Heidelberg. (dns) Die Einbruchserie in der Pestalozzischule in der Weststadt nimmt kein Ende: Am Wochenende verschafften sich schon wieder Unbekannte Zugang zu der Grundschule - und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Laut Polizei kletterten die Täter über einen Zaun und hebelten eine Terrassentür auf. Im Gebäude warfen sie Unterrichtsmaterialien durch die Gegend, spannten Schnüre zwischen Stühle, Tische und Lampen - zerstörten aber auch von Schülern gebastelte Kunstprojekte.

Zwar ist der Schaden dieses Mal mit geschätzten 200 Euro überschaubar, aber der Einbruch ist schon der mindestens siebte seit Anfang 2018. Nachdem die Täter in der Silvesternacht die Turnhalle der Schule massiv verwüstet hatten, berichtete die RNZ am 11. Januar ausführlich - und genau an diesem Tag brachen wieder Unbekannte ein und machten sich an Basteleien der Grundschüler zu schaffen. Sowohl an der Pestalozzi-Schule als auch am Helmholtz-Gymnasium und der Willy-Hellpach-Schule, die gemeinsam den Heidelberger Schulcampus Mitte bilden, kommt es zudem immer wieder zu Sachbeschädigungen und Schmierereien.

Der Gesamtschaden der Straftaten dürfte 2018 im hohen fünfstelligen Bereich liegen, für Schüler und Mitarbeiter wird das Gelände immer mehr zum "Angstraum", wie Elternbeiratsvertreter Marcus Imbsweiler der RNZ im Januar erklärte. Mit seiner Kollegin Franziska Metzbaur forderte er Polizei und Schulamt auf, das Gelände besser zu sichern - etwa mit Alarmanlagen und Kameras. Auf diesen Hilferuf reagiert nun auch die Lokalpolitik: Die CDU-Fraktion beantragt im Gemeinderat ein "Gesamtsicherheitskonzept" für den Campus, auch die "Heidelberger" haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und die SPD-Fraktion lud gestern zu einer Begehung des Campus mit Andreas Wittemann, dem Rektor der Hellpach-Schule ein. "Der Vandalismus ist erschreckend", erklärte Stadtrat Michael Rochlitz im Anschluss. "Hier appellieren wir als SPD-Fraktion, dass die von der Verwaltung zugesagten Maßnahmen dringend in die Tat umgesetzt werden."

Bereits im Mai 2018 hatten Polizei und Ordnungsamt ihre Patrouillen im Bereich der Schulen verstärkt, die Beleuchtung wurde verbessert und die Hecken zurückgeschnitten - der Erfolg blieb jedoch aus. Im Januar gab es eine erneute Begehung von Schulamt, Polizei und Schulleitung.

Info: Zeugen des Vorfalls vom Wochenende melden sich unter Telefon 06221/99-1700 bei der Polizei.