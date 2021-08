Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Wann immer es ging, standen Carola Kasimir (27) und Raphael Wankelmuth (23) ihren Kommilitonen und Kommilitonen in den vergangenen knapp sechs Monaten zur Seite. Die Germanistik-Studentin und der Politikwissenschaft-Student waren da, um da zu sein – und um zuzuhören. Anfang Februar hatte das Studierendenwerk das "Referat gegen Einsamkeit" (RGE) geschaffen, eine zeitlich befristete Anlaufstelle für Sorgen von Studentinnen und Studenten und gegen den "Corona-Blues". Inzwischen ist der Lockdown vorbei, auch das Studienleben findet allmählich in die Normalität zurück – und das RGE geht in die Sommerpause. Ob es je wieder kommt, ist noch offen. Ein Bilanz-, vielleicht auch ein Abschiedsgespräch über die Ängste und Nöte von Studierenden im Jahr 2021 und den Sinn und Nutzen von beschriebenen Postkarten.

Frau Kasimir, Herr Wankelmuth, wann haben Sie sich zuletzt einsam gefühlt?

Wankelmuth: In den letzten eineinhalb Jahren ging es mir eigentlich sehr gut, weil ich in eine super Wohngemeinschaft eingebunden bin und wir auch im Haus einen sehr familiären Umgang miteinander haben. Daher habe ich mich trotz der eingeschränkten Sozialkontakte geborgen gefühlt. Aber natürlich kenne ich auch Einsamkeit. Vor einigen Semestern sind viele meiner Kommilitoninnen und Freunde ins Ausland gegangen. Das hat dazu geführt, dass ich mich zwischenzeitlich sehr einsam gefühlt habe.

Kasimir: Einsamkeit hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Ich bin 2014, während meines Studiums, chronisch krank geworden. Mir konnte damals niemand so richtig helfen. Ich war bei vielen Ärzten und bin durch viele düstere Phasen hindurchgegangen. Wenn du nicht rausgehen kannst, weil du mit Schmerzen im Bett liegst, hast du keine sozialen Kontakte und bist isoliert. Dadurch kann ich Menschen, die einsam sind, sehr gut verstehen.

Wie haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen nutzen können, um anderen Studierenden zu helfen?

Kasimir: Wir konnten aus unseren eigenen Nähkästchen plaudern. So etwas zu hören, ist für andere immer hilfreich.

Wankelmuth: Das Schöne am Referat gegen Einsamkeit ist, dass wir nicht nur als Experten auftreten, sondern wir sind zuvorderst Carola und Raphael, zwei Studierende wie alle anderen auch. Und wenn wir von unseren Erfahrungen berichten, sind diese für viele sehr anschlussfähig, und es entsteht ein besserer Kontakt.

Welche Angebote gab es in den vergangenen Monaten für Studierende?

Kasimir: Wir hatten eine breite Angebotspalette – vom digitalen Kaffeetrinken über den Spieleabend bis zum Entspannungsworkshop. Persönliche Treffen gab es auch; Raphael hat auch mehrere Spieleabende im Freien bei einem Studierendenwohnheim veranstaltet, und man konnte sich mit uns zu einem Spaziergang verabreden, dem "Campus Walk".

Was darf man sich unter einem Entspannungsworkshop vorstellen?

Kasimir: Wir haben mit der sogenannten Klopftechnik gearbeitet, eine Mischung aus alter chinesischer Medizin und moderner Psychologie. Es geht darum, dass sich der Körper entspannt, wenn man gewisse Akupunkturpunkte stimuliert. Das ist eine geniale Methode, wenn man unter Stress oder unter Druck steht. Du machst es solange, bis du dich entspannst. Wenn man starke Prüfungsangst oder Redeangst hat, kann man über Körper und Psyche dieses Thema angehen. Das Coole an der Technik ist, dass sie jeder lernen kann. Das heißt: Indem man an dem Workshop teilnimmt, kriegt man sein eigenes Werkzeug an die Hand.

Welche Angebote gab es noch?

Kasimir: Wir haben zum Beispiel auch Postkarten geschrieben.

Postkarten?

Kasimir: Ja. Studis, die eine Postkarte haben wollten, konnten uns schreiben und ihre Adresse schicken – und dann haben wir ihnen eine Postkarte geschickt.

Wie genau hilft eine Postkarte dabei, sich weniger einsam zu fühlen?

Kasimir: Man packt einfach all seine gute Energie und Laune auf die Karte – und dann hofft man, dass das gut ankommt bei der anderen Person. Ich meine, wer kriegt denn nicht gerne Postkarten? Gerade in dieser Zeit, in der sich alles digital abspielt, ist das doch etwas sehr Schönes.

Wankelmuth: Es geht ja auch mehr um die Geste als um den Inhalt. Es ist einfach ein schönes Symbol der Wertschätzung.

Kasimir: Mit einer Postkarte verändern wir natürlich nicht die Welt. Aber das sind Kleinigkeiten, die den Alltag wieder bunter machen.

Gibt es ein Angebot, das verstärkt nachgefragt wurde?

Wankelmuth: Am begehrtesten waren unsere "Realtalks", die wir einmal im Monat auf der Instagram-Seite des Studierendenwerks angeboten haben. Da hatten wir bis zu vierstellige Klickzahlen und haben andere Unterstützungsangebote vorgestellt, zum Beispiel die Psychosoziale Beratung des Studierendenwerks oder die Nightline, ein Zuhör- und Informationstelefon von Studierenden für Studierende.

Welche Altersgruppe von Studierenden hat sich in den letzten Monaten besonders einsam gefühlt?

Kasimir: Wir hatten sowohl Erstsemester als auch Leute, die am Ende ihres Studiums sind. Es ist generell schwer zu sagen, wer mehr mit der Pandemie zu kämpfen hat.

Wankelmuth: Am Ende trifft Corona natürlich alle in irgendeiner Form.

Mit welchen Problemen und Sorgen kamen die Studierenden zu Ihnen?

Wankelmuth: Es ist ganz vielfältig, aber klar: Corona war und ist schon sehr bestimmend. Probleme, die man früher nicht als solche empfunden hätte, sind durch die Pandemie mehr in den Vordergrund gerückt, etwa die Wohnsituation. Wenn du in einer Wohngemeinschaft wohnst, in der es stressig ist, dann ist es in Zeiten des Lockdowns besonders stressig, weil du diese WG nicht mal eben für ein paar Stunden verlassen kannst. Aber Studierende spüren die Pandemie auch in anderer Hinsicht: An der Universität fanden die Veranstaltungen seit Pandemiebeginn fast alle digital statt. Jeden Tag alleine zu Hause sitzen, alleine Texte lesen, diese abschicken, wieder neue Texte schreiben und so weiter und so fort – das ist auf die Dauer schon sehr ermüdend.

Kasimir: Ich habe auch viel von Motivationslosigkeit gehört. Wenn Menschen im eigenen Alltag kaum noch vorkommen, sondern es nur noch Dinge gibt, die man abhaken muss, wenn man nur noch vor sich hin funktionieren muss, dann frustriert das und macht müde. Da taucht bei manch einem früher oder später natürlich der Gedanke auf: Warum mache ich das eigentlich alles? Normalerweise hast du deine Kommilitonen und Kommilitonen, du isst gemeinsam zu Mittag, triffst dich in der Bibliothek oder in der Kneipe, hast also einfach mal eine Abwechslung. Während der Pandemie ist aber für viele nur noch das Studium und das eigene Selbst übrig geblieben.

Gerade die Studiumszeit ist für viele Menschen rückblickend die intensivste Zeit ihres Lebens. Welche psychischen und sozialen Folgen hatte und hat die Pandemie für Studierende?

Kasimir: Ich erinnere mich gut an meine ersten Semester und die Freundschaften, die ich in dieser Zeit geschlossen habe. Sie sind vor allem dadurch entstanden, dass man gemeinsam Dinge unternommen hat. Wenn man aber den Großteil seiner Zeit digital verbringt, kann sich so etwas ja überhaupt nicht entwickeln. Das Gefühl, das eigene Leben zu verpassen, hatten in den vergangenen Monaten einige Studierende. Auch das Thema Zukunftsängste spielt eine Rolle, gerade wenn man so viel Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich stelle es mir schwierig vor, in dieser Zeit erwachsen zu werden. Denn man orientiert sich ja viel an den Menschen, mit denen man sich umgibt und mit denen man Kontakt hat.

Wankelmuth: So negativ sich Corona in vielerlei Hinsicht ausgewirkt hat und auswirkt, so positiv ist es, dass das Thema psychische Gesundheit mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Akzeptanz dafür auch danach bleibt.

Sie haben Ihre Arbeit Anfang des Jahres, mitten in der Zeit des Lockdowns, aufgenommen. Seit einigen Wochen ist vieles, was früher normal war, wieder möglich, auch für Studierende. Hat das die Nachfrage verändert?

Kasimir: Was ich in den letzten Wochen gemerkt habe: dass ich so viele Anrufe und Anfragen hatte wie schon lange nicht mehr. Das zeigt, dass offensichtlich doch nicht alle Probleme gelöst sind. Dass nicht alles, was schwierig ist, mit den Lockerungen weggegangen ist – oder dass manches nun sogar erst hochkommt.

Wankelmuth: Auch jetzt können Menschen ja Probleme haben – weil es nach so langer Zeit auch ungewohnt sein kann, wieder solche Freiheiten zu haben. Es gibt Leute, die sagen: Komisch, das alte Leben ist wieder zurück, und trotzdem geht es mir nicht gut – was ist falsch mit mir? Das ist eine ganz natürliche Reaktion, da muss man sich auch erst einmal wieder dran gewöhnen.

Kasimir: Und nur weil die Situation jetzt wieder entspannter ist, heißt das ja nicht, dass die Zeit davor keinen emotionalen Ballast hinterlassen hat. Jeder Mensch, der ein Problem hat – egal ob körperlich oder psychisch –, der sich nicht verstanden fühlt – der ist mit diesem Problem alleine. Deswegen ist es wichtig, dass es Anlaufstellen gibt, wo man über solche Dinge sprechen kann.

Ministerin Bauer hat kürzlich mitgeteilt, dass im Wintersemester mehr als die Hälfte des Studienangebots an Hochschulen wieder in Präsenz stattfinden soll. Was heißt das für Ihre Arbeit?

Wankelmuth: Das Referat gegen Einsamkeit ist eine super Idee, aber letztlich nur eine von vielen Variationen, wie man versucht, Problemen zu begegnen. Daneben gibt es auch weiter Anlaufstellen wie die Sozialberatung und die Psychosoziale Beratung des Studierendenwerkes.

Kasimir: Außerdem können alle, die das Bedürfnis verspüren, Kontakt aufnehmen – beispielsweise per E-Mail.