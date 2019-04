Heidelberg. (rie) Über sechs Stunden lang tagte der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Heidelberg am Freitag in einer Sondersitzung. Danach stand fest: Er zieht die Aufklärung der Vorgänge um den Bluttest zur Brustkrebsdiagnostik an sich. Bisher lag das Heft des Handelns ausschließlich beim Klinikumsvorstand.

Über das Ergebnis der Sitzung informierte das Klinikum am Sonntag in einer Pressemitteilung. Demnach fordert der Aufsichtsrat in seinem Beschluss die "zeitnahe und umfassende Aufarbeitung" der Geschehnisse um den Brustkrebs-Test. "Der Aufsichtsrat hat beschlossen, eine unabhängige, externe Kommission mit der umfassenden und zügigen Aufklärung des Sachverhalts zu beauftragen", heißt es.

Damit entzieht der Aufsichtsrat die Aufklärung der Vorgänge de facto dem Vorstand des Uniklinikums. Bereits vor zwei Wochen hatte die Leitende Ärztliche Direktorin, Annette Grüters-Kieslich, die Einrichtung einer unabhängigen, externen Kommission angekündigt. Auch deren Leiter - Prof. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft - hatte sie schon benannt. Doch nun berichtet diese Kommission vermutlich nicht mehr an Grüters-Kieslich, sondern direkt an den Aufsichtsrat.

Die Aufsichtsratsvorsitzende, Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin im Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg, sagt: "Die voreilige Veröffentlichung der Erfolgsmeldung war ein Fehler und verletzt die hohen Standards, die das Klinikum zurecht in diesem Bereich anlegt. Der Aufsichtsrat bedauert die dadurch eingetretene Verunsicherung in der Öffentlichkeit."

Der Aufsichtsrat beschloss zudem, dass eine Doppelspitze die Kommission führen soll, "um die wissenschaftlichen und rechtlichen Aspekte umfassend bewerten zu können". Gemeinsam mit Kleiner, der nun offiziell berufen wurde, wird die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt den Aufklärungsprozess leiten. Damit wird dem Wissenschaftler Kleiner eine Juristin zur Seite gestellt - ein deutliches Zeichen, wie ernst der Aufsichtsrat die rechtlichen Aspekte der Affäre nimmt.