Von Karla Sommer

Heidelberg. Beim TSV Handschuhsheim hofft man nun nach einigen Wechseln in der Vereinsgaststätte, dass die neuen Pächter ihrem guten Ruf gerecht und noch lange das renovierte Restaurant "Hendsemer Löb" betreiben werden. Im April dieses Jahres übernahmen Tatjana Mankiewicz und ihr Mann Damir die Regie im Service und in der Küche. TSV-Vorstandsmitglied Michael Reinhard kann über die kreative Küche des Paares nur Gutes sagen. Und so zieht es inzwischen in den im Sportzentrum Nord etwas abseits gelegenen Betrieb nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch viele andere Neugierige.

Die Atmosphäre: Von Schriesheim, Dossenheim und natürlich dem nahe gelegenen Handschuhsheim kommen die Gäste bei ihren Spaziergängen, um ihren Schoppen zu trinken. Aber wenn dann eine frische, dampfende Portion Muscheln oder ein riesiges Steak aus der Küche an den Nachbartisch kommt, bestellen viele spontan noch etwas, weil es einfach so gut aussieht.

Gesättigt können sie dann auf die grünen Hügel Handschuhsheims und den Königstuhl gucken - aber auch auf den immergrünen Rasen des Sportvereins, auf dem die Sportler trainieren. "Am Sonntagnachmittag sitzt oft ganz Hendesse hier," erzählt Tatjana Mankiewicz. Dabei geht es ganz familiär zu - und die Kinder können auch auf dem Kunstrasen toben, jedenfalls, wenn dort gerade nicht gespielt wird.

Die Sitzplätze: Der Außenbereich verfügt über 80 Plätze, im Inneren haben bis zu 150 Personen Platz. Für kleine Feiern kann ein Teil abgetrennt werden. Auch im unteren Bereich der Gaststätte gibt es Sitzmöglichkeiten und sogar eine Kegelbahn.

Die Spezialitäten: Der "Hendsemer Löb" wirbt mit deutscher und kroatischer Küche. Damit ist jedoch nicht annähernd beschrieben, was sich Koch Damir so alles einfallen lässt. Klar, dass es Rasnici oder Cevapcici gibt, doch schon die mediterranen Vorspeisen weichen von üblichem Vereinsessen ab. Zurzeit gibt es noch Pfifferlinge in verschiedenen Variationen, aber auch Speisen mit Steinpilzen, wie etwa die mit Parmesan und Rucola. Aktuell werden auch Wolfsbarsch und Dorade angeboten. Testen sollte man daher auf jeden Fall die Aussage der Wirtin, die von ihrem Mann schwärmt: "Wie er den Fisch grillt, ist spektakulär." Freuen kann man sich auch auf die kommende Wildsaison im "Hendsemer Löb" und natürlich auf das Gans-Essen, das am 11. November beginnt.

Die Getränkepreise: Ein Wasser (0,4 Liter) kostet 2,40 Euro, eine Cola 3,10 Euro. Verschiedene Fruchtschorlen gibt es für 3,40 Euro. Das Bier vom Fass zischt für 2,40 Euro ins 0,3-Liter-Glas, den halben Liter Weizen gibt’s für 3,20 Euro. Auch das Hendsemer-Löb-Bier sollte man für 2,40 Euro probieren. Zudem bietet die Karte Biere in verschiedenen Farbnuancen, so das rotblonde Obergärige oder das goldfarbene Pils von Duckstein. Eine witzige Variante, Cider zu trinken, ist, die Flasche kopfüber in ein mit Eis gefülltes Glas zu stecken und das Ganze mit Apfel-, Brombeer- oder Zitrone-Geschmack per Strohhalm zu schlürfen. Die Weine kommen überwiegend aus der Pfalz und schwanken zwischen 3,50 und 3,90 Euro für das Viertele.

Die Geschichte: Der Name "Hendsemer Löb" ist ebenso geschichtsträchtig wie der Verein, der 1886 gegründet wurde und heute rund 2000 Mitglieder hat. Denn als Handschuhsheim noch ein reines Bauerndorf war, erzählte man sich diese Geschichte: Die Bauern hörten eines Tages auf ihren Feldern ein bedrohliches Geräusch, das wie das Brüllen eines Löwen klang. Die Bauern rückten, mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnet, aus, um den Löwen zu fangen. Doch das vermeintliche Löwengebrüll entpuppte sich als das Signal des ersten Dampfschleppers (1878) auf dem Neckar, der mit seinem Schiffshorn die staunenden Anwohner grüßte. Die Handschuhsheimer tragen seither auch den Namen "die Löwen".

Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr, Auskunft und Reservierung unter Telefon 0163/2598818.

