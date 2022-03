Die Heidelberger Stadthalle an den Neckarstaden. Foto: Rothe

Heidelberg. (hob) Es geht in die Tiefe: Mehr als drei Monate, nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe die Baufreigabe für die Sanierung der Heidelberger Stadthalle erteilt hat, liegt nun auch die sogenannte wasserrechtliche Erlaubnis des Umweltamts vor. Damit sind bereits an diesem Dienstag die Rohbauarbeiten für die neue Technikzentrale unter dem Montpellierplatz offiziell gestartet. Anwohner hatten gegen dieses Vorhaben Einwände erhoben, weil sie befürchteten, dass das unterirdische Hangwasser von der "weißen Wanne" im Untergrund der Stadthalle gestaut werden und ihre Keller noch häufiger volllaufen könnten.

Zwei hydrogeologische Gutachten mit unterschiedlicher Methodik kamen nun laut einer Pressemitteilung der Stadt aber unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine Aufstaueffekte des Grundwassers zu erwarten seien, die sich negativ auf Nachbargebäude auswirkten. Die Projektleitung der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz und das Umweltamt als Untere Wasserbehörde haben die Nachbarn, die während der durchgeführten Online-Konsultation nochmals Einwände geäußert hatten, in der vergangenen Woche bei einem Info-Termin die Ergebnisse und die jetzt anstehende Bauphase vorgestellt.

Ein Schwerpunkt in der nächsten Phase der Bauarbeiten ist der Neubau der Technikzentrale unter dem Montpellierplatz: Zunächst werden in den kommenden Wochen mit einem speziellen Bohrgerät sogenannte Bohrpfähle in die Erde eingebracht, um anschließend die Baugrube ausheben und den Rohbau der Technikzentrale erstellen zu können.