Heidelberg. (rnz/mare) Auf der Neckarwiese geht am Freitag, 13. Juli, die Sicherheitsbeleuchtung in Betrieb – zunächst für eine Probephase von rund vier Wochen. Das Ziel sei eine bessere nächtliche Ausleuchtung der Neckarwiese in ausgewählten Teilbereichen, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohner sowie der Erholungssuchenden zu erhöhen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zwischen der Schulzengasse und der Keplerstraße werden insgesamt elf Leuchten zum Einsatz kommen – zwei davon waren bereits vorhanden, neun weitere Leuchten haben die Stadtwerke Heidelberg seit Mitte Juni aufgebaut. Zusätzlich sind in Teilabschnitten Freiluftkabel zur Stromversorgung aufgebaut. Die Lichtmasten sind mit Betonfundamenten im Wiesenboden befestigt.

Die Leuchten haben jeweils 6500 Lumen bei Maximalleistung. Das entspricht der Helligkeit an großen Straßen wie der Speyerer Straße oder der Römerstraße. "In der Testphase soll es um die genaue Ausrichtung der Lichtstrahlung gehen, damit weder Anwohner sowie der Schiffsverkehr beeinträchtigt werden", heißt es in der Pressemitteilung. Die Lichtstrahlung der modernen Leuchten könne gut gesteuert werden.

Es gibt zwei Helligkeits-Varianten: "Normale Beleuchtung“: 15 Minuten nachdem bei Einbruch der Dämmerung die reguläre Straßenbeleuchtung angeht, werden die neuen Leuchten mit 30 Prozent ihrer Lichtleistung aktiviert. Das sei vergleichbar mit der Helligkeit der Laternen in Wohnstraßen. Parallel zur Anstrahlung der Bäume in diesem Bereich schalten sich die Leuchten um Mitternacht ab.

„Sicherheitsbeleuchtung“: Bei Bedarf können die Sicherheitskräfte bei der Leitstelle der Stadtwerke die „Sicherheitsbeleuchtung“ anfordern: Die Leuchten geben dann 100 Prozent Lichtleistung. Jeder der elf Lichtmasten leuchte dann rund 25 Meter in die Tiefe der Grünanlage.

"Mit der Beleuchtung soll die Arbeit von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst bei der Ahndung von Sicherheitsstörungen erleichtert werden", heißt es weiter. Die Ausleuchtung der Neckarwiese ist Teil der Sicherheitspartnerschaft „Sicher in Heidelberg“, die Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl Anfang Februar 2018 unterzeichnet haben.