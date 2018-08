Heidelberg. (hob) Mehr als sieben Monate nach dem Brand in der Altstadtkneipe Mel’s konnte das Lokal an der Ecke Heiliggeiststraße/Fischergasse an diesem Samstag wieder eröffnen. Erst am Freitagabend hatten die Betreiber Daniel Wilson und Michael Lapicz spontan auf Facebook gepostet, dass sie an diesem Wochenende wieder aufmachen. Und gleich am ersten Abend war der Gewölbekeller wieder gut besucht. Wilson schätzt, dass über den ganzen Abend verteilt 500 bis 600 Leute kamen.

"Unsere Gäste haben uns die Treue gehalten und in unseren anderen Kneipen immer wieder nachgefragt, wann wir endlich wieder eröffnen", freut sich Wilson. Gerne hätte er schon zum Heidelberger Herbst wieder aufgemacht, doch die Arbeiten hatten sich herausgezögert. Das lag auch daran, dass die Gebäudeversicherung, die für den Brandschaden zwischen 100.000 und 120.000 Euro aufkam, selbst die Aufträge für die Handwerker vergeben wollte.

Die Party-Kneipe Mel’s ist wegen häufiger Lärmbeschwerden nicht unumstritten. Einige Anwohner hatten nach der unfreiwilligen Schließung im März berichtet, dass sie in diesem Sommer endlich mal wieder bei offenem Fenster schlafen konnten. Wilson hofft nun, dass es nach der Renovierung seltener zu Problemen kommt. "Wir haben eine neue, leistungsstarke Lüftungs- und Klimaanlage eingebaut", berichtet der Gastronom. Daher müsse man im Sommer nicht mehr so häufig die Türe öffnen.

Der Brand vom 14. März war in einem Verteilerkasten ausgebrochen. Lapicz und ein Angestellter hatten das Feuer kurz nach 14 Uhr entdeckt. Beim Löschversuch zogen sie sich eine Rauchgasvergiftung zu, sie mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Brand hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. Wegen der starken Rußbildung wurde aber eine umfassende Sanierung erforderlich.