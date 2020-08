Von Joris Ufer

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelbergs Hofläden vor – und zeigt, was sie besonders macht. Heute: der Hofladen von Gemüsebau Schlicksupp in Handschuhsheim.

> Was gibt es hier? Das Sortiment des Hofladens Schlick-supp ist in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt, über die farbige Etiketten Aufschluss geben: Gelbe Etiketten stehen für Produkte aus eigenem Anbau, grüne für Erzeugnisse aus Deutschland und rote für ausländische Ware. So gelingt es Peter Schlicksupp, seinen Kunden eine transparente Kaufentscheidung auf einen Blick zu ermöglichen. Tomaten, Erdbeeren, Karotten, Kartoffeln und seit einigen Jahren auch Spargel füllen die Regale. Dazu kommen Milchprodukte, Pasta, Öle und verschiedene Obstsorten. Über den Winter muss der Betrieb mehr Lebensmittel einkaufen, bietet aber auch bis zu vier verschiedene Sorten Kohl aus eigenem Anbau an.

> Was ist das Besondere? "Die Frische und der kurze Weg sind Teil des Erfolgs", erklärt Peter Schlicksupp. Schließlich würden die Salate häufig am selben Tag gepflückt, an dem sie verkauft werden. Die kurzen Vermarktungswege sind ein großer Vorteil von Hofläden. Dadurch, dass man reifer ernten könne, profitierten Kunden von einem ganz anderen Geschmackserlebnis, sagt Schlicksupp. Die farbigen Etiketten geben dabei Orientierung. So finden die eigenen Produkte den größten Absatz und machen über die Hälfte des Angebots aus. Ausländische Ware dagegen verkauft sich am schlechtesten. Vieles stammt aber auch aus der Nachbarschaft und anderen Teilen Süddeutschlands. Seine Äpfel bezieht der Hofladen von einem Apfelbauer nahe Heidelberg, Gemüse kommt vielfach aus der Pfalz.

> Die Geschichte hinter dem Laden: Während der Hofladen erst 2002 gegründet wurde, geht die Geschichte des Hofs und der Gärtnerei bis in die fünfziger Jahre zurück. Schon in dritter Generation führt Peter Schlicksupp den Betrieb. 1996 stieg er ein und begann schnell mit dem Anbau weiterer Gewächshäuser, um einen ganzjährigen Anbau zu ermöglichen. Zwei Jahre später suchte er neue Verkaufswege und begann, die Erzeugnisse auf dem Handschuhsheimer Wochenmarkt anzubieten. Das kam gut an und führte zur Gründung des Hofladens. Die Nachfrage in dem noch jungen Geschäft stieg derart rasant an, dass der Landwirt schon nach einer Woche Karotten für das Sortiment zusätzlich einkaufen musste. Das Sortiment wuchs. Heute bietet der Familienbetrieb seine Waren auf 135 Quadratmetern an und entwickelt sich immer noch weiter. Peter Schlick-supp ist zufrieden damit, wie es läuft. Trotzdem wagt er immer noch Experimente mit Mischprodukten und stellt den Laden breiter auf. Durch die gute Lage nahe der Innenstadt braucht er sich um neue Kundschaft kaum zu sorgen. Den Hauptteil seiner Arbeit macht derzeit allerdings die Beregnung der Anbauflächen aus. Die ist zwar kompliziert und anstrengend, aber auch wegen der zunehmenden Trockenheit immer nötiger.

> Anfahrt und Umfeld: Zum Hofladen Schlicksupp, Wiesenweg 35, gelangt man am besten über die Mühlingstraße und den Wiesenweg. In der näheren Umgebung gibt es nicht nur Wirtschaften und interessante Gartenbetriebe, sondern in nur einem Kilometer Entfernung auch die Tiefburg, eine mittelalterliche Wasserfestung aus dem 13. Jahrhundert.

> Öffnungszeiten: Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.