Von Micha Hörnle

Heidelberg. Bernhard Ballhaus, der am Mittwoch vor zwei Wochen 80 Jahre alt wurde, kann viele Geschichten erzählen - und die meisten handeln davon, wie sich ein junger Mann dem Journalismus verschreibt, interaktive Radioformate wie "Neues auf 99,9" erfindet und schließlich auch noch vor 40 Jahren das Kurpfalzradio, den ersten Regionalfunk der ARD, aus der Taufe hob. Übrigens feiert Ballhaus in diesen Tagen gleich zweimal Jubiläum: Am 1. September ist es genau 50 Jahre her, dass er Leiter des Zeitfunks beim Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Heidelberg - damals noch in der Marstallstraße - wurde.

Der damals 30-Jährige hatte bis dahin schon ein ziemlich bewegtes Leben: Geboren in Magdeburg und aufgewachsen in Leipzig, war er die ersten 18 Jahre DDR-Bürger, und zwar in der besonders repressiven späten Stalin- und Ulbricht-Ära. Schon damals taugte er nicht zur Linientreue: Mit 17 ließ er sich taufen, ging in den Religionsunterricht, "das war schon ein Stückchen Widerspruch". Seine Eltern wollten in den Westen, daraufhin kam der Vater für neun Monate in Haft - wegen des "Verdachts auf Vorbereitung der Republikflucht". Seinem Jungen gab der Vater noch den Rat: "Sieh zu, dass Du wegkommst", und so flüchtete der damals 18-Jährige, der bereits einen Studienplatz für Medizin hatte, über West-Berlin nach Erlangen, wo er ein halbes Jahr lang sein Abitur nachmachen musste.

Schon damals fing er als freier Mitarbeiter für die "Erlanger Nachrichten" an, sein erster Text waren 60 Zeilen über den Schulbeginn nach den Ferien. Kurz darauf kamen Eltern und zwei Geschwister in den Westen, gemeinsam zogen alle nach Mannheim - Bernhard Ballhaus war in der Kurpfalz gelandet. Zunächst studierte er Jura, doch scheiterte er an seinen zu mickrigen Lateinkenntnissen, da kam ein Angebot des "Mannheimer Morgen" gerade richtig: Wie bereits in Erlangen hatte er dort als "Freier" angefangen, dann wurde ihm diese Zeit als Volontariat anerkannt, und er wurde gleich ins fünfte Berufsjahr eingestuft.

Nach zwei Jahren - er hatte sich bereits beim Mannheimer Blatt einen Namen gemacht - wurde er 1969 vom Süddeutschen Rundfunk abgeworben. Die Sendestelle in der Marstallstraße war damals "ein richtig großes Funkhaus - mit Wissenschaftsredaktionen, Hörspiel und Unterhaltung". Zwei Jahre später zogen die Radioleute in die Villa Bosch am Schlosswolfsbrunnenweg um. Ballhaus war für das aktuelle Geschehen, also den Zeitfunk, in und um Heidelberg zuständig - und er hatte Glück mit seinen Kollegen: "Ich kam ja von der Zeitung und hatte keinen blassen Schimmer vom Radio. Und in der Marstallstraße waren alles alte Hasen, die sehr kollegial waren." Aber bald experimentierte der Frühdreißiger: Er moderierte "Mitmachsendungen", in denen - damals völlig ungewohnt - die Hörer anrufen und Fragen stellen konnten. Und dann auch noch alles live. Bereits 1970 traf er und fand mit Hannes Liebenstein, der vor acht Jahren mit 70 Jahren starb, einen kongenialen Partner (und späteren besten Freund). Zusammen hoben sie auch ein Frühmagazin zur Bundesgartenschau 1975 in Mannheim aus der Taufe - der Keimzelle des späteren Kurpfalzradios.

Ballhaus hatte in gewisser Weise Glück, seine Vorstellungen von Journalismus in den goldenen Jahren des Radios umsetzen zu dürfen. Natürlich redete die Stuttgarter Zentrale immer mal gern rein, aber am Ende gab es mit einem täglichen Früh- und Mittagsmagazin, Sonntags-Sportberichten und schließlich der legendären Sendung "Nahaufnahme" ein veritables Regional-Programm, was aus Heidelberg auf der einstigen Gastarbeiterwelle des dritten Radioprogramms auf der Frequenz 99,9 (noch heute die von SWR3) gesendet wurde.

Ballhaus und Liebenstein, auch wenn sie vom Charakter her sehr unterschiedlich waren, einte doch eines: "Wir wussten, was wir wollten: ein lebendiges, modernes Programm, nah am Hörer." Dazu kam ein "sehr motiviertes Team, das viel Resonanz hatte" - und nicht zuletzt war das Kurpfalzradio, das mit seinem Start ins vierte Hörfunkprogramm (auf der Frequenz 104,1) wechselte, auch gut ausgestattet: Es kamen zwei neue Studios in Mosbach und Buchen sowie ein Übertragungswagen dazu.

Doch die Heidelberger Radio-Zeit neigte sich bald dem Ende zu. Ende der achtziger Jahre wurde das Landesmuseum für Technik und Arbeit fertig, in dem das Regionalstudio des Süddeutschen Rundfunks seinen Platz finden sollte. Ballhaus fiel der Abschied vom Schlierbacher Hang nicht allzu schwer: "Für uns Zeitfunk-Leute war das zu weit ab vom Schuss. In der Marstallstraße hatten wir sofort gehört, wenn es große Studentendemos gab. Deswegen war der Umzug nach Mannheim für uns ideal: Wir waren rein journalistisch wieder zentral gelegen, mit neuester Technik und super ausgestattet."

Die Fusion von Südfunk und Südwestfunk 1998 erlebte Ballhaus noch im Amt, vier Jahre später ging er in Rente. Und ziemlich zeitgleich begann auch schon der schleichende Tod des Kurpfalzradios: Es gab immer weniger Sendeplätze, 2015 verschwand der Name - seitdem heißt es lapidar "Studio Mannheim" -, 2016 wurde das journalistisch wichtige Frühmagazin eingestellt. Und wieso wurde das erfolgreiche Regionalkonzept derart eingestampft? "Vorgeblich waren es die Finanzen", meint Ballhaus, "aber eigentlich war es der Zentralismus." Den Verantwortlichen in Stuttgart und Baden-Baden war es immer ein bisschen suspekt, was da in den Außenstellen getrieben wurde, aber auch im Ruhestand wehrte sich Ballhaus: Er verfasste eine Resolution zum Erhalt des Kurpfalzradios ("eine Metropolregion braucht auch ein Metropolradio"), dem schlossen sich viele Politiker aus der Kurpfalz an - und doch war die Senderzentrale stärker.

Bitter darüber ist Ballhaus nicht geworden. Denn erstens hält er noch engen Kontakt zu den alten Mitarbeitern, und zweitens hat er im Ruhestand zur nötigen Gelassenheit gefunden: Ja, er sei "zwar von Herzen Journalist, und das bleibe ich auch", aber er sei "kein Radiomann mehr". Seinen alten Sender SWR4 hört er kaum mehr, es gibt ja auch die alten Informationsprogramme nicht mehr. Deshalb liest er jeden Tag drei Zeitungen: zuerst die RNZ, dann die "Bild" und schließlich die FAZ. Und nicht zuletzt hat er viele Hobbys - darunter das Segeln mit Familie und Freunden (das tat er auch an seinem 80. Geburtstag), die Jagd und das Skifahren. Aber alles in Maßen: "Ich bin kein so leidenschaftlicher Mensch." Und seine Frau Evelyn wirft ein: "Bis aufs Segeln."

Den Ruhestand genießen beide in ihrem gemütlichen Haus samt großen Garten in Rohrbach. Wenn Bernhard Ballhaus mal da ist, denn er ist laut seiner Frau "mehr weg als daheim". Die beiden sind seit 1971 verheiratet, haben zwei Kinder und vier Enkel. Und wie es sich für wahre Kurpfälzer gehört, wohnen die Familien der Kinder in Heidelberg und in Mannheim. Als Reminiszenz ans Kurpfalzradio und die neue Heimat weht über dem Garten die alte Fahne der Kurpfalz. Das liegt an Ballhaus’ Identität: "Ich bin überzeugter Kurpfälzer. Ich bin in der Gegend so herzlich aufgenommen worden - gerade in Mannheim."