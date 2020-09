> Für die Tonne: Das Brot nicht mehr ganz frisch, Salat mit ein paar welken Blättern – in Deutschland landen jedes Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium.

> Wo die Abfälle anfallen: Den größten Anteil an Lebensmittelabfällen haben die Verbraucher: Sie sind mit 52 Prozent für mehr als die Hälfte der verschwendeten Lebensmittel verantwortlich – das sind 75 Kilogramm Essen pro Kopf und Jahr. Auch Verarbeitung (18 Prozent), Gastronomie (14 Prozent) und Lebensmittelproduktion (zwölf Prozent) tragen zur Verschwendung bei.

> Auf den Teller:Im August entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Selbstbedienung in den Abfallcontainern der Supermärkte strafbar bleibt. Die Tafeln hingegen nehmen Lebensmittelspenden entgegen. 940 Tafeln in Deutschland retten so nach Angaben des Dachverbands 265.000 Tonnen Lebensmittel im Jahr. jul