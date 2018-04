Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Rechtsstreit am Stift Neuburg in Ziegelhausen geht in die nächste Runde: Am Donnerstag teilte der Anwalt der Betreiber des "Gasthauses zum Klosterhof" mit, dass er gegen das Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt habe. Außerdem hat er bereits am 22. März rechtliche Schritte eingeleitet, welche die Gastronomen vor einer Räumung bewahren sollen - ein sogenannter Antrag auf Vollstreckungsschutz. Mitte März hatte die Landwirtschaftskammer der Räumungsklage der Mönche in vollem Umfang stattgegeben.

Die Gastronomie-Betreiber mieten das Gasthaus von Hartmut Jäger und Zeljko Dadic, die als Pächter der Landwirtschaft einen direkten Vertrag mit dem Kloster hatten. Auch Jäger und Dadic erklärten gegenüber der RNZ, dass sie gegen das Urteil in Berufung gehen werden. Der Betrieb im Gasthaus läuft derweil ganz normal weiter.

> Worum geht es? Der Verein der Benediktiner kündigte den Hauptpächtern Jäger und Dadic vorzeitig und berief sich dabei auf einen Formfehler im Vertrag. Dagegen hatten die Pächter geklagt. Allerdings bekamen sowohl vor dem Amts- als auch vor dem Oberlandesgericht (OLG) die Mönche Recht, der Pachtvertrag endete zum 31. Dezember 2016. Weil das OLG eine Berufung nicht zugelassen hatte, legten Jäger und Dadic Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Im Dezember 2017 lehnte dieser auch diese Beschwerde ab - es lägen keine Revisionsgründe vor. Der Rechtsweg war damit für die Hauptpächter ausgeschöpft. Am 19. März gab dann auch das Amtsgericht der Räumungsklage der Benediktiner gegen ihre Hauptpächter und die Unterpächter der Gastronomie in vollem Umfang statt. Die Widerklage über rund 610.000 Euro, die Jäger und Dadic als Entschädigung forderten, wurde abgewiesen.

> Was wollen die Hauptpächter? Jäger und Dadic verlangen von der Abtei eine finanzielle Entschädigung. Ihr 2007 abgeschlossener Pachtvertrag lief eigentlich bis 2027, sie hatten die Option, ihn um weitere zehn Jahre zu verlängern. Im letzten Herbst gab es einen Versuch, einen Vergleich zu schließen. Allerdings liegen die Vorstellungen weit auseinander. Die Hauptpächter gaben vor Gericht an, Investitionen von insgesamt 610.000 Euro getätigt zu haben, die Benediktiner hatten aber nur 120.000 Euro als Entschädigung angeboten. "Wir legen Berufung ein, um die uns im letzten Verfahren vor dem OLG zugesagte Entschädigung für unsere Investitionen zu bekommen", erklärte Dadic. Denn in der Urteilsbegründung heißt es: Der Eigentümer - also die Abtei Neuburg - sei bereit, den Pächtern der Landwirtschaft den Mehrwert zu erstatten, den er durch die vorzeitige Rückgabe des erheblich umgebauten Klosterhofs erlangen wird.

> Was wollen die Gastronomen? Die Gastronomie-Betreiber wehren sich gegen die Räumung und berufen sich dabei auf ein Gespräch mit den Benediktinern im Herbst 2014. Darin hatte ihnen die damalige Klosterleitung einen neuen Pachtvertrag zugesichert, sobald der Hauptpächter weg ist. Sogar ein niedrigerer Pachtbetrag wurde in Aussicht gestellt.

> Was wollen die Benediktiner? Der Verein der Benediktiner will das gepachtete Gelände und die Gebäude räumen lassen. Betroffen sind dabei nicht nur Jäger und Dadic, sondern auch ihre "Untermieter", die Gastronomen. Zum 6. März wurde die neu gegründete "Ökonomie Stift Neuburg GmbH" ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft soll im Auftrag der Benediktiner die Liegenschaften der Abtei betreiben und sich um die Herstellung und den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, den Betrieb der Gaststätte und den Handel mit Druckerzeugnissen sowie Devotionalien kümmern. Geschäftsführer sind Michael Braun und die ehemalige Bioland-Bäuerin Claudia Rhein.

> Wie geht es jetzt weiter? Das Oberlandesgericht Karlsruhe muss jetzt zunächst entscheiden, ob die Gastronomie vor einer Räumung geschützt wird. Der Rechtsanwalt der Gasthaus-Betreiber, Christian Diener, geht davon aus, dass diese Entscheidung in den nächsten zwei bis drei Wochen fallen wird. Durch die Berufung ist das Räumungsurteil des Amtsgerichts gegenwärtig zwar noch nicht rechtskräftig. Bis zu einer Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckungsschutz könnte die Räumung aber vollstreckt werden. Allerdings mit dem Risiko, dass das Kloster den Gastronomen den Besitz später wieder zurückgeben und Schadensersatz leisten muss - für den Fall, dass das OLG das Urteil des Amtsgerichts aufhebt.