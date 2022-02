Von Philipp Neumayr

Russland beschießt Kiew mit Raketen, die Menschen fliehen zu Tausenden. Der Informatiker Bogdan Savchynskyy (42) wuchs in der ukrainischen Hauptstadt auf, studierte und promovierte dort. 2009 kam er nach Heidelberg, wo er als Wissenschaftler am Computer Vision and Learning Lab der Universität arbeitet. Die RNZ hat mit ihm am Freitag gesprochen, kurz nachdem laut ukrainischer Regierung die ersten russischen Einheiten Kiew erreicht hatten.

Herr Savchynskyy, wie geht es Ihnen beim Blick auf die Ereignisse in Kiew?

Was dort passiert, ist grausam. Heute Morgen war mein Vater noch in der Stadt. Etwa 500 Meter von seinem Haus wurde ein anderes Haus von Munition getroffen, ich kenne das Haus gut. Ich hoffe, meinem Vater gelingt es, zu fliehen.

Wohin will er fliehen?

Zu unserer Verwandtschaft in die Westukraine. Er hat jemanden gefunden, der mit dem Auto dorthin fahren will. Man muss sehen, ob das klappt. Es ist gerade nicht leicht, in die Westukraine zu kommen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, einen Tag nach Start der Invasion, haben russische Einheiten bereits die Hauptstadt angegriffen. Wie sehr hat das die Menschen in Kiew überrascht?

Ich habe mit meinem Vater am Montag, 21. Februar, gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich denke, dass es am 22. Februar losgehen wird. Die Dichte an schlechten Nachrichten war für mich zu diesem Zeitpunkt einfach zu groß. Wir Menschen hoffen ja meist auf das Beste und versuchen, Gefahren bis zum Schluss auszublenden – so war es auch bei meinem Vater und meinen Bekannten in Kiew. Rückblickend muss man sagen: Es war seit 2014 klar, dass dieser Krieg kommen wird.

Was glauben Sie: Sind die ukrainischen Truppen stark genug, um sich und die Bevölkerung zu verteidigen?

Das hängt sehr davon ab, was der Westen und die Europäische Union machen, wie groß ihre Unterstützung ist.

Sie meinen Waffenlieferungen?

Die Ukraine braucht Geld und Rohstoffe, aber vor allem Waffen, ja. Waffenlieferungen helfen am Ende auch der Europäischen Union. Denn wenn die Ukraine fällt, sind auch einige EU-Länder dran.

Wie optimistisch sind Sie, was die Zukunft des Staates Ukraine betrifft?

Ich bin optimistisch. Die Ukrainer haben vor allem durch die Bedrohung Putins verstanden, dass sie ein unabhängiges Volk mit einem freien Willen sind.

Sie meinen, Putin stärke das ukrainische Nationalbewusstsein?

Als ich noch in Kiew war, hat man auf der Straße mit Freunden hauptsächlich Russisch gesprochen. Heute hört man fast nur noch Ukrainisch. Daran sieht man, dass das Nationalbewusstsein der Menschen stärker geworden ist. Je mehr Druck Putin auf die Ukraine ausübt, desto mehr entfernt sich das Land von Russland.

Die Geschichte der beiden Länder ist eng miteinander verknüpft. Haben Sie Familie oder Freunde in Russland?

Ich habe einige Bekannte in Russland, aktuell aber keinen Kontakt zu ihnen. Ich tue mich schwer, mit jemandem zu kommunizieren, der das russische Vorgehen nicht zumindest scharf verurteilt.

Auf welchem Wege informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen?

Ich informiere mich vor allem über die Webseite und die Facebook-Seite des ukrainischen Militärs. Diese Informationen werden teilweise auch in die englische Sprache übersetzt. Auch als nicht ukrainischsprachiger Mensch kann man sich dort gut informieren.

Kommen Sie gerade überhaupt noch zur Ruhe angesichts der Geschwindigkeit der kriegerischen Eskalation?

Ich schlafe nicht wirklich viel und verfolge natürlich permanent die aktuellen Entwicklungen. Heute habe ich mich mal wieder dazu durchringen können, ein wenig zu arbeiten. Aber für die Forschung ist mein Kopf gerade nicht frei, dafür bin ich gedanklich zu sehr in der Ukraine.

Gibt es irgendetwas, was Sie von Heidelberg aus für Ihren Vater, Ihre Verwandtschaft und Bekannten in der Ukraine tun können?

Viel kann ich leider nicht tun. Ich kann nur versuchen, dass auch die Menschen und die Politiker hierzulande verstehen, dass die Ukraine nicht das letzte Ziel von Putin ist, und dass es höchste Zeit ist, zu handeln. Das ist der Grund, warum ich auch diesem Interview zugestimmt habe.