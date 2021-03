Viergeschossige Holzhäuser und viel Grün: So könnte ein Ankunftszentrum für Geflüchtete laut Stadt in den Wolfsgärten aussehen. Gegner des Standortes befürchten dagegen, dass das Areal zu klein ist für eine angemessene Unterbringung. Visualisierung: Schreiner-Kastler/Kaufmann Architektur

Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit das Land 2018 bekannt gab, das Ankunftszentrum für Geflüchtete auf die Wolfsgärten bei Wieblingen verlagern zu wollen, gibt es Kritik an dem Standort: zu klein, zu laut, zu abgelegen. Bei der Stadtverwaltung und den zuständigen Landesministerien ist man jedoch überzeugt, dort ein vorbildliches Zentrum realisieren zu können. Deshalb wirbt man derzeit gemeinsam für ein "Nein" beim Bürgerentscheid am 11. April.

"Die Wolfsgärten erfüllen alle Anforderungen für ein überschaubares Ankunftszentrum mit maximal 2000 Geflüchteten", betont Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Und diesen könne man dort auch eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Wie das aussehen könnte, zeigt die Stadt nun erstmals in einer Visualisierung – auch wenn ein Pressesprecher betont, dass diese zunächst nur zeigt, "für welche Qualität des Ankunftszentrums wir uns seitens der Stadt auf den Wolfsgärten einsetzen" – und nicht, wie die Einrichtung im Detail aussehen wird. "Dafür fehlen noch etliche Planungsschritte, unter anderem ein Architektur-Wettbewerb", so der Sprecher.

Jedoch stünden bereits viele Eckdaten fest – etwa, dass für die Unterbringung drei- bis viergeschossige Gebäude ausreichen. Geht es nach der Stadt, werden diese aus Holz gebaut und als kleinteilige Anlagen um Höfe gruppiert. "Dann hat jedes Gebäude seinen eigenen Rückzugsbereich und man kann sich auch mal aus dem Weg gehen", so Odszuck. Das wäre ein Fortschritt im Vergleich zu den Kasernenbauten, die derzeit in Patrick-Henry-Village (PHV) genutzt werden. Außerdem müsse bei dieser Bauweise nur ein Teil des Bodens versiegelt werden.

Auch den Lärm durch den angrenzenden Autobahnzubringer und die Bahnstrecke könne man in den Griff bekommen, ohne die Aufenthaltsqualität zu stark einzuschränken: "Lärmschutzanlagen müssen nicht immer Betonwände sein – das geht auch grün", erklärt Odszuck. Zudem gebe es Wohngebiete in Heidelberg, die an Straßen mit einem höheren Verkehrsaufkommen lägen.

Im Gegensatz zu PHV seien die Wolfsgärten zudem relativ gut angebunden. Zur S-Bahn-Haltestelle Pfaffengrund/Wieblingen sind es 800 Meter. "Das schafft man locker zu Fuß in 15 Minuten", ist Odszuck sicher. Zudem solle natürlich wieder ein Shuttlebus in die Innenstadt eingerichtet werden. Und man sei von den Wolfsgärten mit dem Fahrrad in wenigen Minuten bei Supermärkten in Wieblingen, Pfaffengrund oder Eppelheim. "Das Areal ist also mitnichten abgeschnitten."

Auch Markus Rothfuß, der das Ankunftszentrum für das Landesinnenministerium leitet, ist überzeugt, dass die Wolfsgärten geeignet sind: "Schon heute freue ich mich auf die Entwicklung des neuen Standortes. Mit Blick auf das Areal in den Wolfsgärten bin ich mir sicher, dass wir in einem neuen und gut durchdachten Ankunftszentrum den dort untergebrachten Menschen einen angemessenen Aufenthalt ermöglichen können."

Dazu gehört laut Innenministerium, dass auf den acht Hektar nicht nur Verwaltungsgebäude und Wohnraum entstehen, sondern auch Gemeinschaftsräume für die Betreuung, Versorgung und Beratung der Geflüchteten sowie genug Raum für die Freizeitgestaltung. Im April soll auch das Musterraumprogramm fertig sein, das zeigt, welche Flächen dafür jeweils zur Verfügung angedacht sind.

Info: Bei einer gemeinsamen Infoveranstaltung erläutern Stadt, Land und Bürgerinitiative am heutigen Freitag, 19. März, noch einmal ihre Positionen. Los geht es um 18 Uhr. Einwählen kann man sich hier.