> Der Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld befindet sich derzeit in der sogenannten Konsolidierungsphase. Der Gemeinderat hat im Sommer – gegen den Vorschlag der Projektträger von Stadt, Land und Uni – die beiden Planungsteams von Astoc und Kerstin Höger damit beauftragt, in ihren Entwürfen auch die guten Ideen der ausgeschiedenen Teams mit einzuarbeiten. Die Projektträger wollten ursprünglich nur mit Astoc ins Rennen gehen. Zuletzt hatte Höger um eine Verlängerung der Bearbeitungszeit gebeten. Abgabetermin ist Mitte Juli, im September sollen die konkurrierenden Entwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zum Jahreswechsel werden sie dann in den gemeinderätlichen Gremien diskutiert. Start der abschließenden Masterplanphase ist dann das erste Quartal 2022. Für die Wissenschaft sind im Masterplanprozess 800.000 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche für mögliche Erweiterungen vorgesehen. Zugleich sollen die Verkehrsprobleme gelöst werden. Dabei sind Straßenbahnringe ebenso im Gespräch wie eine Seilbahn oder eine Fünfte Neckarquerung bei Wieblingen als Rad- und Fußbrücke. Auch Themen des Klimaschutzes werden bearbeitet. hob