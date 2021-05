Von Holger Buchwald

Heidelberg. Noch gibt es kein konkretes Datum. Doch schon in diesem Sommer könnten sich die Heidelberger einzelne Parkplätze im Stadtgebiet als Aufenthaltsfläche zurückerobern. Als Stadtplanungsamtschefin Annette Friedrich und Baubürgermeister Jürgen Odszuck im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss über das Pilotprojekt zu Parklets informierten, stieß dies bei den Stadträten allgemein auf Zustimmung.

Parklets sind Aufbauten mit Sitzgelegenheiten, die auf Autoabstellplätze passen. Mit ihrer Hilfe können Gaststätten ihren Außenbereich erweitern, oder private Initiativen können sie der Allgemeinheit als vorübergehende Aufenthaltsfläche zur Verfügung stellen. Die Stadt möchte auf Antrag der Grünen in diesem und im nächsten Sommer beides ermöglichen. Am Ende des Pilotprojekts soll evaluiert werden, ob Parklets auch in den folgenden Jahren während der warmen Jahreszeit aufgestellt werden dürfen. Damit sich möglichst viele private Initiativen beteiligen, soll auch ein Preis für das schönste Parklet vergeben werden.

Die Parklets müssen bei der Stadt beantragt werden. Und die Verwaltung macht eine Genehmigung gleich von mehreren Punkten abhängig. Unter anderem heißt es in der Vorlage dazu: "Ein großer Parkdruck im Gebiet kann Parklets ausschließen." Pro Straßenzug sei maximal eines erlaubt, die Sicht der Verkehrsteilnehmer dürfe nicht behindert werden. Die Begründung mit dem Parkdruck stößt bei Sören Michelsburg (SPD) auf Kritik: "Wenn das ein Parklet ausschließt, muss das Konzept noch einmal überarbeitet werden." Denn gerade dort, wo normalerweise besonders viele Autos parken, würden doch solche Aufenthaltsflächen gebraucht. Michelsburg schlug vor, das Konzept in den Bezirksbeiräten zu diskutieren. Im Haushalt sollten 100.000 Euro eingestellt werden, mit denen die Aufbauten finanziert werden könnten.

Dieser Ansatz sei viel zu formalistisch, kritisierte dagegen Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke): "Lasst die Leute doch einfach mal machen. In der Weststadt hat mal jemand einen Teppich auf einem Parkplatz ausgerollt, einen Stuhl drauf gestellt und Kaffee getrunken." Weiler-Lorentz würde sich wünschen, dass man den Bürgern jetzt erst einmal so etwas ermöglicht und sich nicht schon jetzt Gedanken darüber macht, wo und wie man die neuen Stadtmöbel über den Winter einlagert.

Bei diesem Thema sind sich Weiler-Lorentz und Bürgermeister Odszuck einig. "Ich finde auch, wir dürfen die Dinge nicht unnötig komplizieren", so Odszuck: "Ich würde mir zutrauen, für unter 500 Euro so ein Parklet selbst zu bauen. Das wäre mir vielleicht der Spaß wert." Es müsse ja nicht immer eines aus einer Serienfertigung sein, das schon einmal 30.000 Euro aufwärts pro Stück kosten könne. Wenn man jetzt noch auf ein Dienstleistungskonzept der Stadt warte, könne das Pilotprojekt in dieser Saison nicht mehr starten, fürchtet Odszuck. Ideengeber für eine gute Gestaltung der Parklets könnten die Macher der Neckarorte sein, die mit wenig Aufwand zum Beispiel auch das Iqbalufer am Neckar aufgewertet haben.

Nicole Marmé (CDU) begrüßte die Idee ebenso wie Ursula Röper von den Grünen. Klar ist indessen auch, dass es einige Regeln für die Aufstellung von Parklets geben wird. So darf der benachbarte Gehweg nicht beeinträchtigt werden, er muss nach Aufstellung der Aufbauten noch mindestens 1,50 Meter breit sein. Kreuzungsbereiche, Ladezonen oder andere Bereiche, in denen ein Halteverbot besteht, müssen ausgespart werden. Zudem muss immer eine Person für ein Parklet Verantwortung übernehmen und der Stadt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Eine Kombination mit öffentlichen Bücherregalen, Sandkästen oder Tauschboxen soll möglich sein.