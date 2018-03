Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist der Tag nach seiner letzten Urteilsverkündung. Die Adventsplätzchen stehen bereit, für eine der letzten Kaffeerunden, die Edgar Gramlich täglich für seine Richterkollegen ausrichtet. Immer wieder schauen Mitarbeiter im Büro vorbei, um Adieu zu sagen. Denn mit 63 Jahren geht Gramlich in den Ruhestand, nachdem er seit 1985 fast ununterbrochen in der Schwurgerichtskammer tätig war, seit 1999 als deren Vorsitzender. Somit hat er in den letzten zwei Jahrzehnten die schlimmsten Verbrecher der Region, darunter viele Mörder und Totschläger, verurteilt. Wegen seiner unaufgeregten, fast nüchternen Art wird er von Strafverteidigern wie Staatsanwälten geschätzt. Im Gespräch mit der RNZ verrät er, warum er diesen "blutigen" Job so lange gemacht hat.

Was war das für ein Gefühl, bei Ihrer letzten Urteilsverkündung?

Das war schon etwas wehmütig. Emotional hatte ich den Abschied immer vor mir hergeschoben. Und dann habe ich zum letzten Mal gesagt: "Die Sitzung ist geschlossen." Da habe ich realisiert, das war jetzt das Ende. Nach vielen tausend Sitzungstagen in den letzten 35 Jahren.

Gab es einen bestimmten Grund, warum Sie schon mit 63 Jahren aufhören?

Es gibt mehrere Gründe. Meine Frau, die Lehrerin ist, hat jetzt auch zum Schuljahresanfang aufgehört. Außerdem bin ich schon mit 26 Jahren in den Justizdienst eingetreten. Das ist für einen Richter ein doch recht jugendliches Alter. Rückblickend denke ich, dass meine Familie immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Meine Kinder habe ich vor allem am Wochenende gesehen. Solange meine Frau und ich noch fit und weitgehend gesund sind, wollen wir den Ruhestand genießen.

Hintergrund Drei Fälle haben Edgar Gramlich besonders bewegt. > Im April 1985 endet ein Streit in der Handschuhsheimer Tischbeinstraße in einem Blutbad. Ein Mann sticht auf seine Ehefrau ein und erwürgt seinen siebenjährigen Sohn. Ein Jahr später wird der 33-Jährige wegen zweifachen Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Gramlich war Beisitzer. > [+] Lesen Sie mehr Drei Fälle haben Edgar Gramlich besonders bewegt. > Im April 1985 endet ein Streit in der Handschuhsheimer Tischbeinstraße in einem Blutbad. Ein Mann sticht auf seine Ehefrau ein und erwürgt seinen siebenjährigen Sohn. Ein Jahr später wird der 33-Jährige wegen zweifachen Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Gramlich war Beisitzer. > Der Mord an der zwölfjährigen Vanja Elena in Rohrbach und einer 26-jährigen Frau aus Leimen schockierte die Region. Der Täter war ein 36-jähriger Spanner, der nachts bei seinen Opfern eingebrochen war. Das Urteil fiel im Dezember 2001: lebenslängliche Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. > Der Dreifachmörder von Ziegelhausen tötete am 23. Dezember 2002 ein beliebtes Kinderärzte-Ehepaar und deren junge Arzthelferin - aus Habgier. Der Täter war ein 52-jähriger Sozialhilfeempfänger aus Mannheim. Auch er wurde zu lebenslänglicher Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt.

[-] Weniger anzeigen

Ist der Beruf für Sie anstrengender geworden in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten?

Vor allem die letzten drei Jahre waren relativ hart im Vergleich zu früheren Zeiten. Wir hatten viele, sehr umfangreiche Verfahren. Einbrecherbanden. Verfahren mit bis zu zehn Telefonüberwachungen, für die man Tausende bis Zehntausende von Seiten mit Niederschriften wenigstens einmal kurz überfliegen muss, damit man nichts Wichtiges übersieht.

Haben Sie jemals die Anzahl ihrer Prozesse gezählt?

Nein. Es waren aber sicherlich Hunderte und zwischen 2000 und 3000 Sitzungstage. In meiner Zeit als Vorsitzender der Schwurgerichtskammer vielleicht 1000. Das ist schon viel, weil jeder Sitzungstag sehr intensiv, mitunter auch belastend ist. Ich habe noch viele Bilder von Tatvorgängen vor Augen.

Sie haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten um die schlimmsten Bluttaten in der Region kümmern müssen. Glaubt man da noch an das Gute im Menschen?

Anders könnte man diesen Job nicht machen. Meistens sind Tötungsdelikte ja Beziehungstaten. In so etwas kann man sich hineindenken, man kann verstehen, warum es passiert ist. Solche abstrusen Taten wie der Mord an der zwölfjährigen Vanja Elena sind aber Gott sei dank sehr selten. Hätten wir nur solche Fälle, könnte man die Arbeit als Richter der Schwurgerichtskammer nicht 17 oder 18 Jahre machen. Solche Fälle nehmen einen wirklich sehr mit, gerade wenn die Opfer Kinder sind.

Was waren Ihre schlimmsten Fälle?

Der Mordfall Vanja Elena gehört sicherlich dazu. Das war so eine sinnlose Tat. Der Angeklagte hatte kein wirklich greifbares Motiv. Er war ein Spanner, von denen man damals noch dachte, dass sie ungefährlich sind. Doch dann ist das in diesem Mord ausgeartet. Und es gab noch weitere Opfer: Wir haben die Vernehmung eines elf- oder zwölfjährigen Mädchens auf Video angesehen. Danach hat uns der Angeklagte erzählt, was er ihr alles antun wollte. Es hat uns vor Augen geführt, was noch alles hätte passieren können: Wenn das Mädchen, das da im Film zu sehen war, nicht hätte rechtzeitig fliehen können, wäre es tot gewesen.

Gibt es noch weitere Beispiele?

Ich kann mich noch sehr gut an den Dreifachmord von Ziegelhausen erinnern. Das sind Bilder, die einem nie mehr aus dem Kopf gehen. Sie sind nicht ständig da und belasten einen nicht permanent, das will ich damit gar nicht sagen. Aber es war ein prägendes Ereignis, auf das wir als Gericht die entsprechende Antwort finden mussten.

Wusste Ihre Familie, worum Sie sich kümmern?

Ich habe versucht, nicht zu viel davon zu erzählen. Meine Kinder waren damals noch relativ klein und hätten es sicherlich als belastend empfunden. Mein Beruf hat zu Hause eigentlich nur eine Rolle gespielt, wenn es um den Zeitaufwand ging. Nur wenn etwas von den Prozessen in der Zeitung stand, hat meine Familie das natürlich auch mitbekommen. Ich habe aber immer versucht, Privates vom Beruflichen zu trennen. Ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen.

Trotzdem muss man sich doch mit irgendjemandem austauschen.

Das ist der Vorteil, den Sie in einem Kollegialgericht wie den Großen Strafkammern haben. Sie bearbeiten die Fälle immer mit Kollegen und können sich mit diesen austauschen. Daher trägt man auch die emotionale Belastung nicht allein.

Ihr erster großer Fall als Beisitzer in der Schwurgerichtskammer war ein Doppelmord in Handschuhsheim. Wollten Sie nie einen anderen Bereich übernehmen?

Nein. Das Schwurgericht ist für mich immer noch die Krönung der Strafjustiz. Die Fälle sind schwergewichtig. Sie sind psychologisch interessant. Dabei schaut man als Richter in Abgründe und muss versuchen, zu begreifen, wie so etwas passieren konnte. Und dabei lassen wir uns nicht unter Zeitdruck setzen. Wir verhandeln gründlich. Nur so können wir mit gutem Gewissen ein Urteil fällen.

Sind Sie als Familienvater wegen solcher Geschichten übervorsichtig gewesen, wenn es um Ihre eigenen Kinder ging?

Nein. Ich bin kein wirklich ängstlicher Mensch. Meine Frau würde sagen, ich bin manchmal unvorsichtig. Ich versichere auch nicht alles, was man versichern kann. Ich schließe zum Beispiel niemals eine Reiserücktrittsversicherung ab. Ich hätte Bedenken, dass ich dann nur in Versuchung komme, eine Reise vielleicht doch nicht anzutreten. Auch als Vater war ich nicht übermäßig streng: Ich wollte auch meine Kinder nicht einschränken. Sie waren immer sehr vernünftig, sodass man ihnen die Freiheiten lassen konnte, die sie als Jugendliche brauchen.

Würden Sie im Nachhinein sagen, dass Sie einmal einen Justizirrtum begangen haben?

Ich habe von keinem Urteil gehört, bei dem sich im Nachhinein herausgestellt hätte, dass es offensichtlich falsch gewesen wäre. Seit 2001 wurde auch kein einziges Urteil der Großen Strafkammern am Landgericht Heidelberg aufgehoben, dabei wurden viele vom Bundesgerichtshof überprüft. Das soll aber nicht heißen, dass alle unsere Urteile richtig waren. Der BGH überprüft ja nur, ob erkennbare Rechtsfehler vorliegen. Und ich bin auch nicht auf jedes Urteil stolz. Manchmal denkt man im Nachhinein, dass ich mich vielleicht zu sehr habe von Emotionen leiten lassen.

Das überrascht mich jetzt. Ich habe Ihre Prozessführung immer als sehr nüchtern erlebt.

Das heißt aber nicht, dass ich emotionslos bin. Man versucht aber, die Gefühle zu kanalisieren, gegebenenfalls bewusst einzusetzen. Ich glaube auch nicht, dass sich die Gefühle nachteilig auf die Angeklagten ausgewirkt haben. Es ist eher Mitleid, das dazu führen kann, dass eine Strafe vielleicht mal einen Tick niedriger ausfällt.

Fallen Ihre Urteile eher mild aus?

Wir sind in Heidelberg sicher nicht mild, aber auch nicht hart in unseren Urteilen. Im Südosten Deutschlands sind die Urteile wesentlich höher als bei uns, wenn sie weiter nach Norden gehen sind sie sicherlich deutlich niedriger, gerade bei Drogenkriminalität. Man kann aber nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Man muss nur seine eigene Linie finden.

Würden Sie das Strafrecht gerne reformieren?

Ich bin keiner, der den Strafrahmen verschärfen möchte. Was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, war aus meiner Sicht teilweise gesetzgeberischer Aktionismus. Die Strafrahmen sind groß genug. Ich hatte selten das Gefühl, dass man deshalb eine Tat nicht angemessen ahnden konnte. Mit kleinen Ausnahmen: Bei Bedrohung kann man zum Beispiel nur Strafen bis zu einem Jahr Haft verhängen. Bei meinem letzten Fall hat man gesehen, dass das wenig ist. Der Angeklagte hatte nämlich dem Opfer gedroht, es vom Balkon zu stürzen. Der Gegner musste denken, er sei im nächsten Moment tot.

Wie geht es jetzt für Sie weiter? Ich habe schon gehört, Sie haben ein Wohnmobil gekauft ...

Es wird auf Tour gehen, aber nicht gleich, dafür ist es noch zu kalt. Im März wollen wir in Richtung Süden fahren. Italien. Kroatien. Südfrankreich. Im Sommer geht es dann in die Bretagne. Das ist unser Lieblingsreiseziel.

Wollen Sie kein Buch schreiben?

Nein. Dafür fehlt mir das literarische Geschick. Fälle gäbe es ja genug. Aber wenn es immer nur um spektakuläre Mordfälle geht: Wen interessiert das wirklich? Um darüber zu schreiben, müsste man Spannung aufbauen können. Und das traue ich mir nicht zu.