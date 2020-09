Von Werner Popanda

Heidelberg. Gemüse aus eigenem Anbau, selbst gebackenes Brot und eingemachte Spezialitäten – regionale Lebensmittel und gesundes Essen liegen voll im Trend. Die RNZ stellt in diesem Sommer Heidelberger Hofläden vor und zeigt, was sie besonders macht. Heute: der Obsthof Gieser in Kirchheim.

> Was gibt es hier? Mit Obst in Hülle und Fülle ist es auf dem Obsthof Gieser nicht getan. Es gibt auch Hausmacher Leber-, Brat-, Blut-, und Kartoffelwurst sowie Schwartenmagen von der Metzgerei Gieser aus Brühl. Dazu kommen Obstsäfte auch aus eigenem Anbau, die im Leimener Weingut Müller hergestellt werden. Neuen Wein, Obstbrände, Likör und Secco gibt’s vom Obstbaukollegen Rühl aus Mühlhausen, Eier vom Hockenheimer Hofladen Janson, Honig von der Hobbyimkerei Kraut aus Oftersheim, Gemüse von den benachbarten Hofläden Mampel und Spieß, Zwetschgen, Mirabellen und Himbeeren von Obstbau Gieser sowie aus eigenem Anbau Melonen, Kürbisse und Kartoffeln.

> Was ist das Besondere? Bekannte und weniger bekannte Apfelsorten wie Alkmene, Boskoop, Delbarestivale, Elstar, Idared, Jonagold, Mariella, Mutsu, Pinova, Rubinette, Summerred, Topaz und Wellant. Die Liste ließe sich fortsetzen, der Obsthof hat 18 verschiedene Apfelsorten im Angebot und klärt jeden Kunden bereitwillig über die Sorten auf. So ist etwa über den Delbarestivale, der sich durch einen süß-säuerlichen, aromatischen und fruchtigen Geschmack auszeichnet, zu erfahren, dass es sich um einen Frühapfel handelt, der von Ende Juli bis Ende August verkauft wird.

> Die Geschichte hinter dem Laden: 1955 bezogen Helga und Alexander Kaltschmitt, Heidi Giesers Eltern, gemeinsam mit einigen anderen Kirchheimer Landwirten den hinter der Autobahn 5 frisch aus dem Boden gestampften Kurpfalzhof. Zunächst wurden Bullen gemästet und Tabak angebaut. Dann setzten die Kaltschmitts auf Obstbau für den Großmarkt in Handschuhsheim, doch schwerer Hagelschlag setzte den Äpfeln so sehr zu, dass sie nicht mehr großmarkttauglich waren. So kam es zur Selbstvermarktung im Hofladen, die laut Heidi Giese "sukzessive gewachsen ist". 1999 übernahmen sie und ihr Ehemann Ralf die Regie über den Obsthof und dessen 12.000 Apfelbäume.

> Anfahrt und Umfeld: Den Kurpfalzhof und damit auch den Obsthof Gieser erreicht man motorisiert über die B 535 (Speyerer Straße) in Richtung Schwetzingen. Mit dem Drahtesel klappt es gut entweder über den anderen Kirchheimer Aussiedlerhof Neurott oder über den Radweg entlang der Speyerer Straße.

> Öffnungszeiten: Obsthof Gieser, Ralf und Heidi Gieser, Kurpfalzhof 5, zweiter Hof rechts, Telefon: 06221 / 769606, E-Mail: ralfgieser@obsthof-gieser.de, geöffnet Dienstag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr, kein Verkauf an Montagen sowie Sonn- und Feiertagen.