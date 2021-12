Am letzten November-Wochenende war endlich mal ein bisschen mehr los auf dem Weihnachtsmarkt. Sechs Tage später war Schluss. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Abgebrochene Weihnachtsmärkte, verunsicherte Besucher, ausbleibende Einnahmen – die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise treffen Schausteller wie Gastronomen besonders hart. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag gleich mehrmals mit kommunalen Wirtschaftshilfen befasst. Das Ergebnis: Die Stadt wird die Weihnachtsmarkt-Budenbetreiber nicht im Regen stehen lassen, wenn die Landes- und Bundeshilfen zu gering ausfallen. Zugleich dürfen Straßencafés auch im kommenden Jahr großzügig im Freien Tische und Stühle aufstellen. Heizstrahler, die die Gäste wärmen könnten, bleiben hingegen auch in dieser Saison verboten.

Sowohl die CDU als auch die SPD hatten im Vorfeld der Sitzung gefordert, die Schausteller bei den Standgebühren zu entlasten oder sie gar ganz davon zu befreien. Schließlich musste der Weihnachtsmarkt zum 4. Dezember nach nur 15 Öffnungstagen schließen, und auch davor klagten die Budenbetreiber über fehlendes Publikum – die Umsätze seien wegen der 2G-plus-Regel eingebrochen. Den CDU-Antrag zum Gebührenerlass diskutierten die Stadträte jedoch sehr kontrovers. "Dieser Antrag ist kontraproduktiv", warnte Bürgermeister Wolfgang Erichson: "Denn er würde die kommunale Kasse be- und das Land entlasten." Sollte die Stadt von sich aus Hilfsgelder an die Schausteller bezahlen, könnten diese keine mögliche Landesförderung mehr in Anspruch nehmen.

Grünen-Stadtrat Felix Grädler warnte auch davor, die städtische Gesellschaft "Heidelberg Marketing", die den adventlichen Budenzauber jedes Jahr organisiert, zu sehr zu belasten. Und so wandelte CDU-Fraktionschef Jan Gradel seinen Antrag um, der dann auch bei nur zwei Enthaltungen eine große Mehrheit fand: Demnach muss die Stadt den Schaustellern finanziell unter die Arme greifen, wenn die Bundes- oder Landeshilfen ausbleiben.

Recht unstrittig war der Plan, den Straßencafés und Restaurants auch im nächsten Jahr großzügig Außenbewirtschaftungsflächen zu genehmigen, wenn diese nicht den Verkehr behindern oder Rettungswege versperren. Im Jahr 2022 wird dieser Service aber nicht mehr ganz gebührenfrei sein. Die Gastronomen müssen dann ein Viertel der sonst üblichen Gebühr bezahlen –für einen Quadratmeter mitten in der Altstadt wären das in den Sommermonaten von Mai bis September 2,25 statt neun Euro monatlich. Diese geringe Gebühr sei notwendig, da das Regierungspräsidium bei der Genehmigung des Doppelhaushaltes eine geringere Verschuldung angemahnt hatte.

Unnachgiebig blieb die Mehrheit bei dem CDU-Antrag, das Heizstrahler-Verbot auszusetzen. "Wir haben 2G-plus in der Gastronomie, in den Innenräumen ist Platz", betonte Bürgermeister Erichson. Auch SPD-Stadtrat Sören Michelsburg sprach sich gegen Heizstrahler aus: Sie seien umweltschädlich und überflüssig.