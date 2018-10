Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Referenten engagierten sich zum Teil bei der erzkonservativen "Demo für Alle" und äußern sich abfällig über gleichgeschlechtliche Paare: Eine Vortragsreihe des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Heidelberg sorgt für Kritik.

Ab Montag sollten sich fünf Gäste in den Räumlichkeiten zweier Studentenverbindungen unter dem Titel "Feministin und Konservativ" äußern. Als die Studentengruppe, die der CDU nahesteht, aber rechtlich eigenständig ist, die Termine ins Internet stellte, gab es gleich Protest.

Denn die Referenten sind durchaus umstritten: Für den größten Unmut sorgt der Kasseler Biologie-Professor Ulrich Kutschera, der die Reihe starten sollte, aber mittlerweile abgesagt hat - "aufgrund von terminlichen Verschiebungen", so der RCDS.

Kutschera äußert sich immer wieder abfällig über homosexuelle Menschen. Das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare hat er als "staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch" bezeichnet, und Kinder künstlich befruchteter Lesben als "bemitleidenswertes Befruchtungs-Produkt".

Ulrich Kutschera. Foto: Kutschera

Mit Birgit Kelle, Alexander Tschugguel und Mathias von Gersdorff sind außerdem drei Referenten geladen, die sich in Stuttgart bei der "Ehe für Alle" engagierten. Diese protestierte gegen die Thematisierung nicht-heterosexueller Beziehungen in Schulen. Die fünfte Referentin, Zana Ramadani, wurde bekannt, als sie 2013 während der Show "Germany’s next Topmodel" in der SAP-Arena nackt auf die Bühne rannte.

Die Auswahl wurde zunächst vom Portal queer.de kritisiert: "Christdemokratische Studenten laden Homo-Hasser ein" hieß es dort am Montag. Bis auf Ramadani seien die Redner "erbitterte Kämpfer gegen LGBTI-Rechte", also die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender.

Am Dienstag zeigte sich die Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Frauenverbände und -gruppen verwundert, "wie die studentische Gruppe einer demokratischen Partei auf die Idee kommen kann, Vortragende mit antifeministischen, queer-feindlichen, rechten und menschenverachtenden Positionen zu einer Vortragsreihe einzuladen". Es sei "blanker Hohn", dies mit "Feminismus" zu überschreiben.

Und auch die FDP-nahen "Jungen Liberalen" gingen den RCDS an: Sie seien "angewidert über die Entscheidung des RCDS, homo- und transfeindlichen Personen eine Plattform zu geben". Damit vergifte dieser "das gesellschaftliche Miteinander an der Uni und in ganz Heidelberg".

Publizistin Birgit Kelle. Foto: queer.de

Die christdemokratischen Studenten wehren sich auf RNZ-Anfrage gegen die Kritik: "Wer sich auf freie Meinungsäußerung beruft, muss diese auch anderen zukommen lassen", so die Vorsitzende Louisa Scherlach, die auch auf der CDU-Liste für die Kommunalwahl im Mai steht. Da man sich durch den "linken Feminismus" nicht vertreten fühle, habe man "Referenten ausgewählt, die dezidiert keine linken Positionen vertreten und sich zu Themen äußern, die im bürgerlichen Lager diskutiert werden".

Dabei beurteile man die Positionen der Gäste "differenziert und kritisch", eine Einladung bedeute "mitnichten eine inhaltliche Solidarisierung". Sie verstehe die Kritik an einzelnen Personen. Die Reaktionen, die nun beim RCDS ankämen, hätten "diese sachliche Kritik-Basis jedoch verlassen und rütteln an den Grundfesten unserer Demokratie und der freien Meinungsäußerung", so Scherlach. Bis auf die Veranstaltung mit Kutschera sollen alle Termine wie geplant ab dem 19. November stattfinden. Nach den "Anfeindungen" werde aber darüber nachgedacht, diese unter Polizeischutz zu stellen.

Die CDU sowie ihre Jugendorganisation, die Junge Union (JU), betonen die Unabhängigkeit des RCDS. "Auch machen wir uns nicht die Positionen der Referenten zu eigen. Die eindeutige Position der CDU und der JU ist es, allen Menschen mit Respekt zu begegnen, unabhängig von sexueller Identität, Geschlecht, Herkunft et cetera", erklären Kreisvorsitzender Alexander Föhr, Fraktionschef Jan Gradel und JU-Vorsitzender Julian Bollig gemeinsam.

Gleichzeitig verteidigen sie den RCDS: "Ein politischer Diskurs muss in einer demokratischen und offenen Gesellschaft aber immer möglich sein." Dabei gelte es auch, kritische Meinungen auszuhalten und diesen mit eigenen Argumenten zu begegnen.