Dr. Albertus Arends vor seiner Praxis für Allgemeinmedizin in Neuenheim. Er ärgert sich, dass die Corona-Übergangsregelung nun aufgehoben wurde. Foto: privat

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es war eine Entlastung für die Arztpraxen und eine Möglichkeit, Covid-19-Verdachtsfälle von den anderen Patienten zu trennen: Wer unter leichten Atemwegsbeschwerden litt und eine Krankmeldung für den Arbeitgeber brauchte, bekam diese nach telefonischer Beratung nach Hause geschickt. Bis jetzt. Am Montag lief diese Ausnahmeregelung, die seit Beginn der Corona-Krise galt, aus. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen entschied, dass für eine Krankschreibung wieder eine körperliche Untersuchung nötig ist. Am Montagnachmittag ruderte der Ausschuss dann wieder zurück und verlängerte die Krankschreibung per Telefon bis zum 4. Mai.

Die RNZ hatte sich vorher mit dem Allgemeinmediziner Dr. Albertus Arends, der auch stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft ist, über das Auslaufen dieser Regelung unterhalten.

Herr Dr. Arends, die Übergangsregelung zur Krankschreibung bei Atemwegserkrankungen läuft aus. Wo sehen Sie Probleme?

Aus allgemeinärztlicher Sicht ist das unglaublich. Es konterkariert alle unsere Bemühungen, Patienten mit Verdacht auf Covid-19 von unseren Praxen fernzuhalten. Ich vermute, dass diese Übergangsregelung auf Druck der Arbeitgeber zurückgenommen wurde. Dabei lief es gerade wieder richtig gut: Chronisch Kranke haben sich wieder getraut, in die Praxis zu kommen – darunter Diabetiker und Patienten, deren Medikamente das Immunsystem beeinflussen. Wenn diese aus Angst vor dem Coronavirus nicht mehr in die Praxis kommen, kann dies zu gefährlichen Situationen kommen. Ähnliches berichtete ja auch das Universitätsklinikum: Patienten mit Schlaganfall- oder Herzinfarktsymptomen kamen auf einmal nicht mehr zum Arzt. Bis es zu spät war.

Wie oft kam es vor, dass Sie oder Ihre Kollegen einen Patienten nach einer telefonischen Beratung krankgeschrieben haben?

In den letzten zwei Wochen war das sehr häufig. Wir Allgemeinmediziner kennen unsere Patienten ja häufig schon seit langer Zeit. Wenn sie sich bei uns telefonisch melden, können wir die Situation sehr gut einschätzen. Die Krankschreibung per Post war in diesen Fällen sehr sinnvoll. Und das kam täglich mehrere Male vor.

Aber wäre es nicht gerade sinnvoll, Patienten mit Atemwegsbeschwerden ärztlich zu untersuchen und eventuell auch einen Corona-Abstrich zu nehmen?

Dies lässt sich problemlos telefonisch abklären. Uns geht es bei der Möglichkeit zur Krankschreibung vor allem um Bagatellkrankheiten wie Durchfall, Nasen-Nebenhöhlen- oder Mandelentzündungen. Natürlich müssen sich Patienten mit einem konkreten Corona-Verdacht ärztlich untersuchen lassen. Aber mit einem konkreten Termin und bei einer geeigneten Stelle.

Hierfür gibt es in anderen Städten Fieberambulanzen. Sie wollen so etwas auch in Heidelberg haben. Wie weit ist das Projekt fortgeschritten?

Wir wissen jetzt, dass sie auf jeden Fall kommen wird, vielleicht in ein bis zwei Wochen. Die Kassenärztliche Vereinigung, das Gesundheitsamt Rhein-Neckar und die Stadt Heidelberg wollen das gemeinsam aufbauen. Noch ist es aber nicht spruchfrei.

Update: Montag, 20. April 2020, 15.15 Uhr