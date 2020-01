Brigitte Kircher (l.) betreibt das Kurpfalz-Café mitten auf dem Campus der SRH in Wieblingen seit mittlerweile 43 Jahren – 35 davon steht ihr Dora Walk ihr schon zur Seite. Foto: Philipp Rothe

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das Kurpfalzcafé in der Bonhoefferstraße 17 auf dem SRH-Campus.

> Atmosphäre: Frühlingshafte Farben und viel Licht – das ist das erste, was man beim Betreten des Kurpfalzcafés wahrnimmt. Die Einrichtung ist in zarten Grüntönen gehalten und durch die großen Panoramafenster lässt sich das quirlige Treiben auf dem Wieblinger Campus beobachten. Die Atmosphäre im Café ist um die Nachmittagszeit hingegen eher ruhig, entspannt und familiär: Jeder Gast wird freundlich begrüßt und auch Raucher sind im separaten Nebenzimmer willkommen. Wer möchte, kann zu Kaffee und Kuchen in einem der Bücher aus dem offenen Bücherregal im Eingangsbereich schmökern.

Umfrage Wie finden Sie das Kurpfalzcafé? Wir haben das Kurpfalzcafé getestet. Nun ist Ihre Meinung gefragt: Wieviele Sterne würden Sie geben? Hervorragend (5 Sterne) Ganz gut (4 Sterne) Geht so (3 Sterne) Muss nicht (2 Sterne) Nichts für mich (1 Stern)

> Geschichte: Inhaberin Brigitte Kircher steht seit mehr als 40 Jahren hinter der Theke des Kurpfalzcafés. Bereits vor ihrer Ausbildung zur Hotelkauffrau jobbte sie hier – "damals noch stilecht mit Faltenrock und Spitzenschürze", erinnert sie sich. Seit 1977 hat sie die Räumlichkeiten gepachtet und betreibt außerdem die Kaffee-Bar im blauen SRH-Turm.

> Publikum: Studierende, Schüler oder der Rentner-Stammtisch: Im Kurpfalzcafé ist jede Altersgruppe willkommen. Besonders morgens und um die Mittagszeit schauen viele Studierende der nahen Hochschule regelmäßig auf einen Kaffee zum Mitnehmen, ein belegtes Brötchen oder ein süßes Teilchen vorbei – und bleiben dem Kurpfalzcafé dann meist auch für die Dauer ihrer Ausbildung treu. Auch viele Servicekräfte arbeiten schon seit Jahren hier – "und wissen mittlerweile ganz genau, wer sein belegtes Brötchen mit oder ohne Ei haben will", schmunzelt Kircher.

> Spezialität: "Gerade im Winter wird bei uns sehr viel Suppe bestellt", erzählt die langjährige Mitarbeiterin Dora Walk. Die Tomaten-, Kartoffel- und Gulaschsuppe sind hausgemacht. Eine Besonderheit ist auch die "süße Theke", an der man nicht nur Muffins, Eclairs und Mürbegebäck, sondern auch Schokolade, Lakritze und Gummibärchen kaufen kann. "Das ist als Nervennahrung gerade bei den Studierenden sehr gefragt", so Kircher. Sogar Zahnbürsten und andere Hygieneartikel bekommt man hier – auf Wunsch des benachbarten Kurpfalz-Krankenhauses.

> Blick in die Karte: Vom belegten Frühstücksbrötchen über Bratkartoffeln mit Spiegelei, Käsespätzle (immer donnerstags) bis hin zu Gnocchi mit Basilikumpesto – alle Gerichte werden im Kurpfalzcafé frisch zubereitet. Backwaren und Kuchen bezieht das Café von der Bäckerei Kapp aus Edingen. Für Käse- und Apfelkuchen und Erdbeer- oder Heidelbeertörtchen zahlt man zwischen 2,80 Euro und 3,50 Euro. Dazu gibt es einen Cappuccino für 2,70 Euro oder eine Tasse Tee für 1,90 Euro. Eisliebhaber kommen das ganze Jahr über bei Eisschokolade, Bananensplit oder einer Schwarzwälder Kirsch-Kreation auf ihre Kosten.

> Öffnungszeiten: Das Kurpfalzcafé hat zwischen Montag und Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten teils auch bis 22 Uhr. Samstags ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 13 bis 18 Uhr.