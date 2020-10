Heidelberg. (RNZ) Die SPD-Fraktion wehrt sich noch immer dagegen, dass in diesem Winter Heizgeräte in der Außenbewirtschaftung erlaubt werden. Dass die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) ihre Ansicht dabei nicht teilt, irritiert sie: "Die Bewegung hat uns wieder die Augen geöffnet, dass wir bei jeder Entscheidung erneut fragen müssen, welche Konsequenzen sie für das Klima hat. Zurecht haben sie uns vorgeworfen, dass wir zu pragmatisch geworden sind", betont Fraktionsvorsitzende Anke Schuster.

Die Fraktion sei deshalb über die Äußerungen der Heidelberger FFF-Sprecherin Line Niedeggen in der RNZ verwundert. Sie hatte etwa gesagt, dass "Heidelberger Wärme nicht durch Heizpilze klimaschädlich" werde, sondern durch Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim. Klimagerechtigkeit heiße strukturelle Probleme zu bekämpfen, nicht Verbotspolitik.

Für die Sozialdemokraten ist das nicht nachvollziehbar: "Gerade weil jede noch so kleine Maßnahme Gewicht hat im Klimaschutz, spricht sich die SPD-Fraktion gegen die Heizpilze aus." Seit Jahren werde an Schulen unterrichtet, dass jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann: Licht aus beim Raum verlassen, Rad statt Auto, – "oder eben mit Decken oder mit Ökostrom betriebene Sitzkissen statt Heizpilze".

"Was erreichen wir denn mit dem Aussetzen des Verbots für ein Jahr?", fragt Schuster. "Wir erzeugen eine Nachfrage nach klimaschädlichen Heizpilzen, die gerade einmal ein paar Wochen im Einsatz sein werden, um sie dann wieder zu verschrotten. Denn im Winter 2021/22 soll das Verbot ja wieder greifen. Dass dies ökonomisch unsinnig ist, liegt auf der Hand. Aber viel wichtiger ist es, dass es ökologisch katastrophal ist." Mit dieser Meinung seien sie im Übrigen auch alles andere als allein, betonen die SPD-Räte. So hätten sich etwa die Grünen in München und Erlangen genauso gegen die Heizgeräte ausgesprochen wie Greenpeace oder FFF-Ortsgruppen wie in Villingen-Schwenningen.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 20.26 Uhr

SPD kritisiert Grüne und Stadt und fordert "100 Prozent Klimaschutz"

Heidelberg. (RNZ) Die SPD-Fraktion im Gemeinderat kritisiert die städtischen Pläne, den Wirten diesen Winter zu erlauben, Heizpilze auf öffentlichen Flächen aufzustellen. "100 Prozent Klimaschutz auch in Zeiten von Corona", fordert die Fraktion stattdessen in einer Stellungnahme. Zwar begrüße man unbürokratische Lösungen zur Unterstützung der Wirte. "Aber nur das Verbot für Heizpilze zu kippen, kombiniert mit Ökostrombezug und Zahlung einer CO2-Abgabe, ist wenig kreativ", so Fraktionschefin Anke Schuster. "Als erste Stadt mit einem Klimabürgermeister denken wir: Das geht besser!” Das Beheizen von Außenflächen bleibe eine große Energieverschwendung, die Luft werde mitgeheizt, der Wärmeeffekt verpuffe. Heizpilze seien keine nachhaltige Lösung.

Die SPD-Fraktion fordert stattdessen Impulse für ökologisch nachhaltige Investitionen, die auch noch "in den nächsten zehn Wintern" genutzt werden könnten. Die von der Verwaltung angekündigte Auflage für die Heizpilz-Nutzung, dass die Wirte auf Ökostrom umstellen sollen, sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung – "dann aber bitte nicht für Heizpilze, die gerade einmal ein Jahr genutzt werden können und in der Energiebilanz immer sehr schlecht abschneiden", heißt es weiter. Als Beispiel für aus ihrer Sicht bessere Lösungen nennt die SPD Wärmesitzkissen, die Wärme "direkt da erzeugen, wo diese benötigt wird, nämlich am Körper der Gäste". Sei die Anschaffung solcher Kissen zu teuer, sei die städtische Wirtschaftsförderung gefragt zu unterstützen.

Man trage als Stadt, die Klimaschutz an die erste Stelle setze, eine Verantwortung, so die SPD: "Dazu passen keine Heizpilze in Heidelbergs Straßen und Gassen." Vom neuen Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und der Wirtschaftsförderung erwarte die SPD, "dass sie mit den Gastronomen jetzt sofort ein nachhaltiges Konzept umsetzen und den Wirten bei der Anschaffung von smarten Heizlösungen unter die Arme greifen". Schuster und ihr Stellvertreter Mathias Michalski lassen sich schließlich gemeinsam so zitieren: "Wir denken, Herr Schmidt-Lamontain, das können Sie besser!”

Mit ihrer Ablehnung von Heizpilzen steht die SPD relativ alleine da. Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte mit der Ankündigung, sie diesen Winter zu erlauben, einen Vorschlag von Grünen, CDU, FDP und "Die Heidelberger" aufgegriffen.

Sogar die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) sieht es anders als die SPD: "Angesichts der doppelten Krise, in der wir uns aktuell befinden, steigenden Corona-Fallzahlen und normalisierten Klimakatastrophen, sollten wir nicht verhindern, der schwer gebeutelten Gastronomie über den Winter zu helfen", erklärt Line Niedeggen von FFF Heidelberg. "Wirklich wirksame Emissionsreduktionen hängen an der Verkehrs- und Energiepolitik. Heidelberger Wärme wird nicht durch Heizpilze klimaschädlich, sondern durch die Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim." Dafür würden täglich Tonnen von Steinkohle aus Ländern wie Kolumbien importiert, wo Menschen beim Abbau ausgebeutet oder sogar ermordet würden. Niedeggen meint deshalb: "Klimagerechtigkeit heißt strukturelle Probleme bekämpfen, nicht Verbotspolitik."