In ihrer kleinen Werkstatt ist Maxime Krämer Herrin über schwere Maschinen. Seit 2016 ist die Schreinermeisterin selbstständig und fertigt in Heidelberg Möbel auf Kundenwunsch. Gerne würde sie bald eigene Entwürfe umsetzen. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Holzstaub liegt in der Luft. Das Thermometer in der kleinen Werkstatt zeigt bald 30 Grad und durch die gekippten Fenster geht nur ein kleiner Luftzug. Maxime Krämer, die rotblonden Haare zurückgebunden und in kurzer Zimmermannshose, erzählt ihre Geschichte lieber im kaum kühleren Büro. Seit mittlerweile zwei Jahren ist die Schreinermeisterin selbstständig - und damit eine von nur sehr wenigen Frauen in Heidelberg, die in einem bislang typischen Männerberuf arbeitet. Lange war allerdings nicht abzusehen, dass die 27-Jährige mal Tische, Bänke und Betten bauen würde: Sogar als Stewardess hatte Krämer sich zwischenzeitlich beworben.

"Eigentlich dachte ich, ich werde Architektur studieren", sagt Krämer und lächelt. Schon als Kind habe sie ihr Zimmer alle vier Wochen umgestellt. "Damit es harmoniert und man sich wohlfühlt", erklärt die 27-Jährige. Innenarchitektur zu studieren, steht bei ihr deshalb lange hoch im Kurs. Schließlich geht sie ja aufs Gymnasium: "Da hatte ich einfach den Gedanken: ,Ich muss studieren.’ Die Option Ausbildung war nie ein Thema für mich", erinnert sie sich. Doch nach dem Abschluss am St. Raphael Gymnasium 2010 gerät Krämer ins Wanken, schreibt sich in Karlsruhe für Grundschullehramt ein, merkt, dass sie sich unwohl fühlt - und entschließt sich letztlich, ein Jahr lang verschiedene Berufe auszuprobieren - auch, "um nicht den Standardweg einzuschlagen".

Ihre Eltern drängeln nicht: "Sie haben mir da schon viel Raum gegeben", erzählt Krämer. Doch sie inspirieren sie. Weil die Mutter Erzieherin ist, probiert sich auch Krämer in einem Praktikum, später hilft sie in der Sanitär- und Heizungsfirma des Vaters im Büro aus. Dann kommt der Mutter eine Idee: Als ihre Tochter in der elften Klasse ein halbes Jahr in Kanada war, habe ihr doch der Kurs "Wood Work" so viel Spaß gemacht. Stimmt, dachte sich die junge Frau und begann ein Praktikum bei einem Schreiner. Das hätte sie ja sowieso gebraucht für das Architekturstudium.

Nach und nach rückt die Idee vom Studium jedoch in den Hintergrund. "Ich fand die Arbeit einfach schön. Man sieht, was man getan hat und hat ein Erfolgserlebnis", strahlt Krämer. Kurz bevor sie sich daran macht, die Ausbildung zu beginnen, schießt ihr ein Gedanke durch den Kopf, den niemand erwartet hatte. Sie bewirbt sich als Stewardess, also wohl für den Beruf, der kaum weiter weg von ihrer jetzigen Arbeit sein könnte. "An dem Tag, als dann die Absage kam, habe ich mich für die Ausbildung entschieden", erinnert sich die 27-Jährige.

Und diese Absage war ein großes Glück. Krämer erzielt Bestnoten, wird ausgezeichnet, gefördert. Von den 40 Auszubildenden in ihrem Jahrgang sind am Ende noch zwei Frauen übrig. Während der Meisterschule ist Krämer dann allein. Gestört hat sie das jedoch nie. Sie lacht heute herzhaft darüber, dass "die Jungs" bei der Kursfahrt nach Berlin zusammenschmeißen mussten, um "dem Mädchen" ein Einzelzimmer zu finanzieren.

Ab und zu merkt Krämer am Verhalten der anderen, dass es noch immer sehr wenige Schreinerinnen gibt. "Ich werde zum Beispiel oft für die Mieterin gehalten, wenn ich auf einer Baustelle bin", schmunzelt sie. Gelegentlich fragten Kunden sie auch, ob sie ihr beim Tragen von schweren Stücken helfen könnten. "Das würde ich aber nie annehmen, weil es mir unangenehm ist", sagt sie. Nicht deshalb, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie doch für ihre Arbeit bezahlt werde. Sie ist schließlich Dienstleisterin: "Es ist meine Aufgabe - und die will ich nicht abgeben", erklärt Krämer.

Der jungen Schreinerin ist es wichtig, dass Ausbildungsberufe wieder mehr Anerkennung erfahren - bei Männern und Frauen. Es sei natürlich ein anstrengender Beruf, doch auch geistig werde man gefordert. Viele aus ihrem Freundeskreis hätten sie damals gefragt, warum sie eine Ausbildung mache. "Da war das Wort ,nur’ dabei", ärgert sich Krämer. Mittlerweile gehen die Freunde von damals anders auf sie zu: "Es hat sich gewandelt - heute erzählen mir viele, dass der Beruf auch etwas für sie wäre", schmunzelt sie.

Als nächstes möchte die 27-Jährige gern nicht mehr nur Auftragsarbeiten erledigen, sondern wieder selbst Möbelstücke designen. Sie weiß genau: "Ich kann auch ohne Studium kreativ sein."