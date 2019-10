Von Anica Edinger

Heidelberg. Insbesondere für Rollstuhlfahrer kann eine Tour durch die Altstadt schnell auch zur Tortur werden. Ein Grund: das schwer zugängliche Kopfsteinpflaster. Auch der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel, von Geburt an stark sehbehindert, hatte da am gestrigen Montag seine Probleme: "Mit dem Kopfsteinpflaster und der Barrierefreiheit ist das so eine Sache", sagte er bei einer kurzen Stadtführung. Und die Landesbehindertenbeauftragte Stephanie Aeffner, selbst Rollstuhlfahrerin, stimmte ihm zu: "Hoch stehende Steine haben mir da auch schon öfter mal Probleme gemacht."

Beide waren gestern einen Tag lang zu Gast in Heidelberg - um sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Bundesbehindertenbeauftragten "Alle dabei - gemeinsam unterwegs" direkt vor Ort ein Bild zu machen, was in Sachen Inklusion getan wird. Und natürlich hat Heidelberg da einiges zu präsentieren. Den Anfang machte Michaela Wiegelmann von den Werkstätten der Lebenshilfe mit einer kurzen Stadtführung in "Leichter Sprache" - ein Projekt, das von Studenten der Pädagogischen Hochschule gemeinsam mit der Lebenshilfe auf die Beine gestellt wurde. Von der Kurz-Führung - es ging vom Rathaus über den Marktplatz und das Hotel Ritter zur Heiliggeistkirche - könnten sich alle, die "es gerne wahnsinnig kompliziert machen", mal ein Stück abschneiden, befand schließlich Dusel - "auch Politiker".

Die Stadt selbst nutzte die Gelegenheit im Anschluss an die Stadtführung, um noch ein ganz eigenes Projekt vorzustellen: das "Hürdenlos-Navi", eine Routing-App. Die soll in Zukunft eine barrierefreie Routenplanung für mobilitätseingeschränkte Menschen in der Innenstadt möglich machen. Seit zwei Jahren läuft das Projekt, eine Förderung in Höhe von 40.000 Euro gab es dafür bereits vom Land. Ab dem Frühjahr 2020 soll die App kostenlos zum Download verfügbar sein.

Christian Scholl, im OB-Referat zuständig für das "Hürdenlos-Navi", erklärte: "Wie bei ,Google Maps‘ kann man Ziel- und Startpunkte definieren, auch mit GPS." Der Unterschied: "In unserer App werden in der Routenplanung die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen abgedeckt." Dafür hat die Stadt in Kooperation mit der Kommunalen Behindertenbeauftragten Christina Reiß und dem Beirat von Menschen mit Behinderung umfangreiche Datensätze erhoben: "Die ganze Innenstadt wurde befahren und etwa die Höhe der Bordsteinkanten, Oberflächenbeschaffenheit, Gehwegbreiten und Steigungswerte erfasst", erklärte Scholl.

Zusätzlich gibt es auch ein Lernprogramm in "Leichter Sprache" in der App. Im weiteren Ausbau soll noch eine Spracherkennungs und -eingabe-Funktion für sehbehinderte Menschen hinzukommen. Und: "Auch Baustellen sollen künftig angezeigt werden", versprach Reiß. Da habe es ja in der jüngsten Vergangenheit etwa am Hauptbahnhof schon auch mal Probleme mit der Barrierefreiheit gegeben. Aktuell deckt die App den Bereich vom Karlstor bis zum Hauptbahnhof ab. Doch auch dieses Gebiet soll in Zukunft ausgeweitet werden.

Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel jedenfalls möchte gerne informiert werden, sobald die App marktreif ist. Schließlich könne sie auch als Vorbild für andere Kommunen dienen. Für ihn sei Inklusion auch eine Sache der Herzensbildung. Gerade Barrierefreiheit nehme dabei eine Schlüsselposition ein - "sie hat eine tiefe soziale Dimension", so Dusel. Besonders wichtig sei ihm deshalb, dass Barrierefreiheit beim Bauen zum Qualitätsstandard werde. Für die Stadt und deren Wohnungsbaugesellschaft sei das bei Neubauten bereits selbstverständlich, meinte Oberbürgermeister Eckart Würzner - gab aber auch gerade mit Blick auf die Altstadt zu: "Wir haben noch viel zu tun."