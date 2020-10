Von Steffen Blatt

Heidelberg. Zehn Stücke im Wettbewerb, acht im Rahmenprogramm, drei Bühnen – das sind die Heidelberger Theatertage. Normalerweise. Aber durch die Corona-Pandemie ist auch beim Festival der freien Theaterszene nichts normal. Und so wird die 23. Auflage anders ablaufen als gewohnt. Unter dem Titel "Einzelstücke" sind ab Samstag, 3. Oktober, ausschließlich Solo-Auftritte zu sehen. Gespielt wird dabei nur im Saal des Karlstorbahnhofs.

"Uns war im Frühjahr schnell klar, dass die Theatertage nicht wie gewohnt stattfinden können", sagt Festival-Leiter Matthias Paul. "Wir haben dann im Wochenrhythmus neue Konzepte erarbeitet und wieder umgestoßen, bis schließlich dieses feststand." So haben Paul und seine Mitstreiter aus der Not eine Tugend gemacht in Zeiten, in denen Theaterabende mit großer Besetzung nicht möglich sind. "Viele freie Ensembles und auch die meisten Amateurtheatergruppen können aktuell nicht einmal proben", berichtet Paul. Der Lockdown habe gerade die freie Theaterszene hart getroffen.

Das musste auch Miriam Lemdjadi schmerzlich erfahren. Die freie Schauspielerin und Theatermacherin stand im März wie so viele Künstlerinnen und Künstler ohne Engagements, Auftrittsmöglichkeiten und Gagen da – und mit zwei Kindern, die plötzlich den ganzen Tag zu Hause waren. "Viele Kolleginnen und Kollegen haben schnell reagiert, digitale Formate angeboten oder Open-Air-Veranstaltungen gemacht. Ich hatte dafür aber gar keine Zeit und etwas den Anschluss verpasst", erzählt Lemdjadi, die seit 2018 in Heidelberg lebt. Sie erhielt die Corona-Soforthilfe des Bundes, und für ein Video für die Aktion "Solo Fantastico" von RNZ, Stadttheater und Kulturamt reichte es auch noch.

Hintergrund > Beim "Einzelstücke"-Festival sind ab Samstag, 3. Oktober, sieben Aufführungen im Saal des Karlstorbahnhofs zu sehen. > Gezeigt werden [+] Lesen Sie mehr > Beim "Einzelstücke"-Festival sind ab Samstag, 3. Oktober, sieben Aufführungen im Saal des Karlstorbahnhofs zu sehen. > Gezeigt werden Figurentheater, Literatur- und Filmadaptionen, aktuelle Stückentwicklungen oder klassische Monologe. > Aufgrund der Abstandsregeln stehen jeweils nur etwa 60 Plätze zur Verfügung. > Der Eintritt beträgt jeweils 16,40 Euro, ermäßigt 10,90 Euro. > Das Programm: Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr: "Heimat Wort" (nur noch wenige Restkarten). Sonntag, 11. Oktober, 19 Uhr: "Der Mann ohne Brückenkopf". Mittwoch, 14. Oktober, 20 Uhr: "Cuts, Pieces and Sounds – Geschichten einer Stimme". Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr: "Adams Äpfel". Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr: "Schöner Scheitern mit Ringelnatz". Freitag, 6. November, 20 Uhr: "Die Frau, die gegen Türen rannte". Freitag, 13. November, 20 Uhr: "Mutter_F*cking_Erde & Co." > Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf, zum Beispiel beim RNZ-Ticketservice in der Neugasse 4-6, Telefon: 06221 / 519-1210, oder unter www.karlstorbahnhof.de. ste

Jetzt stellt Lemdjadi fest, dass viele Projektförderungen umgestellt wurden. Bisher wurden in der Regel die Proben und die Aufführung unterstützt, jetzt können auch Gelder für Recherchen zu neuen Themen oder für andere künstlerischen Tätigkeiten beantragt werden, die nicht zwangsläufig in eine Aufführung münden. Das macht sie vorsichtig optimistisch, aber sie fragt sich auch mit Blick auf Herbst und Winter, "wie viel Begegnung in Zukunft möglich sein wird. Denn das macht für mich Theater aus".

Das große Problem vor allem für freischaffende Künstler ist für Paul die Unsicherheit: Reguläre Proben gehen gar nicht oder nur mit großen Einschränkungen, Tourneen zu buchen ist derzeit unmöglich. Für viele kleine Spielstätten ergeben Aufführungen mit reduzierter Platzkapazität wirtschaftlich keinen Sinn. "Der finanzielle Ausfall ist das eine, es fehlt aber auch die Perspektive. Wer vom Unterrichten und Spielen lebt, dem geht es schlecht", so Paul.

Auch darum will er mit dem "Einzelstücke"-Festival wenigstens für einige Kolleginnen und Kollegen eine Auftrittsmöglichkeit schaffen – und zwar eine bezahlte. "Die Künstlerinnen und Künstler bekommen bei uns Gagen. Und wir haben ihnen gesagt, sie sollen auch ihre Techniker mitbringen, die kriegen auch etwas ab." Dafür wird das vorgesehene Preisgeld mitverwendet, und darum gibt es auch keinen Wettbewerb und keinen Sieger.

"Ich freue mich auf die Stücke und, dass ich selbst wieder spielen kann", sagt Lemdjadi. Sie ist am Samstag in der Inszenierung "Heimat Wort" zu sehen. Sie hofft, dass Herbst und Winter "nicht so schlimm werden", was die Infektionszahlen betrifft, und Theater wieder stattfinden kann, irgendwie. "Unsere Kultur wird es immer geben, denn wir sind alle mit Herzblut dabei", ist Paul überzeugt. Gerade in der freien Szene sei die Frustrationstoleranz schon immer hoch gewesen. "Aber irgendwann wird der Leidensdruck zu groß."