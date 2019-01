Von Karla Sommer

Heidelberg. In anderen Stadtteilen von Heidelberg, vor allem in Altstadt, Weststadt oder Neuenheim, finden sich zahlreiche Gaststätten, Cafés und Restaurants - in Kirchheim eher weniger. Deshalb ist der gastronomische Betrieb in der Schwetzinger Straße 44 erwähnenswert, wenn es um die Lieblingscafés der RNZ-Leser geht. Die RNZ schrieb vor gut vier Jahren zur Eröffnung von Lora’s Café und Bar: "So etwas hat in Kirchheim gefehlt."

Atmosphäre: Wenn der große Raum gefüllt ist, weil sich hier mal wieder Vereine, Geburtstags- oder Hochzeitsgesellschaften treffen, sieht es in dem braun-beige gestrichenen Café gemütlich aus. Bei weniger Besuch wirkt der Raum dagegen etwas steril mit seinen vielen Lounge-Sesseln. Da hilft auch ein prasselndes Feuer im Fernseher nicht viel. Aber schließlich ist man nicht zum Schauen da - sondern zum Genießen.

Geschichte: Anfang 2012 ging das Drogerieunternehmen Schlecker pleite, und damit verschwanden nach und nach seine Filialen - auch die in der Schwetzinger Straße 44. Das nutzte Resit Anik, der direkt daneben einen Imbiss betrieb und noch betreibt, um dort 2014 ein Café zu eröffnen.

Publikum: Für viele ältere Leute sowie Mütter oder Väter mit kleinen Kindern ist das Café ein Gewinn für Kirchheim. Hier verabredet und trifft man sich zu einem Frühstück, einem Imbiss und zu Kaffee und Kuchen. Aber auch die jungen Kirchheimer kehren hier ein - und das vor allem am Abend. Denn dann ist der Kaffeeduft verweht und die Kuchentheke geplündert - und hinter der Theke werden professionell Cocktails gemixt.

Spezialitäten: "Die Mousse au Chocolat-Torte", alle anderen Kuchen aus dem Park-Café in St. Ilgen und "der mediterrane Sonntagsbrunch von 9.30 bis 14 Uhr sind der Renner", meint Anik und verschweigt beinahe, dass fast 40 Cocktails auf der Getränkekarte stehen. Für die gibt es Dienstag und Mittwoch ab 18 Uhr eine Happy Hour: Alle kosten dann vier Euro.

Blick in die Karte: Schon die Frühstückskarte bietet eine große Auswahl mit vier verschiedenen Varianten: das Mediterrane, das Französische, das Heidelberger und das deftige Haus-Frühstück, aber auch ein Kinderfrühstück mit Orangensaft, Brötchen, Nutella, Marmelade und Frischkäse. Wer morgens eher spartanisch isst, der ist mit einem Omelett, einem belegten Bagel, einem Baguette oder einem Obstbecher für 2,90 Euro zufrieden. Auch Teeliebhaber kommen mit 13 Sorten auf ihre Kosten. Am späten Nachmittag, nachdem der Himbeerkuchen, der Käsekuchen oder der Birnenrahmkuchen (Preise zwischen 2,80 und 3,10 Euro das Stück) vertilgt sind, gönnen sich die Gäste schon mal ein Glas Wein. Drei rote und drei Weißweine sowie ein Rosé stehen zur Auswahl. Alle kosten 4,20 Euro pro Viertele. Zwei Biere vom Fass werden angeboten, ebenso vier Flaschenbiere. Die Cocktails kosten 5,90 bis 7,50 Euro. Wer nichts in der Karte finden sollte, der kann sich auch eine Pizza oder ein Nudelgericht vom benachbarten Imbiss bringen lassen.

Öffnungszeiten: Lora’s Café und Bar ist dienstags bis donnerstags von 9 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 9 bis 1 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr.