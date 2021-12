Nur am Wochenende richtig stimmungsvoll – und relativ gut besucht: Dieses Foto vom Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz wurde am Samstagabend aufgenommen. Foto: Stefan Weindl

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Nachricht geht am Dienstagnachmittag in der Heidelberger Altstadt wie ein Lauffeuer von Bude zu Bude: Die Landesregierung schiebt den Riegel vor, die Weihnachtsmärkte müssen schließen, am Donnerstag ist Schluss. Doch traurig ist darüber kaum einer. "Wir haben das alle herbeigesehnt", sagt Horst Kräher in seinem Bratwurststand auf dem Uniplatz. "Ich fühle mich regelrecht befreit: Denn im Moment verbrennen wir hier einfach nur Geld." Der Vorsitzende des Heidelberger Schaustellerverbands schüttelt irritiert den Kopf: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über einen Abbruch des Weihnachtsmarkts so froh bin."

Für die meisten Budenbetreiber ist es einfach das lange erwartete Ende eines Trauerspiels. "2G-Plus hat uns das Genick gebrochen", sagt Kräher. Als am Anfang 3G galt und auch nach der Verschärfung zu 2G seien noch viele gekommen. Der Umsatz sei okay gewesen. "Aber als dann zu 2G die Testpflicht dazu kam, haben das die Leute nicht mehr mitgemacht." Schließlich mussten Weihnachtsmarkt-Besucher bereits für den Schnelltest oft anstehen, dann zum Teil lange auf das Ergebnis warten – und bis zum Einlass auf den Platz dauerte es noch einmal.

Dunkle Wolken über dem Marktplatz: Seit 2G-Plus galt, kamen unter der Woche kaum Menschen auf den Weihnachtsmarkt. Foto: rie

So wie bei Kräher brach bei allen Standbetreibern mit Einführung der 2G-Plus-Regel am Dienstag vergangener Woche der Umsatz ein. Deshalb sehen es viele wie er. "Diese Entscheidung jetzt ist endlich mal konsequent", findet Roman Bonk an seinem Schmuckstand. "Es kam eine Regel nach der anderen, 3G, 2G, dann 2G-Plus, aber diese Regeln haben nicht funktioniert." Man habe den Stand aber auch nicht einfach von sich aus absagen können, schließlich wolle man diesen ja grundsätzlich auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt behalten. "Hätte die Politik vorausschauender gehandelt, stünden wir nun nicht mit einem riesigen Verlust da." Seit auf dem Weihnachtsmarkt 2G-Plus galt, habe er 70 Prozent weniger Umsatz gemacht verglichen mit 2019. Bonk ärgert sich über "das ganze Pandemie-Fehlmanagement" wie etwa den Abbau der Impfzentren nach dem Sommer.

Das ganze Elend zeigt sich am Dienstag deutlich: Am späten Nachmittag sind die vier Plätze des Weihnachtsmarkts fast völlig verwaist. Kurz nach 16 Uhr sind auf dem Marktplatz null (!) Besucher – allerdings regnet es auch seit Stunden. "Das ist hier aber mehr oder weniger normal unter der Woche", sagt die Betreiberin des Schokohauses. "Ich habe an manchen Tagen zwischen 11 und 21 Uhr zwei Kaffee und vier Waffeln verkauft. Etwas Besseres als die Absage kann mir gar nicht passieren." Sie ärgert sich über die für sie wenig nachvollziehbaren Regel-Unterschiede: "Im Restaurant darf man stundenlang zusammensitzen mit 2G. Und hier, im Freien, mit viel Platz, wo man nur mal eben einen Schokospieß isst oder etwas trinkt, da gilt 2G-Plus!"

Gerade einmal zwei Wochen hat der Weihnachtsmarkt nun gedauert. An diesem Mittwoch dürfen die Standbetreiber ihre Buden noch ein letztes Mal öffnen – und das machen sie auch. Zlatica Kloe, die seit 33 Jahren mit ihrem Kartoffelpufferstand am Marktplatz steht, hofft wenigstens noch auf ein paar bekannte Gesichter: "Es ist schade, weil so viele Stammgäste von mir noch nicht da waren." Sie war schockiert, als auch am Sonntag – normalerweise kommen dann viele Familien – tote Hose war. Auch sie macht Verluste, ist dann aber doch ein wenig traurig über die Absage.

Beim Veranstalter des Weihnachtsmarkts, der städtischen Gesellschaft "Heidelberg Marketing", ist man ebenfalls froh über die Entscheidung des Landes. "Ganz ehrlich, mir fällt ein Stein vom Herzen", sagt Geschäftsführer Mathias Schiemer. "Wir waren in einer Sackgasse, konnten den Weihnachtsmarkt nicht selbst absagen, da er ja von Bundes- und Landesseite aus genehmigt war." Er finde weiterhin, dass es besser sei, im Freien etwas zu konsumieren als drinnen. Aber am Ende sei es nicht mehr möglich gewesen, "den Menschen den Unterschied zwischen 2G, 2G-Plus und 3G zu erklären". Zumal ja tatsächlich oft widersprüchlich sei, wo welche Regel gelte. Schiemer hofft nun auf Bundes- und Landeshilfen für die Schausteller – damit sie 2022 wieder dabei sein können beim Weihnachtsmarkt in der Heidelberger Altstadt.