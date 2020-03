45 Meter hoch, ein wenig verspielt – und sehr markant: So soll der Erweiterungsneubau des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung aussehen, der direkt neben dem Altbau (links) am Süd-Eingang des Neuenheimer Felds entsteht. Diese Visualisierung zeigt das Gebäude von der Jahnstraße aus – der Neckar liegt direkt hinter dem Neubau. Visualisierung: MPI

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. In Heidelberg entsteht bald an exponierter Stelle ein bemerkenswerter Neubau. Denn gestern veröffentlichte das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung (MPI) den Siegerentwurf für seinen Erweiterungsbau an der südlichen Pforte zum Neuenheimer Feld – direkt am Neckar: Es ist ein offenes, futuristisch anmutendes 13-stöckiges Gebäude. Anfang 2025 soll der Bau, für den die Max-Planck-Gesellschaft rund 50 Millionen Euro investiert, stehen – und zwar direkt neben dem roten Backstein-Haupthaus des MPI westlich der Ernst-Walz-Brücke.

Bei dem Architektenwettbewerb setzte sich das Stuttgarter Büro Behnisch Architekten gemeinsam mit Glück Landschaftsarchitektur gegen neun andere Entwürfe durch. "Das Büro hat eine Gebäudetypologie vorgeschlagen, die nach außen viel Freiheit und Einsicht transportiert – Forschung wird hier greifbar", sagt die Freie Architektin und Vorsitzende des Preisgerichts, Prof. Christine Nickl-Weller. Zudem enthalte der Entwurf viele Flächen für Austausch und Interaktion zwischen und mit den Wissenschaftlern, was ein wichtiges Anliegen des Max-Planck-Instituts fürs medizinische Forschung sei.

Der Jury aus Architekten, Vertretern des Landes, der Stadt Heidelberg und der Max-Planck-Gesellschaft war besonders der Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude von 1928, mit dem der 45 Meter hohe Neubau direkt verbunden ist, wichtig. Der "sehr eigenständige Neubau mit seiner offenen und modernen Sprache" hebe "den Charme des historischen Altbaus hervor", so Nickl-Weller.

Das Projekt ist Teil des Forschungsnetzwerks "Biologie auf der Nanoskala", das auf eine Initiative von MPI-Direktor Prof. Stefan Hell zurückgeht. Dabei geht es um biowissenschaftliche und medizinische Grundlagenforschung. Der MPI-Neubau gehört dann zum neuen Innovationscampus "Heidelberg 4 Life", der noch weiter wachsen soll: In unmittelbarer Nähe ist ein neues Gebäude für das Zentrum für Molekulare Biologie der Universität geplant, für welches das Land 25 Millionen Euro bereitstellt. Weitere Gebäude für den neuen Campus sind zwar noch nicht konkret geplant, aber denkbar.

Chemie-Nobelpreisträger Hell ist sehr zufrieden mit dem Siegerentwurf: "Behnisch Architekten ist es gelungen, die unabdingbar erforderliche technische Funktionalität des Gebäudes mit einem freundlichen und einladenden Antlitz zu versehen." Das helfe, weiterhin die besten Mitarbeiter für sein Institut zu gewinnen. "Das Gebäude ist ein starkes Symbol für die Wissenschaft in Heidelberg." Auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck freut sich über den mutigen Entwurf: "Wir haben uns letztendlich für einen expressiven Entwurf entschieden, der mit einer sehr bewegten Figur arbeitet" – und zwar in Kontrast zu einem viel schlichteren Entwurf, der am Ende auf die Plätze verwiesen worden sei. Der Behnisch-Entwurf überzeuge vor allem durch die "Feinheit der Architektur".