Heidelberg. Ein Jahr lang wurde die Hochschule für Jüdische Studien nur kommissarisch geleitet, weil es für Rektor Johannes Heil keinen Nachfolger gab. Erst Ende September stellte die kleine Hochschule in der Altstadt ihren neuen Chef vor: Mit Prof. Werner Arnold steht in den nächsten beiden Jahren ein Sprachwissenschaftler an ihrer Spitze, der sich bestens mit Israel und dem Nahen Osten auskennt – schließlich hatte er von 1999 bis 2019 den Lehrstuhl für Semitistik an der Uni Heidelberg inne. Im Antritts-Interview spricht der 67-Jährige über seinen Start als Rektor in Pandemie-Zeiten, seine Ziele für die Hochschule – und über den Umgang mit Antisemitismus.

Herr Prof. Arnold, Sie haben die Leitung der Hochschule in außergewöhnlichen Zeiten übernommen. Wie waren Ihre ersten Wochen im Amt?

Tatsächlich sehr ungewohnt. Ich war ja schon eineinhalb Jahre emeritiert und habe nirgendwo fest gearbeitet. Dann ist es ohnehin eine große Umstellung, jetzt hier als Rektor zu sein. Wegen Corona sind aber natürlich die Arbeitsbedingungen nochmal völlig anders. Ich kann niemanden mit Handschlag begrüßen, nicht mit den Kollegen mal einen Kaffee trinken und die Studierenden nicht so treffen, wie ich das gerne möchte. Da kann man nur hoffen, dass das bald vorbei ist – und man vor allem auch wieder in den Orient fahren kann.

Die Landesregierung hat kurzfristig Präsenzveranstaltungen untersagt. Wie gut hat der rein digitale Semesterstart geklappt?

Wir hatten zum Glück schon vor der Ansage des Staatsministeriums, dass bis Ende November der Präsenzunterricht an den Hochschulen eingestellt werden muss, weitestgehend auf Online-Lehre umgestellt. Insofern hat der Start insgesamt sehr gut geklappt, und wir konnten auch die neuen Studierenden zumindest in einem Online-Termin gemeinsam begrüßen. Ich glaube, inzwischen haben sich sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden ganz gut auf die digitale Lehre eingestellt.

Weil Sie von Ihren Erfahrungen im Sommersemester profitiert haben?

Ja, da gab es bei uns bereits überhaupt keine Präsenzveranstaltungen. Das war natürlich für alle erst einmal ungewohnt und hat eine gewisse Anlaufzeit erfordert, hat dann aber gut funktioniert. Und in einigen Bereichen hat die Online-Lehre durchaus auch Vorteile: Zu meiner eigenen Lehrveranstaltung hat sich etwa kurzfristig noch eine Judaistik-Studentin aus Düsseldorf angemeldet. Das ist nur möglich, weil man durch die digitalen Formate nicht an räumliche Gegebenheiten gebunden ist.

Sie haben den Orient erwähnt – die Region prägt Ihre gesamte Vita.

Ja, ich bin Orientalist und habe einen großen Teil meines Lebens dort verbracht. Ich habe dort viele interessante Menschen aus verschiedenen Kulturen kennengelernt – und finde, es ist eine spannende Aufgabe dort zu forschen.

Eine Aufgabe, die erst mal ruhen muss.

Leider, ja. Die Literaturwissenschaftler haben es einfacher, die können sich Bücher schicken lassen. Als Dialektologe muss ich aber Leute treffen, die Dialekt sprechen.

Können Sie gerade gar nicht forschen?

Doch. Ich habe über Jahrzehnte Tonband-Aufnahmen gemacht – und damit auch das digitale Semitische Tonarchiv an der Universität gegründet. Ich habe noch so viel Material, dass ich noch 20 Jahre lang Bücher schreiben könnte. Das mache ich natürlich nicht, keine Sorge. Aber das ein oder andere wird noch kommen – zunächst ein Buch über den heute ausgestorbenen Dialekt der Juden von Iskenderun in der Türkei.

Mit Ihnen hat die Hochschule einen Orientalisten als Rektor bekommen, der auch Islamwissenschaften studiert hat. Bringen Sie da einen neuen Fokus mit?

Die Hochschule hat mit dem neuen Studiengang Israel- und Nahoststudien, der in Kooperation mit den Islamwissenschaften der Universität Heidelberg angeboten wird, ohnehin eine neue Perspektive. Als Orientalist kann ich aber natürlich auch etwas beitragen und biete zum Beispiel einen Kurs in palästinensischem Arabisch an. Schließlich kann man das Land Israel nur richtig kennenlernen, wenn man die wichtigsten Sprachen spricht und mit den Menschen ins Gespräch kommen kann.

Den Studierenden Israel näherbringen – das ist ohnehin Ihr großes Anliegen.

Genau. Das habe ich auch bei meinem Vorstellungsgespräch mit dem Zentralrat der Juden betont. Ich hätte gerne mindestens eine Exkursion pro Semester dorthin durchgeführt. Ich will vor allem die Kontakte zu den Universitäten und den Kollegen dort ausbauen. Das wäre alles sehr schön gewesen. Nur aktuell geht das ja nicht... womit wir wieder beim Coronavirus wären. Aber die Hoffnung bleibt, dass es vielleicht im nächsten Jahr klappt.

Und wenn nicht, dann in einem der Jahre danach?

Solange werde ich ja nicht hier sein. Ich bin bald 68 Jahre alt. Meine Amtszeit dauert zwei Jahre – und ich bin ja kein Donald Trump, der es mit über 70 noch einmal versucht. Dann sollte ein jüngerer Kollege übernehmen.

Sie kommen nicht nur während der Pandemie hierher, sondern auch in einer Zeit, in der der Antisemitismus in Deutschland zunimmt. Bemerken Sie das an der Hochschule?

Mein persönlicher Eindruck ist, dass es hier sehr ruhig ist. Juden sind leider seit Jahrhunderten an das Problem gewöhnt. Das ist nicht schön, aber die Menschen stellen sich darauf ein. Wenn es in Israel Terror- oder Raketenalarm gibt, reagieren die Menschen zwar vorsichtig, aber nicht hysterisch.

Nun gab es aber auch einen antisemitischen Übergriff wenige Hundert Meter von der Hochschule – im Haus der Burschenschaft Normannia.

Das ist natürlich eine Katastrophe für die Universitätsstadt Heidelberg. Da muss man alle rechtlichen Mittel aufwenden, um diesen Fall mit allen Beteiligten vollständig aufzuklären, damit so etwas hoffentlich nicht wieder passiert.

Info: Wegen der Corona-Pandemie muss die für Anfang Dezember geplante Antrittsvorlesung von Arnold verschoben werden – vermutlich in den Mai 2021.