1985 flüchtete Shahbaz Noshir aus dem Iran nach Deutschland. Mehrere Monate lebte er in einem Container zusammen mit anderen Flüchtlingen. In Heidelberg ist Noshir endlich angekommen: "Es ist gut, dass ich hier bin", sagt er. Foto: Friederike Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es gibt Menschen, denen würde man nicht ansehen, dass sie Künstler sind. Und es gibt Menschen wie Shahbaz Noshir. Ein sonniger Nachmittag im März. Die ersten Pflanzen blühen, der Frühling liegt in der Luft. Noshir, dunkles, krauses Haar, Dreitagebart, Kapuzenpulli und Jeans, setzt sich in den Schatten vor das Café Leitstelle und zündet sich erst einmal eine Zigarette an. Zunächst wirkt es, als hätte Noshir keine wirkliche Lust auf dieses Treffen.

Doch kaum hat er die ersten Züge genommen, fängt er an zu erzählen. Vom Iran. Davon, dass er sich weder als Iraner noch als Deutscher fühle ("Ich bin beides"). Von seiner Frau. Dann macht er eine Pause, nimmt einen Zug, klopft mit seinem Zeigefinger zwei-, dreimal auf die Zigarette, bis die Asche abfällt, und zieht erneut daran.

Das Porträt

Shahbaz Noshir, 59 Jahre alt, ist Filmemacher und Schauspieler, ein Künstler. Nach außen würde er das selbst so nie sagen. Viel lieber sagt er: "Ich bewege mich im Kunstbereich", und klingt dabei, als wäre das irgendetwas, wofür man sich schämen müsse. Noshir wurde im Iran geboren. Seit über 30 Jahren lebt er in Heidelberg.

Hier entstand, hier spielt auch sein aktuelles Werk "Puya - Im Kreis der Zeit", in dem er die Hauptrolle hat, Künstler und Autor zugleich ist. "Der Film ist etwas mit Herzblut Gemachtes", sagt Noshir. Kein Einziger habe für Gage gearbeitet, erzählt er, mit Ausnahme des Tonmanns. Dass er die Hauptrolle übernehmen würde, stand von Anfang an fest.

So gerne er Drehbücher schreibt, so gerne schlüpft er in die Rolle anderer Menschen. "Wenn ich schauspielere, dann bin ich ganz Schauspieler." Ihm sei es wichtig, Personen als Menschen zu porträtieren, sagt er, in all ihren Facetten, nicht nur in ihren Klischees.

In "Puya" spielt Noshir einen ihm nahestehenden Charakter. Puya, die Hauptfigur, ist ein melancholischer Schauspieler und Filmemacher. Sein Drehbuch über den Juden Nimrod, der vor den Nazis flüchtet, will ihm nicht gelingen.

Puya schläft schlecht, immer wieder macht er seiner Unzufriedenheit Luft. Bis er eines Tages Nimrod begegnet. Bis die Zeit des Nationalsozialismus, die Zeit der Deportation und Vertreibung, auf eine Gegenwart trifft, in der Flüchtlinge massenweise im Mittelmeer ertrinken.

Über Flüchtlinge habe er schon immer etwas machen wollen, sagt Noshir. Auch wegen seiner eigenen Geschichte. 1985 flüchtete er aus dem Iran. Eigentlich sei sein Ziel immer die Sowjetunion gewesen. Das dortige Schauspiel habe ihn fasziniert. Hinter seinem Schreibtisch hängt bis heute ein Schwarz-Weiß-Plakat des Films "Hamlet", geschrieben vom russischen Regisseur Grigori Kozintsev.

Statt in der Sowjetunion landet Noshir am Ende in der Bundesrepublik, statt bei Kozintsev bei Brecht. "Als ich hierherkam, kam ich nicht in ein Nazi-Land, ich kam in ein Brecht-Land", erzählt er. In Ost-Berlin, dort, wo er das erste Mal deutschen Boden betritt, ist das erste, was er macht, ins Theater zu gehen, um sich Brechts "Leben des Galilei" anzusehen.

"Verstanden habe ich nichts, aber die Kulissen und das Schauspiel haben mich fasziniert", sagt Noshir. Von Berlin kommt er nach Karlsruhe, lebt mehrere Monate in einem Container zusammen mit anderen Flüchtlingen. "Das war keine rosige Zeit."

Heute sitzt Noshir in einem kleinen Raum hinter dem Café Leitstelle im Dezernat 16. Groß geworden ist er am Theater. Jetzt führt er hier seine eigene Produktionsfirma. Es ist ein Büro, das eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlt. Ein kleiner Kühlschrank, eine Filterkaffeemaschine, auf dem Fenstersims ein Kaktus, die Vorhänge dunkel und schwer. Immer wieder dreht sich Noshir in seinem Schreibtischstuhl, deutet auf eines der vielen Plakate, die Tür, Fenster und Wand bedecken.

Plakate seiner eigenen Filme und derjenigen, die ihn am meisten inspiriert haben. Da ist zum Beispiel der türkische Spielfilm "Yol" von Yilmaz Güney. Wenn er manchmal nicht weiterkommt, sagt Noshir, dann drehe er sich um, schaut und denkt sich: "Ach Gott." Diese Plakate geben ihm Mut, halten ihn wach. "Ich weiß dann: Es muss gehen."

Es muss gehen. Auch wegen der Vergangenheit. "Die deutsche Geschichte ist meine Geschichte", sagt er. "Je länger du hier lebst, desto weniger kommst du an der Vergangenheit dieses Landes vorbei." Gerade die Zeit des Nationalsozialismus, diese, wie er sagt "barbarische Zeit", lässt Noshir nicht los. Früher, erzählt er, schloss er sich stundenlang in kleinen Kabinen ein, um auf Schallplatten die Reden Hitlers zu hören.

Dieser Vergangenheit will Noshir mit seinen Filmen nachspüren - und damit der Gegenwart. "Das Hier und Jetzt kannst du nur verstehen, wenn du die Vergangenheit verstehst." Besser verstehen, so scheint es, möchte Noshir auch die Rezeption seiner Kunst. International hat "Puya" 14 Preise gewonnen, in Deutschland ist der Film bisher auf keinem einzigen Festival gelaufen. Von den Jurys gab es nur Absagen. "Ich habe keine Erklärung."

Noshir stellt hohe Ansprüche, an sich, seine Kunst. "Was ich machen will, ist etwas, das sich lohnt", sagt er. Seine Aufgabe sei es nicht, einen Film über das schöne Wetter zu drehen. "Bloße Unterhaltung ist intellektuelle Selbstbefriedigung. Ich hoffe, dass ich da nie hinkomme." Zu dünn, zu brüchig ist für ihn der Firnis Zivilisation. "Der Krebs des rechtsradikalen Gedankenguts kommt. Wenn man nichts dagegen tut, wird er immer größer." Noshir würde nicht von sich behaupten, ein Rezept zu haben. Man müsse in der Kunst keine Antworten geben, meint er. "Aber man muss die richtigen Fragen stellen."

Zumindest eine Antwort gibt Noshir dann aber doch. "Es wäre das beste, wenn die Menschen nicht nur in räumlichen Grenzen denken." Da gebe es den Spruch eines persischen Dichters, der gut zu ihm passe: "Wo ich auch bin, der Himmel gehört mir." Seit langer Zeit heißt sein Himmel Heidelberg. "Es ist gut, dass ich hier bin", sagt er. So etwas wie ein Zuhause gibt es für ihn aber nur in der Liebe, bei seiner Frau.

"Für mich ist die Liebe die Heimat. Solange ich verliebt bin, habe ich meine Heimat." Und natürlich ist da auch noch das Filmemachen. Sein nächstes Drehbuch hat er bereits geschrieben. "Wenn ich überleben kann in der Filmlandschaft, dann ist alles offen", sagt Noshir. "Ich habe noch genügend Geschichten in meinem Kopf."

Info: "Puya - Im Kreis der Zeit" läuft am Sonntag, 29. März, um 19.30 Uhr zum vorerst letzten Mal im Karlstorkino. Kartentelefon: 06221/978918.