Von Werner Popanda

Dossenheim/Heidelberg-Handschuhsheim. Wie hanebüchen es von der Stadt war, bis zum letzten Jahr nur solche Ehrenamtliche mit der Bürgerplakette auszuzeichnen, die ihren Wohnsitz in Heidelberg haben, lässt sich an einem Namen festmachen: Adolf Wiesbeck.

Denn ihm blieb die Bürgerplakette jahrelang verwehrt, weil er in Dossenheim lebt. Auf Landesebene zeigte man sich weniger pingelig und verlieh dem am 7. August 1931 in Handschuhsheim geborenen Wiesbeck bereits 1989 die Landesehrennadel. Wie viel Zeit verstrichen ist, zeigt sich darin, welcher Ministerpräsident damals die entsprechende Urkunde unterschrieben hat: Es war Lothar Späth.

Folglich ist sich der Sohn eines städtischen Bauarbeiters und einer Hausfrau denn auch sicher, dass er die Bürgerplakette wohl schon früher in Händen gehalten hätte. Wenn er nicht 1967 in Dossenheim das bekommen hätte, was er in seinem Heimatstadtteil nicht bekam. Eine schöne und bezahlbare Wohnung.

Der Heimatstadtteil spielte auch in der städtischen Begründung für die Vergabe der Bürgerplakette die alleinige Hauptrolle. Demnach habe Wiesbeck "seit über 60 Jahren verschiedene Vorstandsämter des Gesang- und Theatervereins Thalia bekleidet". Noch dazu sei er Darsteller auf der Theaterbühne gewesen, "Motor im eigenen Verein und in der Gemeinschaft der Vereine im Stadtteil".

Ebenso aktiv gewesen sei er im Stadtteilverein, im MGV Liederkranz und im Kleintierzuchtverein C74. Was nicht ganz korrekt ist, denn die beiden letztgenannten Vereine unterstützte er als förderndes Mitglied und im erweiterten Stadtteilvereinsvorstand war er nur von 1974 bis 1986 sowie von 1992 bis 1998, als er auch Vorsitzender der Thalia war.

Keine Frage, Wiesbeck ist ein echtes "Hendsemer" Urgestein. Als Bub war er Schüler in der Tiefburgschule, danach besuchte er die Hauptschule in der Altstadt, die heutige Friedrich-Ebert-Schule. Nach 1945 erlernte er das Metier des Schriftsetzers und sattelte später auf Maschinensetzer um. Über drei Jahrzehnte hinweg war die Heidelberger Verlagsanstalt sein Brötchengeber.

Zur Thalia stieß Wiesbeck 1949 deshalb, weil er Ruth Krämers kennenlernte, deren Vater Otto zweiter Vorsitzender der Thalia war. Ruth Krämer, muss man wissen, wurde am 23. Mai 1953 seine Ehefrau, mit ihr hat er drei Kinder. Schon damals begann das, was zur Tradition werden sollte. Nämlich anlässlich der alljährlichen Thalia-Winterfeier ein Theaterstück aufzuführen. Stücke wie "Die hölzerne Jungfrau" und "Das sündige Dorf", die in der Kategorie Bauernschwänke und Lustspiele anzusiedeln sind.

Mit diesen sorgte die Thalia-Theatergruppe auf der Bühne der Heiligenbergschule und später auf jener des Carl-Rottmann-Saals und in Gemeinden rund um Heidelberg für Furore. Von 2003 bis 2010 zeichnete sich Wiesbeck sogar für die Regie verantwortlich, womit er in die Fußstapfen seiner Frau Ruth trat, die die Regie von 1976 bis 2002 unter ihren Fittichen hatte. Ihr für immer Adieu sagen musste er im Jahr 2003.

Am 8. Juni 2011 ging der heute siebenfache Groß- und dreifache Urgroßvater mit Friedel Ziegler, die wie er seit Langem die Reihen des Theaterensembles stärkte, erneut den Bund der Ehe ein. Sie kennt er schon lange, denn auch sie ist Handschuhsheimerin und drückte mit ihm die Schulbank in der Tiefburgschule.