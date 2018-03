Heidelberg. (ste) Die "Heidelwiesn" ist wieder da: Am morgigen Freitag startet um 17 Uhr das Heidelberger Oktoberfest im Zelt auf dem Gelände des "Heidelgarden" in der Tiergartenstraße im Neuenheimer Feld. Danach ist an jedem Samstag bis zum 4. November von 17 bis 23 Uhr Festbetrieb mit bayrischen Speisen und Bier aus Maßkrügen (es gibt aber auch "Halbe"). Für die Musik sorgt wie schon in den vergangenen Jahren das "Ingrid Schwarz Orchester". Am Freitag, 27. Oktober, heizt die AC/DC-Coverband "Dirty Deeds" beim "Rocktoberfest" ein. Einzelplätze kosten ab zehn Euro, ganze Tische für acht Personen sind ab 150 Euro zu haben.

Info: Weitere Informationen und Reservierung unter www.heidelwiesn.de.