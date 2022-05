Heidelberg. (RNZ) Eigentlich hätte es eine "Spaß-Regatta" zum 150-Jahr-Jubiläum werden sollen. Doch am Samstag wurde die Aktion gegen 15.10 Uhr jäh unterbrochen. Drei Achter-Boote waren in Höhe der Stadthalle flussabwärts planmäßig zum Rennen gestartet. In Höhe der Theodor-Heuss-Brücke, dem Ziel der Jubiläumsregatta, kollidierte eines der drei Boote aus noch ungeklärter Ursache mit einem Frachtschiff namens "Nessie". Durch die Kollision kenterte das Ruderboot. Alle Sportler fielen sofort ins Wasser, und ein 15-Jähriger, der mit dem Kopf gegen das Schiff prallte, wurde leicht verletzt. Er musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Es geht ihm aber, wie der Verein mitteilt, schon wieder besser.

Ein 13-Jähriger, der Steuermann im Unfallboot, erlitt einen Schock. Die anderen Ruderer kamen mit dem Schrecken davon — so wie die vielen Zuschauer auf der Neckarwiese, die die Regatta verfolgten und zum Teil von einem lauten Knall berichteten. Am Ruderachter entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Am Gütermotorschiff entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

Neben einem Boot der Wasserschutzpolizei waren mehrere Boote der DLRG im Einsatz. Die Ursache der Kollision konnte noch nicht abschließend geklärt werden, weshalb die Wasserschutzpolizei Heidelberg, Telefon 06221/137483, Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Nach dem Vorfall zeigte sich HRK-Präsident Michael Stittgen betroffen. Er versprach rasche Aufklärung und vor allem auch die seelische Aufarbeitung des Unfallgeschehens.

Heidelberg. (pol/rl) Am Samstagnachmittag stieß auf dem Neckar, Höhe der Theodor-Heuss-Brücke, ein bergfahrendes französisches, mit Sojaschrot beladenes, Gütermotorschiff mit einem Ruderboot zusammen. In dem Boot waren acht jugendliche Rudersportler samt Steuermann im Rahmen einer Ruderregatta talwärts unterwegs. Das Boot kollidierte an der Steuerbordseite am Bug mit dem Gütermotorschiff und kenterte.

Mehrere Sportler fiele danach ins Wasser. Ein 15-Jähriger prallte mit dem Kopf gegen das Schiff. Er wurde leicht verletzt und kam vorübergehend in ein Krankenhaus. Der 13-jährige Steuermann erlitt einen Schock.

Der Ruderachter ist ein Totalschaden. Das Gütermotorschiff bliebt unbeschädigt.

Neben einem Boot der Wasserschutzpolizei Heidelberg waren mehrere Boote der DLRG zu Hilfs- und Rettungsmaßnahmen vor Ort im Einsatz. Warum der Achter mit dem Schiff kollidierte, ist nicht geklärt.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/137483 sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen zu geben.

