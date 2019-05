Heidelberg. (hö) Über 3220 Einsendungen aus 56 Ländern - noch nie machten so viele Grafiker beim Heidelberger Plakatwettbewerb "Mut zur Wut" mit. Nun tagte die Jury mit Julia Kahl, Ariane Spanier und Steffen Knoell aus Deutschland, Verena Panholzer (Österreich) und Eduardo B. Arambarri (Mexiko): Aus gut 1000 Entwürfen suchten sie die 30 Siegerplakate aus, die ab Mitte Juli in ganz Heidelberg aufgehängt werden - und die die RNZ dann täglich vorstellt.

Zum ersten Mal, so erklärt "Mut zur Wut"-Mitorganisator Alexander Henninger, kommen die Künstler ausschließlich aus Europa. Das ist reiner Zufall, denn die eingereichten Arbeiten sind mit einem Code verschlüsselt: Die Jury hat also keine Ahnung, von wem der Entwurf stammt - denn, so Henninger: "Wir wollen ungern große Namen prämieren." Immer wieder schaffen es Heidelberger Grafiker in die Auswahl der Siegerentwürfe, in diesem Jahr sind es Max Hathaway und Sebastian Schellenberger; ansonsten sind in der Branche richtig bekannte Namen nicht vertreten. Aber das macht ja auch den Charme des Plakatwettbewerbs aus, den es in diesem Jahr zum zehnten Mal gibt: Hier hat der Nachwuchs genauso große Chancen wie das Grafikdesign-Establishment.

Dabei ging es der Jury vor allem um eine große thematische Vielfalt, "damit nicht nur Trump oder Facebook vorkommen" (Henninger). Und natürlich war ebenso wichtig, wie eingängig die Botschaften auf den Postern sind. "Viele Plakate haben einen Wow- oder Aha-Effekt", so Henninger, "es gab aber auch einige schlechte." Und was sagt der Mitorganisator zur Kritik, in den letzten Jahren sei das Niveau der Siegerentwürfe gesunken? "Das liegt immer auch an der Jury. Aber ich finde, dass es heute nicht mehr so viele qualitativ schlechte Entwürfe gibt wie früher."

Allerdings gab es auch, je nach Land, gewisse Tendenzen: Chinesische Grafiker waren in ihren Aussagen oft relativ vage, manchmal sogar wirr. Das lag wohl nicht an der Zensur, wie Henninger meint: "Entwürfe aus dem Iran oder Türkei waren so deutlich, dass wir es auch verstehen konnten."

Manchmal sind die den Plakaten beigefügten Erklärungen etwas kryptisch. Und die Textmenge variiert von einem Satz bis hin zu einer ganzen Seite. Dabei findet Henninger: "Wir hätten die Erklärung der Künstler gern so kurz wir möglich."