Heidelberg/Walldorf. (pri/rl) Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagnachmittag im Patrick-Henry-Village im Stadtteil Kirchheim gekommen. Ersten Informationen zufolge waren mehrere Streifenwagen im Einsatz, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem PHV.

Der Großeinsatz galt laut Polizei drei Verdächtigen, die gegen 14.30 Uhr in Walldorf einen "Trickdiebstahl" begangen haben sollen. Nachdem die drei Verdächtigen in einem Auto geflohen waren, wurden sie gegen 15.40 Uhr an der A5-Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen entdeckt. Kurz darauf wurden dann zwei der drei Verdächtigen festgenommen. Die beiden Männer sollen 27 und 29 Jahre alt sein.

Der dritte Verdächtige befinde sich laut Polizei noch auf der Flucht, weshalb der Einsatz noch nicht beendet sei.

Update: Donnerstag, 13. Juni, 17 Uhr