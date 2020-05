Heidelberg. (pne) Geht er oder bleibt er? Er geht. So zumindest hatte es Mitte März geheißen, als Herbert Böhm alias "Pilger Javi" versprach, die Außentreppe der Heiliggeistkirche zu räumen. Zwei Monate danach lebt der 57-Jährige noch immer dort – und das wolle er auch weiterhin tun, erklärte er am Donnerstag gegenüber der RNZ.

Die Geduld der Evangelischen Kirche in Heidelberg ist jetzt erschöpft. Vor einigen Tagen hat sie Javi in einem Schreiben erneut aufgefordert, die Treppe zu verlassen – bis spätestens Donnerstag, 14. Mai. "Die Treppe der Heiliggeistkirche ist kein Wohnraum. Wir haben den Aufenthalt von ,Javi’ dort vorübergehend geduldet und auf seine Zusage vertraut, dass er sich umgehend eine andere Bleibe sucht", erklärt Dekan Christof Ellsiepen. Seit Monaten habe man immer wieder das Gespräch mit dem Pilger gesucht – "weil wir großes Interesse an einer einvernehmlichen Lösung haben".

Das Angebot der Stadt, dem 57-Jährigen, der seit Sommer 2019 an der Heiliggeistkirche lebt, eine Wohnung bereitzustellen, besteht laut Kirche weiter. Dabei soll es sich um eine barrierefreie, ebenerdige Unterkunft handeln, da Javi nach eigener Aussage an Multipler Sklerose erkrankt ist. Nach RNZ-Informationen müsste sich der Pilger in dieser Unterkunft allerdings Küche und Bad mit anderen Bewohnern teilen.

Genau das will er aber nicht. "Das ist ein Container, keine Unterkunft", sagt Javi. Er wirft Kirche und Stadt "Unmenschlichkeit" vor. Auch am Donnerstagnachmittag saß er an der Heiliggeistkirche, umgeben von zahlreichen Devotionalien, Schildern und Pflanzen. Die Frist, die Treppe bis Donnerstag zu räumen, kenne er nicht, so Javi. "Der Brief liegt bei meinem Anwalt." Er habe jedenfalls nicht vor, die Treppe zu verlassen, denn: "Ich bin der Einzige, der nichts zu verlieren hat. Ich kann nur gewinnen."

Auch die Evangelische Kirche will diesmal hartnäckig bleiben. "Es wird nicht so sein, dass wir uns noch einmal auf eine weitere Fristverlegung einlassen", erklärte eine Kirchensprecherin. Sollte der Pilger der ihm gesetzten Frist nicht nachkommen, werde das Konsequenzen haben. "Das wird dann den Rechtsweg gehen."

Ein Grund, warum die Kirche den Pilger nicht länger an seinem jetzigen Wohnort dulden will, ist die Trattoria Toscana, die schräg gegenüber der Treppe liegt. Schon im letzten Jahr beschwerten sich die Betreiber, dass der Pilger etwa Gäste auf der Terrasse belästigt haben soll. Nun, da die Trattoria nächste Woche wieder eröffnen darf, bestehe Handlungsbedarf, so die Kirchensprecherin. "Etwaige Regressforderungen der Restaurantbetreiber würden zu Lasten der Kirche gehen."