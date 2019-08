Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hob) Nach der RNZ-Berichterstattung zum Sperrzeiten-Urteil meldeten sich am Freitag die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda), die die Klägergemeinschaft unterstützt, der Verein Alt-Heidelberg und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zu Wort.

> Linda begrüßt das Urteil des Verwaltungsgerichts, wonach die Kneipen in Teilen der Altstadt künftig werktags um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr schließen sollen. "Das Verwaltungsgericht hat für Stadt und Gemeinderat Leitplanken gesetzt und damit das langjährige Taktieren erst einmal beendet", schreiben die Sprecher Doris Hemler und Martin Kölle. "Linda wünscht sich, dass der Gemeinderat und die Verwaltung nicht erneut versuchen, auf Umwegen das Urteil zum Nachteil der Altstadtbewohner auszuhebeln." Es sei nicht richtig, wenn Bürgermeister Erichson behauptet, eine gütliche Einigung sei an der fehlenden Kooperation der Altstädter gescheitert. "Seit 2009 hat Linda an zahlreichen Gesprächen am Runden Tisch und an anderen Treffen mit der Stadt teilgenommen. Wenn Erichson jetzt die Wirte auffordere, "ihr Recht auf Gewerbefreiheit vor Gericht zu verteidigen", sei er an einem Interessenausgleich nicht interessiert. Das Anliegen der Gastronomie und der Feiernden stehe dann wieder an vorderster Stelle.

> Der Verein Alt-Heidelberg betont, dass er sich seit Jahren für einen Interessenausgleich von Anwohnern, Gastronomen und Besuchern einsetze. "Deshalb fordern wir schon lange angemessene nächtliche Ruhezeiten, wie sie die Technische Anleitung Lärm zwingend vorschreibt", so die Vereinsvorsitzende Karin Werner-Jensen. Warum die Anwohner laut Urteil aber am Wochenende Öffnungszeiten bis 2.30 Uhr hinnehmen müssten, sei nicht nachvollziehbar. Zu Recht mahne das Gericht an, dass fast keine der vom Gemeinderat beschlossenen Mittel zur Lärmreduzierung ausgeführt wurden. Dass eine von der Stadt vier Wochen vor dem Gerichtsverfahren plötzlich einberufene Mediation etwas geändert hätte, könne doch auch Bürgermeister Erichson nach 20 Jahren endloser Diskussionen nicht im Ernst glauben. "Wir hoffen, dass der Gemeinderat nun endlich eine angemessene Sperrzeit-Regelung für die gesamte Altstadt beschließt", so Werner-Jensen weiter. Einen "Flickenteppich von nächtlichen Öffnungszeiten" lehne Alt-Heidelberg ab.

> Der Dehoga kritisiert das Urteil des Verwaltungsgerichts als viel zu restriktiv: "Es ist sehr enttäuschend - nicht nur aus Sicht der Altstadt-Gastronomie, sondern auch aus Sicht der vielen vor allem jüngeren Gäste und Studenten, die Heidelberg bisher als Stadt mit lebendiger Kneipen- und Ausgehkultur erlebt haben", schreibt Geschäftsführerin Melanie von Görtz. "Sie werden - wenn es bei der vom Gericht vorgegebenen Regelung bleibt, künftig mit provinziellen Sperrzeit-Regelungen leben müssen." Und es sei zu erwarten, dass einige der betroffenen Betriebe ihren Standort kritisch hinterfragen werden. Auch für die touristische Marke Heidelberg stelle die Gerichtsentscheidung einen Rückschritt dar. Daher erwartet der Dehoga, dass die Stadtverwaltung das Urteil sehr genau prüft - "im Sinne einer lebensfrohen Stadtatmosphäre". Die Chance, in Berufung zu gehen, sollte genutzt werden. Hier sieht von Görtz erst einmal die Stadt in der Pflicht.