Mit 25 Jahren übernahm Alban Zanchiello (links) die Leitung des Montpellier-Hauses in der Kettengasse. Unser Bild zeigt ihn mit dem Leiter des Heidelberg-Hauses in Montpellier, Kurt Brenner, 1986 auf dem Uniplatz. F: zg

Von Julia Lauer

Heidelberg. "Ungemütlich und trist": So bezeichnete Alban Zanchiello im Sommer 1986 nach einem Kurzbesuch in Heidelberg das Montpellier-Haus in der Kettengasse. Aber der Ausbau des Gebäudes ging voran, und wenige Wochen später, im September, wurde es eingeweiht. Der 25-jährige Jurist, der sein letztes Examen noch gar nicht abgelegt hatte, war dessen erster Leiter.

Zwei Jahre später ging Zanchiello nach Frankreich zurück, blieb Heidelberg aber weiter verbunden. Er war nicht nur im September mit der Delegation aus Montpellier in der Stadt, um das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern, er erhielt Anfang Oktober auch den deutsch-französischen Freundschaftspreis des Auswärtigen Amtes. Im RNZ-Gespräch erzählt Zanchiello (60) von seiner Zeit in Heidelberg, grenzübergreifender Solidarität – und davon, warum er ausgerechnet nach Deutschland kam.

Alban Zanchiello.Foto: pr

Herr Zanchiello, Sie waren vor vielen Jahren der erste Leiter des Montpellier-Hauses und vor Kurzem in Heidelberg. Wie war die Rückkehr in Ihre alte Heimat?

Es war schön, ich habe viele alte Freunde wiedergetroffen. Manche engagieren sich für Vereine, mit denen wir schon vor 35 Jahren zusammengearbeitet haben. Und es hat mich gefreut, dass die Oberbürgermeister von Heidelberg und Montpellier ihre Zusammenarbeit intensivieren, den Willen dazu hat man sowohl bei Michaël Delafosse als auch bei Eckart Würzner gespürt. Mobilität und Umweltschutz sind die großen Themen der Epoche, beide Städte haben ähnliche Probleme. Es ist gut, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

War es denn Ihr erster Besuch nach all der Zeit?

Nein, ich kehre häufig nach Heidelberg zurück, ich komme sogar vor Weihnachten noch einmal wieder. In der Zwischenzeit, seit ich zurück nach Frankreich ging, bin ich oft da gewesen.

So hatte man es Ihnen bei Ihrer Verabschiedung 1988 ja auch versprochen. Damals sagte Oberbürgermeister Zundel, Sie würden häufig eingeladen. Kam es wirklich so?

Kurze Zeit später wurde ich Leiter des Amtes für internationale Beziehungen der Stadt Montpellier. Ich war zuständig für mehrere Städtepartnerschaften, und so kam ich tatsächlich immer wieder nach Heidelberg zurück.

Das Montpellier-Haus 1986. Hier war nicht nur der Arbeitsplatz Alban Zanchiellos, hier wohnte er auch – umgeben von Kneipen. F: RNZ-Archiv

Am Tag der Deutschen Einheit erhielten Sie den deutsch-französischen Freundschaftspreis des Auswärtigen Amtes. Wie kam es dazu?

Das war eine schöne Überraschung. Den Preis gibt es seit 2008, er wird von dem Botschafter Deutschlands, Hans-Diether Lucas, an Menschen in Frankreich vergeben, die sich intensiv um die deutsch-französische Freundschaft bemüht haben. Ich erhielt ihn zum einen, weil ich das Montpellier-Haus in Heidelberg geleitet habe, zum anderen, weil ich heute für die Region Okzitanien arbeite und dank der Präsidentin der Region, Carole Delga, mich dafür einsetze, das Festival "Quinzaine Franco-allemande en Occitanie" mitzuorganisieren, und die Region in Heidelberg und in ganz Deutschland bekannt zu machen. Die Region, in der auch Montpellier und Toulouse liegen, ist groß – so groß wie Österreich. Ich bin stolz auf den Preis, und meine Söhne sind es auch.

1986, als Sie nach Heidelberg kamen, hatten Sie gerade Ihr Jura-Studium abgeschlossen, die Leitung des neu gegründeten Montpellier-Haues war Ihre erste Stelle. Da haben Sie sich ja ganz schön was zugetraut.

Das war schon was, das Haus zu leiten! Ich weiß gar nicht, für wen das Risiko größer war: für den damaligen Oberbürgermeister von Montpellier, Georges Frêche, oder für mich. Ja, das Montpellier-Haus war ganz neu, damals war ich dann auch gleich für die Einweihung zuständig. Wir haben Möbel ausgewählt, die Kisten getragen, wir haben alles gemacht.

"Ich suche Arbeit, wo ich mein Deutsch verwenden kann", erklärten Sie damals der RNZ. Dabei waren Sie ja eigentlich in der Welt zu Hause: ein italienischer Großvater, der der Familie den Namen gab, französische Eltern, und Sie sind in Marokko geboren. Warum zog es Sie nach Deutschland?

Seit ich zehn Jahre alt war, war ich jeden Sommer in Hamburg. Meine Schwester war nach Hamburg umgezogen, weil sie eine Arbeit gefunden hatte. Sie hat dort ihren Mann kennengelernt. Vielleicht klingt es übertrieben, wenn ich sage, dass ich Deutschland liebe, aber es ist Teil meines Lebens. Das Gleiche gilt für die deutsche Sprache. Meine erste Freundin war eine Deutsche aus Hamburg. Und seit ich damals so oft dort war, esse ich gerne Matjes-Heringe und Sol-Eier zum Frühstück.

Das ist für Heidelberg nicht ganz typisch. Wie gefiel es Ihnen hier?

Es war vieles anders als in Hamburg. Die Leute hier sagten zum Beispiel: "Mir hawwe dreiviertelacht." Das kannte ich nicht, daran musste ich mich gewöhnen. Insgesamt war es eine schöne Zeit in Heidelberg. Ich wohnte im Montpellier-Haus in der Altstadt, wir waren jung, gingen oft in die Kneipen und machten auch Ausflüge, zum Beispiel nach Frankfurt. Ich erinnere mich auch daran, dass wir zum Einkaufen manchmal nach Straßburg gefahren sind. Aber nicht, weil wir etwas Bestimmtes brauchten. Damals hatten die Supermärkte in Deutschland samstags nur bis mittags geöffnet. Weil wir oft gefeiert haben, haben wir den Wochenend-Einkauf in Heidelberg manchmal nicht mehr geschafft. Deshalb fuhren wir nach Frankreich, dort waren sie länger offen.

Während Ihrer Zeit im Montpellier-Haus fanden Treffen zwischen französischen und deutschen Eisenbahnern statt, es gab zeitweise eine zweisprachige Zeitschrift und jede Menge Austausch über Wein. Was war Ihnen besonders wichtig?

Das Montpellier-Haus war damals ganz neu, wir mussten es überhaupt erst einmal bekannt machen. Das war unsere dringendste Aufgabe, auch mit der Rhein-Neckar-Zeitung hatten wir dazu oft Kontakt. Auch die Mittelmeer-Filmtage haben wir damals begonnen, es gibt sie ja immer noch. Deutsch-französische Beziehungen waren geprägt von Kohl und Mitterrand, von d’Estaing und Schmidt, aber sie finden vor allem im alltäglichen Leben statt, zwischen Schulen, Sportverbänden, Polizei oder auch Feuerwehr. Heidelberg und Montpellier zeigen beispielhaft, was Beziehung zwischen Städten alles sein kann – das galt auch damals schon. Heute freue ich mich , dass das Montpellier-Haus dank der Arbeit von Karla Jauregui in Heidelberg sehr bekannt ist.

Gibt es etwas, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Die Solidarität zwischen den Menschen. Ich erinnere mich gut an einen Jugend-Austausch, der über Pfingsten stattfand. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Student aus Montpellier in Heidelberg gestorben, drei andere waren schwer verletzt. Das war schrecklich. Aber der Zusammenhalt war einmalig. Es haben viele Familien angerufen und gefragt: Braucht ihr ein Zimmer für die Angehörigen der Studenten, braucht ihr Geld? Das hat mich sehr beeindruckt. Und später, nachdem Bautzen ostdeutsche Partnerstadt Heidelbergs geworden war, haben wir Jugendliche von dort auch nach Montpellier eingeladen. Auf einmal hatten wir einen Austausch zwischen Frankreich, West- und Ostdeutschland. Das ist ein anderes Beispiel für die Solidarität zwischen den Menschen in unseren Städten.

Nachdem Ihr Zweijahresvertrag damals auslief, sind Sie nach Montpellier zurückgekehrt. Lebt es sich in Frankreich etwa doch besser?

Oh, naja, wir haben das Mittelmeer und Sie den Neckar. Es ist aber vieles vergleichbar, auch wenn Montpellier etwas größer ist: Beide Städte sind international und von der Universität geprägt. Damals in Heidelberg habe ich eine Studentin aus Montpellier kennengelernt, heute sind wir geschieden, aber wir waren zwanzig Jahre lang verheiratet. Ich habe mein Herz also damals in Heidelberg verloren. Man könnte natürlich auch sagen: Ich habe ein Herz in Heidelberg gefunden.