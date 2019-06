Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es wird nicht der typische schwarz-weiße Brecht werden, wie man ihn kennt. Es wird knallig bunt auf der Bühne des Heidelberger Theaters, wenn der Vorhang zur "Dreigroschenoper" aufgeht, erstmals zur Premiere am 23. Juni. Und es wird wunderbar werden. Da sind sich der Schauspieler Steffen Gangloff und der Hamburger Musiker Dominik Dittrich einig. "Die Band sieht super aus, das kann ich schon mal sagen", flachst Dittrich, der mit seinen Kollegen von "Tante Polly" und drei Gastmusikern das Brecht/Weill-Stück unter der Regie von Intendant Holger Schultze musikalisch tragen wird.

Gangloff spielt den Mackie Messer ("Und der Haifisch, der hat Zähne ..."), den Gangsterboss, der die Tochter des Bettlerkönigs heiratet. "Die Rolle, das ist schon knüppelhart", sagt der 44-Jährige. Singen kann er ja, das hat er auf der Bühne schon öfter bewiesen. Doch diesmal geht es in Höhen, "wo man schon gucken muss, wie man es gestaltet". Und dann soll das Publikum auch verstehen, was die Texte tatsächlich transportieren. Mit Dominik Dittrich hat er manche Nachmittagsschicht im Musikzimmer eingeschoben. "Ich habe noch nie so etwas Schweres gesungen, aber es macht total Spaß." Im Endeffekt will er seine Stimme mit dem Klang der Band verschmelzen, die hinter ihm auf der Bühne steht - "das braucht genaues Timing und Gottvertrauen für die Einsätze."

Hintergrund Verlosung "Die Dreigroschenoper" von Bert Brecht und Kurt Weill in der Inszenierung von Intendant Holger Schultze ist bereits sehr gefragt. Am Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, hat das Theater Heidelberg deshalb die erste Zusatzvorstellung angesetzt. Dafür verlost die RNZ 3x2 Eintrittskarten. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an [+] Lesen Sie mehr Verlosung "Die Dreigroschenoper" von Bert Brecht und Kurt Weill in der Inszenierung von Intendant Holger Schultze ist bereits sehr gefragt. Am Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, hat das Theater Heidelberg deshalb die erste Zusatzvorstellung angesetzt. Dafür verlost die RNZ 3x2 Eintrittskarten. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Dreigroschenoper" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 17. Juni, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)

[-] Weniger anzeigen

Und nicht zuletzt agieren die Musiker auch als Schauspieler - Sebastian Strehler ist sogar gelernter Schauspieler und Musicaldarsteller -, denn die Band ist Mackie Messers Bande. Die Band, das sind der Pianist und Komponist Dominik Dittrich und seine drei Kollegen von "Tante Polly". Blues und Jazz, Tango, Rock’n’Roll und Jahrmarktmusik machen sie seit 2012, dazu manchmal CDs ("Tristesse totale" heißt die jüngste), treten auch schon mal auf der Theaterbühne in Essen oder bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall auf ("Don Camillo und Peppone", "Pinocchio").

Bei Bert Brecht und Kurt Weill brauchen sie drei Gastmusiker aus der Region, um all die geforderten Instrumente zu bedienen. Dittrich lobt die Gäste über den grünen Klee: "Sie sind unglaublich gut und Spitzentypen, das ist ein Geschenk." Er wolle gar nicht mehr ohne sie spielen, scherzt der Hamburger, der in Heidelberg geboren ist, weil seine Eltern hier vor 38 Jahren studierten.

Heidelberg kennt er wie seine Westentasche, nachdem ihm sein Großvater, ein passionierter Wanderer, die Stadt samt der Umgebung nahegebracht hat. Dazu gab er ihm auch noch die Informationen, welche Dichter wo lebten oder wer in Worms begraben liegt. Während der Theaterproben schafft Dominik Dittrich in der Stadt aber nur Strecken, die höchstens einen Kilometer entfernt vom Theater liegen. Wenn er mehr Zeit hat, wie etwa an Pfingsten, fährt er nach Hamburg, um seine Familie mit den beiden zwölf und 17 Jahre alten Söhnen zu sehen.

"Wir treffen uns durchaus auch mal privat auf ein Getränk oder zwei", erweitert Steffen Gangloff da den Radius. Auf seinem Balkon haben die Musiker nämlich schon kräftig gepokert und getrunken. "Dominik ist eine tolle Mischung aus einer spielerischen, fast kindlichen Freude, etwas auf der Bühne zu machen, und großer Ernsthaftigkeit", findet Gangloff, "ich habe selten einen musikalischen Leiter einer Inszenierung gesehen, der ein Stück so durchdringt."

"Mit Steffen hat die Chemie von Anfang an gestimmt", gibt Dominik Dittrich zurück, "wir haben den gleichen Humor. Da reicht ein Blick oder ein kurzes Zucken, um sich zu verständigen." Zwei Norddeutsche unter sich.

Wer bei der Eröffnung des "Stückemarktes" Ende April war, hat "Tante Polly" - benannt nach Tom Sawyers Tante in Mark Twains Roman - schon kennengelernt. Da gaben die Musiker ein Konzert im Alten Saal. "Es ist super, dass der Saal erhalten wurde", meint Dittrich, "da ist noch Zauber drin, der Geist von Kollegen. So was ist einfach toll."