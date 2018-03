Von Rolf Kienle

Heidelberg. Der Heidelberger Orthopäde Holger Schmitt ist neuer Präsident des Sportärztebundes Baden. Er löste nach 23 Jahren den Heidelberger Anatomen Jürgen Metz ab. Der Sportärztebund Baden zählt bundesweit zu den größten Landesverbänden. Er hat knapp 600 Mitglieder und sieht seine Aufgabe vor allem in der sportmedizinischen Fortbildung. Holger Schmitt ist im Deutschen Gelenkzentrum in der Atosklinik tätig und betreut Sportler beim Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und unter anderem auch den Nachwuchs des Golfclubs St. Leon-Rot.

Herr Prof. Schmitt, wenn die sportmedizinische Fortbildung im Mittelpunkt der Verbandstätigkeit steht, lässt das darauf schließen, dass sie während des Studiums leidet?

Es gibt leider keinen Facharzt für Sportmedizin, was wir sehr bedauern. Wer als Sportarzt arbeiten will, muss sich sein Wissen in Kursen aneignen. Die Sportmedizin hat mehr denn je ihre Berechtigung. Wir müssen unsere Aktivitäten sogar deutlich intensivieren und auch politisch aktiv werden, damit unser Beruf attraktiver wird.

Welche Fachrichtungen bewegen sich denn auf dem Feld der Sportmedizin?

Das ist ein breites Spektrum und reicht vom Orthopäden über den HNO- und Augenarzt bis zum Allgemeinmediziner. Da ist es umso wichtiger, dass wir neue Entwicklungen in der Sportmedizin an die Mitglieder transportieren. Ich bin sicher, dass der Facharzt für Sportmedizin wieder in die Diskussion kommt.

Nach dem Dopingskandal im Freiburger Zentrum für Sportmedizin hat Ihre Branche nicht gerade ein gutes Image, zumal der damalige Hauptschuldige, Professor Keul, Präsident des Deutschen Sportärztebundes war.

Ja, die Sportmedizin in Deutschland hat es schwer. Der Begriff Sportmedizin ist negativ belegt. In Freiburg wurden Athleten jahrzehntelang gedopt. Der Freiburger Lehrstuhl wurde konsequenterweise aufgelöst. Leider ist in Heidelberg nach dem Weggang von Professor Peter Bärtsch der Lehrstuhl nicht mehr besetzt worden.

Wie wollen Sie dieses Image verbessern?

Aufklärung über Doping betreiben zum Beispiel. Wenn wir die jungen Sportler im Olympiastützpunkt und etwa beim Golfclub St. Leon-Rot betreuen, dann gehört regelmäßig auch die Information über die Gefahren des Dopings dazu. Es gibt eine Vielzahl von frei verkäuflichen Medikamenten, zum Beispiel von Präparaten gegen Erkältung, deren Inhaltsstoffe auf der Dopingliste stehen. Das müssen die Sportler wissen. Es hilft auch nichts, dass der Nutzen von Dopingmitteln wie etwa beim Golf gering sein dürfte - es wird kontrolliert. Darüber hinaus ist auch mit erheblichen Nebenwirkungen zu rechnen.