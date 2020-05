... und die Tafel am Beginn der Himmelsleiter in der Kehre des Molkenkurwegs. Foto: Bechtel

Dazu gehören etwa die Tafel über die historischen Eisweiher, gelegen am Eisweiherweg, der südlich am Märchenparadies vorbeiführt ... Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Führt die Himmelsleiter in den Himmel? Nicht ganz, aber immerhin auf den Königstuhl. Gibt es auf dem Schlangenweg Giftschlangen? Nur die ungiftige Schlingnatter, sie liebt die Wärme und findet dort auf den Trockenmauern ihren Lebensraum.

Wie die vielleicht originellsten Heidelberger Steige zu ihren Namen kamen, erklärt jeweils eine Tafel an ihrem Einstieg. Auch an vielen anderen Orten in der Natur, zumeist im Wald, finden sich die informativen Holzplatten mit dem Dächlein darüber. Liebevoll gestaltet, informieren sie an Ort und Stelle zu natur- oder heimatkundlichen Themen.

Gabriele Henn entwirft und gestaltet in ihrem Eberbacher Atelier Hinweistafeln, die im gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald zu finden sind. Foto: Bechtel

Diese kleinen Kunstwerke tragen die Handschrift von Gabriele Henn. Ihr Atelier hat die Künstlerin in Eberbach, im Zentrum des Naturparks Neckartal-Odenwald, dem auch Heidelberg angehört. Dort ist die einzige Werkstatt Deutschlands, die so etwas macht: Entwerfen, gestalten und ausführen auf Holz – alles aus einer Hand. "Es ist unsere Aufgabe, mit den Tafeln und den Lehrpfaden auf das Besondere aufmerksam zu machen, zu zeigen, welche Kostbarkeiten es zu entdecken gibt", sagt Henn.

Die Themenstellungen sind vielseitig, den Text bekommt sie geliefert. "Jede Tafel ist eine neue Herausforderung." Mit Schablonen, wie sie früher auch die technischen Zeichner verwendeten, schreibt Henn Buchstabe für Buchstabe auf das Holz. Für die Illustrationen sucht sie Vorlagen, beispielsweise Matthäus Merians Porträt für die Tafel "Meriankanzel". Diese steht am Arbeitsplatz des berühmten Kupferstechers, der dort das große Panorama von Heidelberg konzipierte.

An anderen Orten wird an das Leben in früheren Zeiten erinnert, etwa, dass zur Winterzeit aus den "Eisweihern" am Königstuhl Eis gebrochen wurde, mit dem man dann im Sommer das Bier kühlte. Wieder andere Tafeln machen Verborgenes sichtbar: "Wie sieht ein Fuchs aus, den sieht man normalerweise ja nicht."

Von Haus aus ist Gabriele Henn Grafikerin und Malerin – auf Papier. Eher zufällig kam sie zu dieser Aufgabe, nun ist sie schon seit über dreißig Jahren dabei. Gemalt wird auf den Holzwerkstoff Multiplex mit einem Deckfurnier aus Birke, das war etwas ganz Neues für sie. Sie hat viele Techniken ausprobiert. Bewährt haben sich Acryl- und "Plakafarben", die sind lichtecht, als Wetterschutz wird mehrfach lackiert.

Neben ihren eigenen Arbeiten hat sie auch Tafeln des historischen Pfades restauriert – die haben teilweise schon mehr als ein halbes Jahrhundert Wind und Wetter hinter sich. Auch die neuen Tafeln, die ihr Atelier verlassen, können im günstigen Fall Jahrzehnte halten. Nur: "Man muss die Tafel halt auch putzen, das ist das, was manchmal vergessen wird", merkt die Malerin an, deren Werke nicht in Museen hängen, sondern in der Natur.

Viele von Henns Tafeln tragen die Logos der Stadt Heidelberg, der Umweltbildungsplattform "Natürlich Heidelberg" und des Naturparks Neckartal-Odenwald.