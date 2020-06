Den Umgang mit Notsituationen ist man in Japan gewöhnt. Das gilt auch für Heidelbergs Partnerstadt Kumamoto, die im Jahr 2016 von mehreren schweren Erdbeben heimgesucht wurde – hier der Blick von der Burg in die Stadt Foto: privat

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die USA, Großbritannien, Deutschland: Das Coronavirus hat viele hoch entwickelte Länder schwer getroffen. Dagegen steht Japan vergleichsweise gut da. Der Johns-Hopkins-Universität zufolge zählt das Land aktuell rund 17.000 Fälle und 900 Tote. Früher als geplant hat Premier Shinzo Abe den Notstand aufgehoben. Auch in Kumamoto, der Heidelberger Partnerstadt, kehrt wieder Normalität ein. Die Mannheimerin Anna Seitz lebt seit 2018 in der Metropole im Süden des Landes. Sie arbeitet als Koordinatorin für internationale Beziehungen in der Stadtverwaltung Kumamotos. Im RNZ-Interview erzählt die 27-Jährige, wie man dem Virus in Japan begegnet und warum sie es bedauert, dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr nicht stattfinden werden.

Frau Seitz, wie geht es Ihnen?

Anna Seitz.Foto: privat

Mir geht es soweit gut, auch wenn ich mich nach fast vier Monaten "Social Distancing" doch etwas einsam fühle. In den letzten Wochen gab es Zeiten, in denen ich vier, fünf Tage mit niemandem gesprochen habe. Dafür telefoniere ich jetzt mehr mit Freunden und Familie und halte so Kontakt, auch nach Deutschland.

Deutschland hat Mitte März das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Wann wurde das Coronavirus in Japan als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen?

Dadurch, dass Japan und gerade wir in Kumamoto geografisch nicht weit von China und Südkorea entfernt sind, war das Virus hier schon im Januar ein Thema. Anfang Februar findet in Kumamoto jedes Jahr ein großer Marathon statt. Daran durften chinesische und südkoreanische Läufer schon nicht mehr teilnehmen. Anfang März wurden die Grund- und Mittelschulen geschlossen, Anfang April hat die Regierung dann den Notstand ausgerufen.

Was bedeutete dieser Notstand für die Bürgerinnen und Bürger?

Es war kein richtiger Lockdown wie in vielen anderen Ländern. Die einzelnen Präfekturen –vergleichbar mit den Bundesländern – und Gemeinden konnten weitgehend eigenständig entscheiden, ob Schulen oder Betriebe geschlossen werden. Ausgangssperren und strikte Verbote durften die Behörden nicht verhängen.

Gab oder gibt es auch Kontaktbeschränkungen wie in Deutschland?

Hintergrund > Kumamoto ist eine von acht Partnerstädten Heidelbergs – neben Bautzen, Cambridge, Hangzhou, Montpellier, Palo Alto, Rehovot und Simferopol. Die Stadt hat rund 740.000 Einwohner (April 2018) und liegt auf Kyûshû, der südlichsten von vier Hauptinseln Japans. Kumamoto ist die Hauptstadt [+] Lesen Sie mehr > Kumamoto ist eine von acht Partnerstädten Heidelbergs – neben Bautzen, Cambridge, Hangzhou, Montpellier, Palo Alto, Rehovot und Simferopol. Die Stadt hat rund 740.000 Einwohner (April 2018) und liegt auf Kyûshû, der südlichsten von vier Hauptinseln Japans. Kumamoto ist die Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur und drittgrößte Stadt auf Kyûshû. Mit neun Universitäten und Colleges ist Kumamoto stark wissenschaftlich geprägt. Vor allem Hightech-Industrie und Biotechnologie haben sich in und um Kumamoto angesiedelt. Daher wird die Insel Kyûshû auch "Silicon Island" genannt. > Das Kumamoto-Erdbeben Mitte April 2016 war eine Reihe von Beben auf der Insel Kyûshû. Die Epizentren lagen nur einige Kilometer von Kumamoto entfernt. Die Erdbeben verursachten zahlreiche Hangrutsche, viele alte Gebäude wurden stark beschädigt, darunter die historische Burg Kumamoto. Insgesamt starben rund 50 Menschen, Tausende wurden verletzt. (pne)

Ein Kontaktverbot gibt es nicht, nein. Es gab vonseiten der Regierung aber den Aufruf, persönliche Kontakte, wenn möglich, einzuschränken, unnötige Gänge nach draußen zu vermeiden. Generell gab es hier keine wirklichen Regelungen oder Vorschriften, wie viele Menschen sich zum Beispiel in einem Raum aufhalten dürfen. Es waren und sind eher Empfehlungen und Bitten, etwa gut besuchte und enge Orte wie Restaurants oder Bars zu meiden, Veranstaltungen abzusagen, den Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen.

Wie haben Sie zuletzt gearbeitet – von zu Hause aus oder im Büro?

Mein Arbeitsalltag war nicht allzu stark eingeschränkt. Ich bin weiter ins Büro gegangen und war nur einmal die Woche im Homeoffice. Anders als man vermuten könnte, gibt es beim Thema Homeoffice in Japan durchaus noch Luft nach oben. In den meisten Büros sitzen die Menschen normalerweise dicht aufeinander, es wird viel im Team besprochen und der Kontakt zu Mitarbeitern und Vorgesetzten ist noch einmal wichtiger als in Deutschland.

Mit der Hygiene nimmt man es in Japan generell genauer als in den meisten Ländern. Mundschutzmasken etwa gehören zum Alltag. Haben die Japaner es daher im Umgang mit dem Virus leichter?

Es stimmt, dass man hier an das Tragen von Masken gewöhnt ist und weniger Körperkontakt zu anderen herrscht. Wer gesundheitlich angeschlagen ist, geht normalerweise mit Maske auf die Straße – nicht, um sich selbst zu schützen, sondern, um andere zu schützen. Die Menschen wissen, wie man mit einer Maske umgeht. Das alles ist sicher ein Vorteil, wenn man gegen die Ausbreitung eines Virus kämpft. Dennoch wird Corona ernst genommen, denn es sind hierzulande einige Prominente nach einer Infektion gestorben. Das hat vielen gezeigt, dass das Virus keine harmlose Sache ist.

Japan wurde in den vergangenen Jahren immer wieder hart von Naturkatastrophen getroffen – auch Kumamoto, wo sich 2016 ein schweres Erdbeben ereignete. Hilft diese Vergangenheit bei der Bewältigung der Pandemie?

Ich denke, die Menschen hier sind es gewohnt, in Notsituationen nicht unbedingt in Panik zu verfallen, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Da man schon einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es höhere bedrohende Mächte gibt, weiß man Krisen vielleicht besser zu begegnen. Nicht umsonst hat die Verwaltung in Kumamoto sehr schnell auf das Virus reagiert.

Im Sommer sollten Olympioniken aus aller Welt nach Japan kommen. Auch wenn die Spiele in Tokio stattgefunden hätten – sind Sie enttäuscht, dass sie verschoben wurden?

Absolut. Das war natürlich ein Schock für viele Menschen hier. In Kumamoto sollten sich eigentlich die deutschen Schwimmer vorab auf die Spiele vorbereiten. Als Übersetzerin war ich mit in die Organisation involviert. Daher ist man schon enttäuscht, auch wenn es sicher gerechtfertigt ist, dass die Spiele dieses Jahr nicht stattfinden.