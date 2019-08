Von Sara Wess

Heidelberg. Simone Rubino steht allein auf der großen Bühne. Er könnte verloren wirken, tut es aber nicht. Als er zu spielen beginnt, erfüllen die Klänge der Marimba den ganzen Festsaal. Suite Nr. 3 in C-Dur, Johann Sebastian Bach, ein gedämpftes, aber munteres Stück. So ist auch die Stimmung in der Stadthalle. Drum ist es gut, dass auf der Bühne ein junger Solist und kein großes Orchester spielt, und dass die letzten Stücke weniger schwer als hymnisch sind.

Denn die Heidelberger feierten am Sonntagabend keinen Abschied, sondern den Beginn einer langen Pause. "Ab jetzt finden bauvorbereitende Maßnahmen statt, Anfang nächsten Jahres soll der Umbau starten", kündigte Mathias Schiemer, Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", an. Die Wiedereröffnung ist für 2022 geplant. Nach einer Konferenz am vergangenen Mittwoch wurde die Stadthalle offiziell geschlossen, ein Abschluss, mit dem sich Schiemer nicht zufriedengeben wollte. "Eine Schließung mitten in der Woche macht keinen Spaß." Deshalb wurde die Stadthalle von Donnerstag bis Sonntag noch einmal belebt, mit vier Konzerten unterschiedlicher Musikrichtungen. "Wir wollten ein Programm von Heidelbergern für Heidelberger." Die Künstler spielten für den guten Zweck, die Erlöse in Höhe von 6000 Euro gehen an das Hospiz Louise. Von Schiemer erhielten sie die Zusage für ein weiteres Konzert in der sanierten Stadthalle, "dann mit richtiger Gage".

Vier Konzerte hatte „Heidelberg Marketing“ als Hausherr auf die Beine gestellt: Am Samstag war der Hip-Hopper Toni L. zu Gast. Foto: Arndt

In der Pause wurde an der Bar ein letztes Mal ausgeschenkt. Die Gespräche waren verhalten - und das, obwohl Rubino auf der Bühne gerade großen Applaus geerntet hatte. Da lag schon Wehmut in der Luft. "Es wird hier was fehlen", bemerkt Regine Brucker (58), ihr Mann Gerhard fügt hinzu: "Wir werden auch zu den anderen Spielstätten gehen, aber hier spürt man Heidelberg so richtig. Man ist mitten in der Stadt und nicht irgendwo außerhalb." Für die Besucher ist es also doch ein Abschied. Die 61-jährige Elisabeth feierte ihn am Sonntag bereits zum dritten Mal. "Ich war beim Heidelberger Frühling und beim Suchtkongress, und jedes Mal dachte ich, dass es mein letzter Besuch hier sein würde." Nach einem kurzen Blick über das Foyer fährt sie fort: "Ich bin gespannt, was ich in den nächsten Jahren mache. Ich bin wirklich oft hier."

Am Donnerstag waren DJs mit einem Underground Rave zu Gast. Foto: Arndt

Dann geht es weiter, Simone Rubino, geboren 1993 in Turin, begeisterte auch in der zweiten Hälfte. Wer aber dennoch den Blick schweifen ließ, entdeckte Kratzer in Parkett und Holzverkleidung, abblätternde Farbe an den Wänden. Ist das Verfall oder morbider Charme? Die Gäste sind kritisch. "Ich glaube nicht, dass man renovieren kann, ohne dabei irgendwas kaputtzumachen", befürchtet die Schlierbacherin Jeannine Bartelmus. "Ich habe Angst vor dem, was daraus wird. Vielleicht verlieren wir ein Stück Heidelberg." Auch der zehnjährige Carl hofft, dass die Stadthalle in ihrer Ursprungsform erhalten werden kann: "Es ist in Ordnung, wenn ein bisschen renoviert wird, aber es soll nichts verändert werden."

Nach der Zugabe leert sich der Saal rasch, die meisten machen sich direkt auf den Heimweg. Kaum einer bleibt, um sich ein letztes Mal umzusehen, nur wenige verweilen im Foyer. Vielleicht feiert man also doch keinen Abschied. Vielleicht sagt man bloß leise "Bis bald!"