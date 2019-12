Nichola Hayton bekam von Königin Elizabeth II. in Schloss Windsor einen Orden verliehen und brachte die Monarchin dabei zum Lachen. Die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar ist jetzt stolzes Mitglied des „Order of the British Emipre“. Foto: PA/Hentschel

Von Svenja Schlicht

Für die Engländerin Nichola Hayton ging jetzt ein Traum in Erfüllung. Die Königin des Vereinigten Königreichs, Elizabeth II., machte die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar in Windsor Castle zum Mitglied des „Most Excellent Order of the British Empire“ (MBE) – als Anerkennung für ihre Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft. Hayton lebt seit 30 Jahren in Heidelberg, ist begeisterte Royalistin – und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die historischen Verbindungen zwischen Heidelberg und dem Königshaus bekannter zu machen.

Frau Hayton, wie fühlt sich das an, die Queen zu treffen?

Surreal (lacht). Aber ich fühlte mich ein bisschen wie bei meiner Großmutter – immerhin ist die Queen über 90 Jahre alt. Die ganze Atmosphäre war sehr freundlich und alle waren darum bemüht, dass man sich dort wohlfühlt.

Wie läuft so ein Tag denn ab?

Als ich im Schloss angekommen war, wurde ich in einen großen Vorraum geführt, wo schon andere Gäste warteten. Es war wie bei einer Party, bei der man keinen kennt. Man unterhält sich einfach mit allen anderen im Raum. Später hat man uns erklärt, wie die Zeremonie abläuft. Wenn man vor der Königin steht, macht man einen Knicks, bekommt die Medaille angesteckt und wartet, bis sie das Gespräch beginnt. Davor darf man nicht mit ihr sprechen. Ich war etwa in der Mitte an der Reihe, daher konnte ich, nachdem ich meine Medaille bekommen hatte, die anderen beobachten.

Nichola Hayton bekam von Königin Elizabeth II. in Schloss Windsor einen Orden verliehen und brachte die Monarchin dabei zum Lachen. Die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar ist jetzt stolzes Mitglied des „Order of the British Emipre“. Foto: PA/Hentschel

Worüber haben Sie mit der Queen gesprochen?

Das habe ich mir sehr lange überlegt. Vor allem wollte ich mich bei ihr bedanken. Sie hatte 2013 die Schirmherrschaft für mein großes Projekt zum 400. Jubiläum der königlichen Hochzeit von Elisabeth Stuart übernommen. Wenn man die Schirmherrschaft der Queen hat, sichert das einem Unterstützung jeglicher Art. Das öffnet jede Menge Türen.

Wie hat die Queen denn reagiert?

Sie war die meiste Zeit sehr förmlich. Das konnte ich auch bei den anderen Geehrten aus dem Hintergrund beobachten. Aber am Ende unseres Gesprächs hat sie plötzlich angefangen zu lachen. Das war ein wunderschöner Moment.

Wen haben sie getroffen, der außer Ihnen einen Orden bekommen hat?

Ich habe mit vielen gesprochen, die sich für Jugendliche einsetzen. Die Dame vor mir hat zum Beispiel mit autistischen Kindern gearbeitet. Ein anderer Mann hat sich mit Straßengangs beschäftigt. Aber man trifft auch einige Soldaten und Feuerwehrmänner, die für ihre Verdienste ausgezeichnet werden.

Sie sind jetzt Nichola Hayton MBE. Was bedeutet das? Macht Sie das zur Lady?

(lacht) Ich wurde nicht zum Ritter geschlagen. Der Orden wird meistens für besondere Verdienste für die Gemeinschaft verliehen. An meinem Namen ändert sich nichts, außer dem MBE dahinter. Das ist wie ein Doktortitel. Einige meiner Freunde haben sich aber aus Spaß bei meiner Rückkehr vor mir verbeugt.

Was bedeutet Ihnen diese Ehrung?

Für mich ist die Queen wie eine Ikone. Während meines ganzen Lebens war sie immer die Queen, sie ist die einzige Monarchin, die ich kenne. Einen Orden von ihr zu bekommen, ist eine unbeschreibliche Ehre. Außerdem bin ich durch meine Arbeit ständig mit ihren Vorfahren und deren Verbindung nach Heidelberg befasst. Queen Elizabeth ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens.

Haben Sie eine Idee, warum sich die Queen so großer Beliebtheit erfreut?

Im Vereinigten Königreich ist derzeit politisch einiges im Wandel. Für viele ist dieses Gefühl der Unsicherheit sehr schwer. Durch das Brexit-Referendum hat sich viel verändert, und die politischen Führungspersonen ändern sich ständig. Aber unser Staatsoberhaupt, Queen Elizabeth, bleibt. Die Menschen haben eine Beziehung zu der Monarchie, die man zu Politikern nicht entwickelt. Sie ist eine Konstante, die nicht in das politische Chaos involviert ist. Das verleiht ein Gefühl von Stabilität. Die junge Generation der Royals ist deutlich weniger politisch. Sie sind für viele eher Prominente als eine politische Institution.