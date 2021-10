Heidelberg. (RNZ) Der Zugang zum berühmten Großen Fass im Fasskeller von Schloss Heidelberg ist aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Das teilte die Schlösserverwaltung am Dienstag mit. Der Grund: Von der Decke fiel Putz herab. Der übrige Bereich des Fasskellers ist weiter zugänglich. Experten begutachten die Decke nun. Dann wird entschieden, welche Maßnahmen ergriffen werden und wann der Raum wieder freigegeben werden kann. "Die Staatlichen Schlösser und Gärten bemühen sich, die Sperrung so schnell wie möglich wieder aufzuheben", heißt es in der Mitteilung.

Bis es soweit ist, muss Hofnarr Perkeo sich eine andere Weinquelle suchen. Der Legende nach hatte Kurfürst Karl Philipp den dicken Zwerg aus Tirol mitgebracht. Zu seinem Namen kam er, weil er auf die Frage, ob er das Große Fass allein austrinken könne, auf Italienisch geantwortet hatte: "Perché no?" (Warum nicht?).