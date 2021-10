Heidelberg/Neckarbischofsheim/Hüffenhardt. (RNZ) Seit 2010 verkehrt zwischen Neckarbischofsheim Nord und Hüffenhardt im Sommer stets ein historischer Triebwagen auf den Gleisen. Wenn das altehrwürdige Fahrzeug am Sonntag, 10. Oktober, seinen Saisonabschluss feiert, erhält es Verstärkung: An dem Tag fährt zusätzlich von Stuttgart über Bruchsal nach Neckarbischofsheim Nord und zurück ein Schienenbus aus der Wirtschaftswunderzeit.

In diesen kann man auch in Heidelberg zusteigen – und zwar am Hauptbahnhof um 12.06 Uhr ab Gleis 3 oder am S-Bahnhof Altstadt um 12.15 Uhr. In Neckarbischofsheim Nord besteht dann um 13.20 Uhr Anschluss an den im Krebsbachtal verkehrenden Triebwagen, der die Fahrgäste auf die Höhen zwischen vorderem Odenwald und Kraichgau bringt, wo sie dann zum Beispiel wandern können. Zurück fährt der Schienenbus um 18.06 Uhr ab Neckarbischofsheim Nord an die oben genannten Stationen.

RNZ-Sommertour 2017: Unterwegs mit der Krebsbachtalbahn Kamera: Timo Teufert / Produktion: Reinhard Lask

Wer unterwegs ein- oder aussteigen oder schon früher an- oder abreisen möchte, kann mit der S 51 fahren, die stündlich vom Heidelberger Hauptbahnhof bis Neckarbischofsheim Nord fährt und an allen Stationen hält. In der S-Bahn können auch Fahrräder mitgenommen werden, das ist im Schienenbus gar nicht, im Radexpress "Krebsbachtäler" nur eingeschränkt möglich.

Wer ein Fahrrad mitnehmen möchte, sollte sich online unter www.krebsbachtal-bahn.de anmelden. Gleiches gilt für Gruppen ab 15 Personen. Sowohl in der Krebsbachtalbahn als auch im historischen Schienenbus gelten die normalen Verbundfahrausweise. Die Fahrradmitnahme ist kostenlos.

Passagiere müssen die geltenden Corona-Regeln beachten – insbesondere die Maskenpflicht.

Info: Mehr Informationen zu der historischen Bahn und dem Schienenbus gibt es unter www.krebsbachtal-bahn.de.