Heidelberg. (ani) Auf dem Wasserspielplatz an der Neckarwiese herrscht derzeit Hochbetrieb. Kein Wunder: Viele Familien zieht es bei den sommerlichen Temperaturen mit ihren Kindern raus in die Sonne - und für die ist das ein besonderer Spaß, wenn Wasser im Spiel ist. Mit dabei haben die Kleinen dann natürlich oft eine Menge Spielzeug - zum Burgen bauen, Sandkuchen backen oder zum Wasser schöpfen. Da kommt es schon einmal vor, dass so manches Spielzeug verloren geht. Und das landet dann - vor allem, wenn es sich um ein kleineres Spielzeug handelt - direkt im Neckar.

Denn der Wasserlauf führt unter der kleinen Brücke hindurch in den Fluss. Das beobachtete eine Mutter, die kürzlich mit ihrer Tochter auf dem Wasserspielplatz spielen war - und jetzt einige Utensilien vermisst. Manche Spielsachen - je nach Größe - verfangen sich gerne auch an der kleinen Brücke am Ende des Spielplatzes. Wieso gibt es dort also keinen Spielzeugfang? Das wollte die Mutter von der RNZ wissen. Eine Stadtsprecherin erklärt: Tatsächlich habe es mal einen Spielzeugfang bei der Brücke gegeben.

Nur: "Leider wurde dieser wohl durch Vandalismus zerstört", so die Stadtsprecherin. "Das Team des Landschafts- und Forstamtes hat dies bei der Inbetriebnahme bemerkt." Eine Lösung sei in Arbeit und werde in absehbarer Zeit umgesetzt. Allerdings dauerten solche Sonderanfertigungen immer eine Zeit lang. Beim Spielen ist also Vorsicht geboten: Wem seine Spielsachen heilig sind, der sollte ein Auge darauf werfen, dass die Kinder sie nicht loslassen - damit der Wasserlauf sie nicht in den Fluss spült.