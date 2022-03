Heidelberg. (ani) Die beiden Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp und Daniel Adler bleiben ein weiteres Jahr im Amt. Die Verträge sind unterschrieben, die zweite Amtszeit der beiden 32-Jährigen startet offiziell an diesem Mittwoch. Die Nachtbürgermeister-Stelle war Ende 2020 für ein Jahr befristet ausgeschrieben worden, im Februar 2021 setzten sich Kneipp und Adler bei ihrer Wahl im Gemeinderat gegen ein weiteres Bewerber-Duo durch. Angesiedelt ist die Stelle bei der städtischen Tochter Heidelberg-Marketing, am 15. März 2021 hatten Kneipp und Adler ihr Büro am Fischmarkt in der Altstadt bezogen. Dass die Stelle um ein weiteres Jahr verlängert wird, hatte der Haupt- und Finanzausschuss im Dezember vergangenen Jahres beschlossen.

"Es gibt noch viel zu tun", sagen Kneipp und Adler im Gespräch mit der RNZ. Auch deshalb hätten sie sich entschieden, ein weiteres Jahr Nachtbürgermeister zu bleiben. "Viele Dinge, die wir angefangen haben, wollen wir jetzt auch zu Ende bringen", so Adler. Dazu zählt unter anderem das Projekt "Feierbad". Seit 4. März und noch bis 30. April können Jugendliche ab 16 Jahren bei freiem Eintritt in einem Zelt neben dem Tiergartenbad feiern. Vergangenes Wochenende kamen wieder rund 1000 junge Leute ins "Feierbad", am Wochenende zuvor waren es 1400 Party-Gäste.