Edith und Dirk Mampel sind stolz auf die riesige Auswahl an frischen Salaten, Tomaten und Gemüse, die sie in ihrem Hofladen im Kurpfalzhof verkaufen. Ihr Hof befindet sich seit elf Generationen in Familienhand. Foto: Philipp Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelbergs Hofläden vor – und zeigt, was sie besonders macht. Heute: der Hofladen Mampel auf dem Kurpfalzhof.

> Was gibt es hier? "Die Bundesstraße ist unser Schaufenster", erklärt Dirk Mampel. Die führt nämlich direkt an den auffallend bunten Feldern des Familienbetriebs vorbei. 80 Prozent der Erträge werden direkt nebenan im Hofladen verkauft. Der Rest geht an andere Hofläden und die Gastronomie. Speise- und Zierkürbisse, fast 20 verschiedene Tomatensorten, Beeren, Obst und mehr als acht Sorten Salat – die Auswahl ist groß. Dazu kommen Öle, Liköre, Beeren und Eier. Zwiebeln und Kartoffeln gibt es zudem ganzjährig. Besonders stolz ist die Familie auch auf ihre Süßkartoffeln, die sie schon seit 50 Jahren anbaut, damals als Erste in der Gegend.

> Was ist das Besondere? Der Hofladen Mampel zeichnet sich vor allem durch Vielfalt aus. Fast 100 verschiedene Kulturen wachsen gleichzeitig auf den Feldern in Kirchheim. Das dient nicht nur dem Sortiment, sondern auch der Gesundheit der Pflanzen. Die Familie verzichtet nämlich so weit wie möglich auf Pestizide. Der abwechslungsreiche Anbau trägt zum Schutz vor Schädlingen bei. "Es ist wie beim Menschen: Unsere Pflanzen kriegen nur Mittel, wenn sie krank sind und nicht, wenn sie gesund sind", sagt Edith Mampel. Die Mischkulturen sind aber auch mit viel Arbeit verbunden. Schon im Dezember bestellt das Ehepaar alle Jungpflanzen für das ganze kommende Jahr. Jeder Schritt wird geplant. Alle zwei Wochen wird neu gepflanzt. Darum ist der Hofladen montags und seit neuestem auch donnerstags geschlossen. Die Familie macht alles selbst und braucht genügend Zeit zum Anpflanzen, Ernten und Beregnen.

> Die Geschichte hinter dem Laden: Ganze elf Generationen führen die Mampels den Hof bereits. Lange Zeit befand er sich im Ortskern von Kirchheim. Da wurde es irgendwann zu eng, und so siedelten Wilhelm und Eva Mampel 1955 auf den Kurpfalzhof um. Sie starteten mit Tabakanbau, gaben das aber schon drei Jahre später auf, als der Blauschimmel die Ernten vernichtete. Hof Mampel wurde zum Gemüsehof. Zu Erbsen, Bohnen und Spinat kamen schnell Petersilie, Sellerie und Zwiebeln. Das meiste davon ging an die Konservenfabriken der Umgebung. Bereits da verkaufte Dirk Mampels Großmutter Eva Gemüse auf dem Hof und legte damit den Grundstein für den heutigen Hofladen. Das half, als die Konservenfabriken schlossen. Über die Jahre wuchs der Laden immer weiter und wurde zum zweiten Standbein der Familie, während sie noch Großmärkte belieferten. Es wurde aber immer offensichtlicher, dass sie mit den verlangten Mengen der Märkte nicht mehr würden mithalten können. Der Hofladen war nun die Haupteinnahmequelle. Nachdem Dirk Mampel und seine Frau den Betrieb im Jahre 2000 übernahmen, legten sie viel Wert auf dessen Entwicklung und errichteten 2008 den neuen Hofladen. Eins ist Edith Mampel dabei trotz aller Entwicklungen besonders wichtig: "Wir wollen als Familienbetrieb weitermachen."

> Anfahrt und Umfeld: Der Hofladen Mampel, Kurpfalzhof 7, ist mit dem Auto über die Bundesstraße 535 zu erreichen, Parkplätze sind vorhanden. Mit dem Fahrrad bietet sich die Kurpfalzroute an. In nächster Nähe liegt auch die Bushaltestelle "Kirchheim Kurpfalzhof".

> Öffnungszeiten: Geöffnet ist unter der Woche von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Montags und donnerstags ist geschlossen.