Von Micha Hörnle

Heidelberg. Derek Cofie-Nunoo ist der Aufsteiger des Jahres: Als Letzter auf der Liste der Grünen wurde er von dem an sich aussichtslosen 48. Platz auf den 13. "hochgewählt" - und knapp fünf Jahre nach seinem krankheitsbedingten Ausscheiden aus der Kommunalpolitik ist er wieder da. Und als wäre das alles nicht genug, wurde der 53-Jährige auch noch vor zwei Monaten zum Fraktionsvorsitzenden der mit Abstand größten Gemeinderatsfraktion gewählt.

Am allerwenigsten ist Cofie-Nunoo selbst "mitgenommen" von der Wucht dieser Ereignisse. Er hat gelernt, Situationen anzunehmen und aus ihnen das Beste zu machen. "Ich habe diese Wahl nicht angestrebt", beteuert er. Doch merkte er in den fünf Jahren seiner Auszeit, dass ihn die Bürger nicht vergessen hatten. "Es haben mich so viele Leute direkt angesprochen, ich habe gespürt, wie viele Heidelberger an meinem Schicksal Anteil genommen haben." Eine Zeit lang war er so etwas wie der Shooting-Star der Kommunalpolitik: Stadtrat seit 2004, grüner Oberbürgermeisterkandidat zehn Jahre später. Und dann der jähe Abbruch einer steilen politischen Karriere. Wer ist der Mann mit diesem einnehmend-offenen Wesen, der halb Heidelberg mit Vornamen anredet?

Cofie-Nunoos Vater stammt aus Accra, der Hauptstadt Ghanas, und hatte Anfang der sechziger Jahre ein Medizinstipendium für England. Doch er entschied sich für Deutschland und bei einem Sprachkurs lernte er in Singen seine spätere Frau, eine Kinderkrankenschwester, am dortigen Bahnhof kennen. Zusammen gingen sie dann nach Heidelberg, wo Cofie-Nunoo senior Medizin studierte. Die Familie zog nach Eppelheim, wo die vier Kinder des Paares aufwuchsen. Der junge Derek war ein begeisterter Sportler, zunächst Leichtathletik, dann Schwimmen, schließlich Basketball und Fußball. Beim Kreispokalfinale 1981 verlor sein ASV knapp gegen den VfB Wiesloch, immerhin verwandelte Derek Cofie-Nunoo noch eine Ecke. Und auch bei den ersten Halbmarathons rannte er mit; auf der alten Strecke kam er mit einer Stunde und 22 Minuten "unter die besten Fünfzig". Das klingt alles nach einer ziemlich normalen Jugend in der Kurpfalz, inklusive Ministrant in der katholischen Kirchengemeinde und Jugendfreizeiten im Zeltlager. Rassismus habe er wegen seiner dunklen Hautfarbe nie erlebt. Auch wenn die Cofie-Nunoo-Kinder doch ein bisschen auffielen: "Es gab ja damals noch nicht so viele ,Mischlingskinder‘." Musik machte er auch: Mit dem bekannten späteren DJ David Moufang und dem heutigen Liedermacher Götz Widmann sang er 1982/83 in der Formation "The Ten" und erinnert sich an "zwei, drei gute Auftritte".

In seiner Spätzeit am Bunsen-Gymnasium entdeckte er die Altstadt, sein Lieblingsclub war das "Climax": "Man musste gut gekleidet sein, um da reinzukommen." Das passte zu seinem Faible zum Textil, er arbeitete hin und wieder in Klamotten-Läden. Schließlich machte er auch parallel zu seinem BWL-Studium in Düsseldorf eine Lehre zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Im Rheinland knüpfte er Mitte der 80er-Jahre Kontakte zu Textilfirmen, machte seine ersten eigenen Läden auf. Darunter zusammen mit Markus Sigel auch das "Freudenhaus" in der Plöck, das es heute noch gibt. Dort verkaufte er im innovativ eingerichteten Laden die damals (und heute wieder) angesagten Karo-Hosen von kleinen Labels: "Wir waren Trendsetter. Die Kunden kamen deswegen sogar von Stuttgart zu uns."

Und zu dieser Zeit, so Mitte der neunziger Jahre, erwachte auch sein Interesse an Kommunalpolitik: "Damals war die vordere Plöck richtig dunkel, geradezu tot." Und so tat sich Cofie-Nunoo mit anderen, meist jüngeren Einzelhändlern zusammen und forderte eine Weihnachtsbeleuchtung für die Straße. Dass er auch als Einzelkämpfer etwas bewegen kann, hatte er schon bei der Bundeswehr gelernt: Kaum in der Kaserne, wurde er auch schon zum Vertrauensmann gewählt: "Man kann auch als einfacher Soldat etwas bewegen." Mit einer gewissen Unbefangenheit wagte der Frühdreißiger 1999 den Sprung in die Kommunalpolitik - auch wenn ihn bis dahin, aus einem sozialdemokratisch gesonnenen Elternhaus stammend, vor allem die Bundespolitik interessiert hat ("Helmut Schmidt war damals mein großes Vorbild"): "Ich trommelte die Leute aus den Läden zusammen, weil wir mitmischen wollten. Das war alles ein großer Selbstversuch." Eigentlich sollte die Liste "Generation D" heißen, aber sie wurde zu "Generation HD" regionalisiert - und schließlich erhielt der damals 33-Jährige knapp 8000 Stimmen - recht viel für einen vorher kommunalpolitisch unbekannten Menschen.

Fünf Jahre später gelang Cofie-Nunoo dann der Sprung in den Gemeinderat - dieses Jahr war das Jahr der großen Veränderungen: Er gründete eine Familie und suchte sich auch beruflich ein neues Feld, das "Freudenhaus" hatte er bereits 2002 verlassen. Er wurde Gerontologe, einer seiner Mentoren war der Nestor der Alternsforschung, Professor Andreas Kruse. Seit 2007 arbeitet Cofie-Nunoo an der Akademie für Gesundheitsberufe als Diplomgerontologe. Über seine zehn Jahre im Gemeinderat kann er nur Gutes berichten, "ich habe da viel gelernt". Er freute sich über die offene Art, mit der ihm altgediente Kommunalpolitiker wie Annette Trabold (FDP), der Grüne Christian Weiss, aber auch Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz (SPD) entgegentraten. Mit Weber-Schuerholz‘ Tochter Susanne war er einst auf die Schule gegangen.

Dann kam das Jahr 2014, als Cofie-Nunoo schwer krank wurde. Noch heute weiß er nicht, was dieses Nierenversagen ausgelöst hat. Just zu der Zeit, als er mit viel Aplomb gegen Eckart Würzner bei der Oberbürgermeisterwahl angetreten war. Und doch ist diese Zeit für ihn keine des Leidens und der Schrecken: "Ich habe die Krankheitsphase genutzt, mich neu zu orientieren und mich selbst zu prüfen." Und auch heute noch ist er dem Gesundheitswesen dankbar, dass es ihm erlaubte, sich auf seine vollständige Genesung zu konzentrieren.

Während seiner Krankheit lernte er auch Leute aus dem anderen politischen Spektrum schätzen, wie den CDU-Stadtrat Werner Pfisterer durch seine ehrliche Anteilnahme. Aber Cofie-Nunoo war noch nie ein Mann der ideologischen Scheuklappen: "Berührungsängste habe ich nicht. Denn in der Demokratie hat jede gesellschaftliche Gruppe ihre Vertreter. Das ist auch richtig so."

Und auch heute hadert er nicht mit der Entscheidung, damals Knall auf Fall mitten im anlaufenden Wahlkampf aus der Politik auszusteigen: "Das war die richtige Entscheidung. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich das nicht überlebt." Er findet, er war damals "nicht in Balance, ich habe mich selbst an die letzte Stelle gesetzt". Das änderte er: Er macht seit vier Jahren einmal die Woche Qi Gong, eine chinesische Meditations- und Bewegungsform: "Das hat meine Genesung erheblich vorangebracht, ich bin wie neu geboren." Und er lernte das Loslassen - politisch und privat. Er griff von außen nicht ein, als sich "Generation HD" 2014/15 vor aller Augen auflöste. Schließlich standen nun andere in der Verantwortung. Er ging zu den Grünen ("Ich bin da richtig gut angekommen") und auf einmal steht er der klar dominierenden Gemeinderatsfraktion vor. Ihm ist es auch recht, er wäre aber "auch einfacher Stadtrat gewesen".

Nach seiner Krankheit stellte er auch seine private Verbindung auf den Prüfstand, jetzt hat er eine richtige Patchwork-Familie, zu der neben der 15-jährigen Tochter auch noch die sechsjährige Nichte seiner Ex-Partnerin gekommen ist ("Sie sagt Papa zu mir") und wirkt mit allem im Reinen. Das Verhältnis zu seinen Eltern, die sich in seiner Jugend trennten, hatte sich intensiviert. Seine Mutter starb im April, mit seinem 81-jährigen Vater geht er noch zum Qi Gong. Cofie-Nunoo findet: "Familie ist das, was Dich trägt. Und Politik ist mit das schönste Hobby." Aus den letzten fünf Jahren hat er das gelernt: "Ich bin viel gelassener und nicht mehr so verbissen. Und ich will den Menschen Derek nicht mehr verlieren." Dafür sorgt er gerade vor: Er reduziert seinen Job um 50 Prozent: "Das war schon immer mein Traum, halbtags Politik machen zu können. Jetzt sind die Rahmenbedingungen perfekt."